09 января 2024, 04:00

Киркорова после «голой» вечеринки не пригласили на фестиваль «Жара Fest» в Дубае

РИА «Новости»
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В Дубае 6 и 7 января прошел фестиваль «Жара Fest», короля российской эстрады Филиппа Киркорова не пригласили в состав исполнителей. Новый формат концерта представил бизнесмен и певец Эмин Агаларов, выступающий как Emin.

Концерты проходили на территории отеля Jumeirah Beach. В состав звездных исполнителей вошли азербайджанские исполнители Jony и Bahh Tee, российские артисты рэпер Егор Крид, Стас Михайлов и группа «Дискотека Авария», а также украинская певица Ани Лорак. Цены на билеты начинались от 9300 рублей до 136,2 тысячи рублей.

Филиппа Киркорова в качестве исполнителя на фестиваль не пригласили. Певец в этот момент был в Дубае, он впервые после «голой вечеринки» вышел на сцену в ресторане Chalet Berezka. Киркоров исполнил свои основные хиты и представил совместную песню с Михаилом Шуфутинским под названием «Жара в Дубае». Во время концерта Киркоров признался в любви к России , несмотря на черную полосу.

Филипп Киркоров Концерты Россия Фестивали Дубай
09 января 2024, 03:04
Сбежавшая после начала СВО актриса Раппопорт продолжила зарабатывать в России
Pixabay
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Сбежавшая из России после начала спецоперации актриса Ксения Раппопорт продолжает зарабатывать в России, сообщило издание New Magazine. Основной доход ей по-прежнему приносят отечественные фильмы и постановки.

Раппопорт приобрела недвижимость в Италии до начала СВО, однако о полном переезде заявила только в 2022 году. Несмотря на открытую позицию против спецоперации, актриса продолжала возвращаться в родную страну, зарабатывая на съемках.

Ситуация Раппопорт ухудшилась после того, как постановки с ее участием начали снимать с афиш, опасаясь скандалов, но в этом году спектакли с ее участием должны состояться в крупнейших городах страны.

Раппопорт известна в Италии за счет участия в фильме «Незнакомка» и роли ведущей Венецианского кинофестиваля. Однако даже на пике своей европейской популярности большую часть средств она получала из России.

В конце 2022 года президент Владимир Путин исключил Раппопорт из попечительского совета фонда «Круг добра». Своего места также лишилась уехавшая из страны Чулпан Хаматова.

Кино Фильмы Актеры
09 января 2024, 02:29
Уехавшая из России дочь Владимира Машкова получила роль в Голливуде
Unsplash
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Покинувшую Россию дочь актера Владимира Машкова Мария ждет дебют в американском кинематографе. Россиянка сыграет космонавтку Веронику в фантастическом фильме «МКС», сообщило издание Space.com.

Картина расскажет историю международного экипажа космонавтов, оказавшихся на МКС во время крупного конфликта на Земле. От своих стран они получат приказ установить контроль над станцией и будут вынуждены бороться друг с другом.

Съемки фильма начались в 2021 году, а летом прошлого года картина дебютировала на международных фестивалях, удостоившись положительных оценок от критиков. Рейтинг «МКС» на платформе Rotten Tomatoes составил 92%. Премьера картины для широкой аудитории состоится 19 января, однако до российских кинотеатров она официально не дойдет.

Машкова уехала из России несколько лет назад, что стало причиной ее ссоры с отцом. Ранее актер заявил, что уехавшие из страны после начала СВО артисты делают большую ошибку. По его словам, жители других стран никогда не смогут прочувствовать россиян, поэтому эмигрантам придется менять свое самосознание.

Кино Фильмы Актеры
08 января 2024, 22:46
Солист группы «Щенки» вышел на сцену с носком на половом органе
Freepik
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Солист группы «Щенки» Максим Тесли в Санкт-Петербурге вышел перед публикой на концерте практически голым — половой орган прикрывал носок, другой одежды на артисте не было. Видео с мероприятия опубликовало издание 78.ru.

На кадрах видно, что мужчина стоит перед публикой почти без одежды. Он поприветствовал толпу и начал петь.

Ранее похожим «нарядом» прославился рэпер Vacio (настоящее имя - Николай Васильев). Он пришел в носке на «голую» вечеринку телеведущей и блогера Анастасии Ивлеевой в московском клубе «Мутабор». Сначала носок держался на половом органе с помощью резинок, которые имитировали стринги. Через некоторое время их сорвал другой участник непристойного вечера.

После мероприятия вокалиста арестовали на 15 суток. Потом артист получил повестку в военкомат на 9 января.

Как отмечал сам рэпер, позднее его привезли в полицейский участок для профилактической беседы. Там знаменитость расспрашивали насчет вечеринки в «Мутаборе».

Солист группы «Щенки» Максим Тесли в Санкт-Петербурге вышел перед публикой на концерте практически голым - половой орган прикрывал носок, другой одежды на артисте не было. Видео с мероприятия опубликовало издание 78.ru.

Санкт-Петербург Одежда Концерты
08 января 2024, 21:51
«Долгожданный отпуск». Долина после новогодних праздников решила уехать на Мальдивы
РИА «Новости»
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Певица Лариса Долина после новогодних корпоративов улетела отдыхать на Мальдивы. Об этом она сообщила в своем Telegram-канале, опубликовав фотографии с пляжа.

Артистка заявила, что много работала в прошлом году, поэтому заслужила отдых. Она назвала путешествие на Мальдивы долгожданным событием. При этом мысли о работе не покидают голову певицы.

«Два дня, как мы на Мальдивах, а я поверить не могу до сих пор, что этот отпуск начался», - написала Долина.

Она выразила надежду, что 2024-й будет таким же насыщенным и плотным, как и 2023 год. Также Долина поздравила своих подписчиков с Рождеством.

Во время концерта в Московском Доме музыки в декабре певица часто отлучалась за кулисы. Она рассказала поклонникам, что заболела накануне мероприятия. Также Долина сообщила о своих планах на отдых.

Ранее певица выступила на концерте ко Дню инвалидов в Мытищах. На сцену также вышли студенты и педагоги Московского государственного института культуры и участники детских инклюзивных творческих игр.

Певица Лариса Долина после новогодних корпоративов улетела отдыхать на Мальдивы. Об этом она сообщила в своем Telegram-канале , опубликовав фотографии с пляжа.

Праздники Отпуск Концерты

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