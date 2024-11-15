15 ноября 2024, 09:54

Киркорова объявили в розыск из-за штрафов на Rolls-Royce

Unsplash
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Судебные приставы объявил в розыск певца Филиппа Киркорова. По данным Shot, артист задолжал 30 неоплаченных штрафов за Rolls-Royce.

Судебные приставы объявил в розыск певца Филиппа Киркорова. По данным Shot , артист задолжал 30 неоплаченных штрафов за Rolls-Royce.

Источник канала уточнил, что автомобиль поп-короля с декабря прошлого года 31 раз нарушил правила дорожного движения. Речь идет в том числе о превышении скорости, нарушении требований разметки и стоянки в неположенном месте.

В итоге Киркорову насчитали штрафов на 24 тысячи рублей. Однако исполнитель хита «Просто подари» их не оплатил. В итоге приставы открыли исполнительное производство и наложили запрет на регистрационные действия с Rolls-Royce.

По данным канала, сам артист за рулем не ездит. Он предпочитает передвигаться на заднем сидении в качестве пассажира.

Ранее Киркоров вновь оказался в центре очередного скандала. По данным Life , пользователи Сети на одном из видео заметили, что артист поет под фонограмму. После этого его потребовали убрать со сцены.

Штрафы Филипп Киркоров Артисты
13 ноября 2024, 13:53
Шаман приехал на похороны своего пресс-секретаря
Телеканал «360»
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Певец Ярослав Дронов (Шаман) приехал на Троекуровское кладбище на похороны своего пресс-секретаря Антона Коробкова-Землянского. Видео с места оказалось в распоряжении 360.ru.

Коробкову-Землянскому было 40 лет. Он скоропостижно умер в своей квартире в Москве вечером 9 ноября. Причину смерти медиаменеджера еще предстоит установить, в качестве основных версий рассматривают инфаркт и отравление неизвестным веществом. Точную причину объявят после проведения экспертизы. С Шаманом пресс-секретарь работал с 2022 года.

Накануне Дронов на концерте в Липецке не смог сдержать слез , исполняя песню «Я останусь с тобой», которую посвятил покойному. В прощальном посте в Telegram Шаман назвал Коробкова-Землянского своим другом.

Музыка Shaman
13 ноября 2024, 13:26
На Западе назвали самого сексуального мужчину 2024 года
Global Look Press
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Самым сексуальным мужчиной мира в 2024 году по версии журнала People стал американский актер Джон Красински. Известность ему принесла роль в сериале «Офис».

Фото Красински попало на обложку издания.

«Просто мгновенная потеря сознания. <…> Ребята, вы действительно подняли для меня планку», - заявил журналистам 45-летний актер.

Он прославился благодаря роли в сериале «Офис». Также Красински сыграл в фильмах «Отпуск по обмену», «Тихое место» и других известных картинах.

В мае сайт знакомств для замужних Illicit Encounters составил рейтинг самых сексуальных мужчин Соединенного Королевства. Его возглавил 64-летний телеведущий «Топ Гира» и «Фермы Кларксона» Джереми Кларксон.

Сериалы Рейтинги Мужчины Актеры
13 ноября 2024, 10:46
«Не могу понять, кто это первый распустил». Юрий Николаев заявил, что не болен ковидом
РИА «Новости»
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Телеведущего Юрия Николаева 10 ноября отправили в больницу после того, как он упал в обморок. О своем состоянии сейчас он рассказал в беседе с 360.ru.

По словам ведущего, он сильно простудился и не до конца выздоровел, но опроверг сообщения о том, что якобы заболел ковидом. Чувствует он себя нормально.

«Я не могу понять, кто это первый распустил насчет ковида. Вот откуда эта информация? Нет [у меня] никакого ковида», - заявил Николаев.

Телеведущему 75 лет. Наибольшую известность он получил благодаря передачам «Утренняя почта», «Утренняя звезда» и «Достояние республики».

Ранее телеведущий Отар Кушанашвили заявил, что победил рак и теперь планирует счастливо прожить еще минимум 20 лет.

Больницы Болезни Телевидение
13 ноября 2024, 08:14
Два актера попали в больницу в Москве с подозрением на пневмонию
РИА «Новости»
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Актер из сериала «Молодежка» Максим Литовченко попал в больницу утром 13 ноября с подозрением на воспаление легких. Об этом сообщил Telegram-канал «112». Помимо этого, по данным его источника, по той же причине госпитализировали и артиста Илью Носкова.

Литовченко стало плохо рано утром, уточнил собеседник «112». По его словам, артиста экстренно доставили в больницу с жаром и кашлем. Сейчас он проходит обследование.

Илью Носкова, получившего широкую известность после исполнения роли Фандорина, госпитализировали минувшей ночью, продолжил источник Telegram-канала. Причиной, по его информации, также могла стать пневмония.

Сейчас он находится в состоянии средней тяжести. Предположительно, несколько дней артисту предстоит провести под наблюдением врачей.

Официально эти данные подтверждены не были. Ни Носков, ни Литовченко информацию об обращении к медикам пока не комментировали.

Больницы Актеры Москва

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