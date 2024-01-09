Киркорова после «голой» вечеринки не пригласили на фестиваль «Жара Fest» в Дубае

Сбежавшая из России после начала спецоперации актриса Ксения Раппопорт продолжает зарабатывать в России, сообщило издание New Magazine. Основной доход ей по-прежнему приносят отечественные фильмы и постановки.

Раппопорт приобрела недвижимость в Италии до начала СВО, однако о полном переезде заявила только в 2022 году. Несмотря на открытую позицию против спецоперации, актриса продолжала возвращаться в родную страну, зарабатывая на съемках.

Ситуация Раппопорт ухудшилась после того, как постановки с ее участием начали снимать с афиш, опасаясь скандалов, но в этом году спектакли с ее участием должны состояться в крупнейших городах страны.

Раппопорт известна в Италии за счет участия в фильме «Незнакомка» и роли ведущей Венецианского кинофестиваля. Однако даже на пике своей европейской популярности большую часть средств она получала из России.

В конце 2022 года президент Владимир Путин исключил Раппопорт из попечительского совета фонда «Круг добра». Своего места также лишилась уехавшая из страны Чулпан Хаматова.