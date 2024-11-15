Киркорова объявили в розыск из-за штрафов на Rolls-Royce

Судебные приставы объявил в розыск певца Филиппа Киркорова. По данным Shot , артист задолжал 30 неоплаченных штрафов за Rolls-Royce.

Источник канала уточнил, что автомобиль поп-короля с декабря прошлого года 31 раз нарушил правила дорожного движения. Речь идет в том числе о превышении скорости, нарушении требований разметки и стоянки в неположенном месте.

В итоге Киркорову насчитали штрафов на 24 тысячи рублей. Однако исполнитель хита «Просто подари» их не оплатил. В итоге приставы открыли исполнительное производство и наложили запрет на регистрационные действия с Rolls-Royce.

По данным канала, сам артист за рулем не ездит. Он предпочитает передвигаться на заднем сидении в качестве пассажира.

Ранее Киркоров вновь оказался в центре очередного скандала. По данным Life , пользователи Сети на одном из видео заметили, что артист поет под фонограмму. После этого его потребовали убрать со сцены.