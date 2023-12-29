29 декабря 2023, 14:25

Киркорова не лишат звания народного артиста после «голой» вечеринки Ивлеевой

Читайте нас в: Google Новости

Певца Филиппа Киркорова не лишат звания народного артиста из-за участия в «голой» вечеринке блогера Анастасии Ивлеевой. Об этом РИА «Новости» сообщили в пресс-службе Минкультуры России.

«Награжденный может быть лишен государственной награды только вступившим в законную силу приговором суда при осуждении за совершение тяжкого или особо тяжкого преступления», - объяснили сотрудники ведомства.

Такой порядок действует согласно российскому законодательству, добавили в министерстве.

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин призвал Минкульт лишить Киркорова звания народного артиста России. В СМИ заявили, что певец якобы обратился к юристам по этому поводу, однако адвокат артиста Александр Добровинский опроверг информацию и назвал ее очередной придумкой.

Сам Киркоров ранее пожаловался пресс-секретарю президента РФ Дмитрию Песков на дресс-код «голой» вечеринки Ивлеевой. Певец заявил, что не знал заранее о концепции мероприятия.

Награды Филипп Киркоров Минкультуры РФ
29 декабря 2023, 14:14
«История неслучайная». Травля звезд после «голой» вечеринки изменит ситуацию на телевидении
Читайте нас в: Google Новости
Скандал вокруг «голой» вечеринки блогера Анастасии Ивлеевой может благоприятно повлиять на сферу шоу-бизнеса, несмотря на травлю некоторых звезд. О том, какие изменения могут последовать из-за нашумевшего мероприятия, «360» рассказал политолог Илья Гращенков.

Общественность не поддержала травлю Я не вижу публичной поддержки вокруг всего этого процесса. Скорее, мы видим административный «каток»: кого-то проверяют на налоги, кого-то просто превентивно удаляют с концертов, разрывают контракты. Но это пока никак не отразилось на публичном отношении к этим людям. Если чиновники, администраторы и бизнесмены появятся в списке, то совершенно непонятно, как к ним сработают санкции.

То есть даже если кто-то выступал организатором, совершенно непонятно, что вменить ему в вину. Насколько я понимаю, главным таким «месседжем» публичного обвинения было то, что в суровые годы СВО кто-то позволяет себе веселиться, тем самым показывая и проявляя свое неуважение. То есть к публичным людям это хотя бы применимо, потому что они лидеры мнений, таким образом, они попадают под этот запрос «благочестия и скорби». Но как это можно объяснить бизнесменам, не очень понятно. <…> Мы видим с этими Лолитами и прочими, что они уже извинились. Я думаю, что они вернутся все на свои места, и все останутся при своих. Они удивились и извинились, их пожурили и простили.

Далее - прямая речь.

Артисты из 80-х надоели Я думаю, что эта история в каком-то смысле неслучайная, поскольку нельзя сказать, что это какой-то эксцесс или что-то такое выходящее за рамки привычного. Мы видим, что все, скорее, удивлены тем, что данное мероприятие стало таким поводом для морализаторства на пустом месте. Даже сами люди, которые сами никогда ни в чем подобном не участвовали, тем не менее, видят в этом что-то сверхъестественное. Очевидно, что какая-то волна была пущена, но она уже спадает. Людям не очень зашла травля в целом любимых артистов, которые в последние 30 лет не сходят с экранов.

В обновлении есть как раз позитивный момент. Дело в том, как мне кажется, что эта «несменяемость» артистов, которые еще с 70-80-х годов являются такими скрепами, не уходящими с телеэкранов, - это проблема. Потому что многие видят в эстраде какой-то уже неживой монолит, который всем надоел. Многие перестали смотреть все эти передачи, какая-то атмосфера действительного обновления была перекрыта. Все эти шоу «Голос»… Что, в 145-миллионной стране других людей нет? Последний год каких-то новых имен практически не появляется. И в этой узурпации старыми звездами всех эфиров ничего хорошего нет. Если, как ни странно, довольно негативное событие, связанное с травлей, приведет к какой-то мысли, что можно что-то обновить, то это хороший пример того, как негативное событие позитивно влияет на нашу жизнь.

