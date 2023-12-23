Киркорова предложили лишить звания народного артиста за участие в «голой» вечеринке
Депутат Госдумы, зампред комитета по культуре Александр Шолохов поддержал идею лишить Филиппа Киркорова звания народного артиста за участие в «голой» вечеринке блогера Насти Ивлеевой. Об этом он заявил в интервью изданию «Подъем».
Шолохов выразил уверенность, это эпатажные выходки Киркорова говорят о том, что он не достоит звания народного артиста.
«Я считаю, что он никогда не заслуживал этого звания. И если опросить народ, то выяснится, что никаким народным он отродясь не был», - сказал депутат.
По мнению парламентария, подобные поступки недопустимы для любого гражданина России, который сопереживает своей стране.
Ранее Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин написал заявление в Министерство культуры с требованием лишить Киркорова звания народного артиста. По мнению общественника, полупрозрачный наряд певца на вечеринке Ивлеевой не соответствует этому званию.
В то же время адвокат Киркорова Александр Добровинский объяснил нападки на певца его популярностью и усомнился в юридической возможности лишить его регалий.
Кадры вечеринки Насти Ивлеевой разошлись по соцсетям и возмутили политиков и общественников. Дресс-код мероприятия обозначался как «почти голый» и многие знаменитости выполнили это требование. Например, рэпер VACÍO (настоящее имя - Николай Васильев) появился на празднике в одном носке, надетом на половой орган. Позже суд арестовал его на 15 суток за мелкое хулиганство и выписал штраф в 200 тысяч рублей за пропаганду нетрадиционных отношений.