Скандалы Концерты Музыка Лолита Милявская Новый год Анастасия Ивлеева
29 декабря 2023, 12:21
Дело о неуплате налогов против Лерчек закрыли
Читайте нас в: Google Новости
Возбужденное против блогера Валерии Чекалиной (Лерчек) уголовное дело о неуплате налогов прекратили. Об этом сообщил РИА «Новости» адвокат девушки Константин Третьяков.

«Вчера Следственный комитет прекратил уголовное дело об уклонении от уплаты налогов в отношении Чекалиных», - подчеркнул правозащитник.

Блогеров Валерию и Артема Чекалиных обвинили в уклонении от уплаты налогов. Их имущество арестовали, а счета заморозили. Временно блогерам запретили пользоваться интернетом. Также их обязали выплатить штраф, который чета Чекалиных не смогла вовремя погасить из-за заблокированных счетов.

Недавно они все же закрыли долги перед налоговой.

Чекалины погасили около 500 миллионов рублей. Сначала Лерчек оплатила долг в 311 миллионов рублей. Спустя время внесла вторую часть суммы - 296 миллионов.

После следователи сняли с Валерии и Артема Чекалиных «судебный бан». Накануне адвокат семьи сообщил, что с семьи блогеров сняли все ограничения. Им разрешили пользоваться телефонами. Сразу после этого блогеры опубликовали в соцсетях первое за 10 месяцев видео.

Долги Уголовное дело Семья Налоги Блогеры
29 декабря 2023, 10:27
Филиппу Киркорову предложили загладить вину покупкой дронов
Читайте нас в: Google Новости
Гости «голой» вечеринки смогут восстановить репутацию трудом и финансами. Председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов посоветовал певцу Филиппу Киркорову купить беспилотники для нужд армии, сообщила «Фонтанка».

Парламентарий сравнил мероприятие в московском клубе с булгаковским балом сатаны. Последний, по мнению Андрея Картаполова, прошел пристойней. Он заявил, что проблема не столько в самой вечеринке, сколько в том, что фотографии и видео с нее обнародовали. По мнению депутата, за закрытыми дверьми гости могли заниматься чем угодно, но не выносить это на публику.

Извинений, заявил Андрей Картаполов, недостаточно. Он сказал, что раскаяние должно быть деятельным, звездам следует трудом и финансами загладить вину.

«А искупить они должны тем, что должны оказать посильную помощь фронту. Что-то я не слышал, что Филипп Бедросович какие-то средства перечислил на нужды специальной военной операции, что он купил беспилотники или бронежилеты», - сказал депутат.

Дорогая вечеринка в откровенных нарядах прошла в московском клубе «Мутабор», ее устроила блогер Анастасия Ивлеева. Общественники призвали проверить мероприятие на пропаганду запрещенного движения , а организатора - на уплату налогов. После скандала начали отменять мероприятия и проекты с участием Филиппа Киркорова , Лолиты Милявской, Натальи Ионовой , Анны Asti и других участников.

Скандалы Беспилотники Филипп Киркоров Депутаты
29 декабря 2023, 05:49
Артисты-иноагенты столкнулись с трудностями при организации новогодних корпоративов
Freepik
Читайте нас в: Google Новости
Знаменитости, которые уехали из России или были признаны Минюстом РФ иностранными агентами, испытывают трудности с заработком на новогодних выступлениях. Об этом сообщила газета «Известия» со ссылкой на неназванного организатора праздничных мероприятий.

По его словам, таким артистам трудно участвовать в корпоративах, потому что выступать они могут только в условиях строгой конфиденциальности. Также россияне начали возвращаться в Россию или посещать другие страны, поэтому спрос на творчество русских певцов за рубежом упал.

Только небольшая часть знаменитостей пытается зарабатывать в других государствах для русскоязычной аудитории. При этом большинство концертов переносят или отменяют из-за низкой посещаемости.

«Среди артистов, которые продолжают с февраля 2022 года по нынешнее время давать точечные выступления в странах, куда переехали россияне, - „Кровосток“, Anacondaz, „СБПЧ“», - заявил анонимный источник газеты.

Еще в декабре 2022 года музыкальный продюсер Иосиф Пригожин заявил, что уехавшие из России звезды не боятся повышенных налогов на свою деятельность, ведь они уже потеряли самое главное. Зрители разочаровались в кумирах, которые оставили родину в непростое время.

Концерты Новый год Иноагенты

Новости по теме