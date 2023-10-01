Киркоров удивил поклонников новым преображением

«Надоели оскорбления и унижения». Продюсер объяснил, почему убрал звезду шоу «ДНК» из спектакля

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Звезду сериалов и ведущую ток-шоу «ДНК» на канале НТВ Анну Казючиц убрали из спектакля «Вот и свела судьба нас» из-за ее конфликтов с коллегами и негативных высказываний о российской власти и СВО. Об этом сообщил «360» актер и продюсер постановки Андрей Гликоген.

«Убрать Казючиц из труппы спектакля - это было моим решением. Мне кажется, это логично, потому что я такой человек, который потерпит и успокоится, но не когда это на постоянной основе. Надоели уже какие-то оскорбления и унижения, и она же это еще с матом», - рассказал артист.

По его словам, звезда шоу «ДНК» не умеет держать себя в руках. Кроме того, продюсер спектакля не сошелся с актрисой в политических взглядах.

«Аня против спецоперации, осуждает нашего президента, который, к слову, отчасти дал ей право и дает работать, торговать лицом на федеральном канале. <…> Поэтому ты либо молчи, либо уходи с канала и говори, что хочешь, а не зарабатывай на стране, на президенте, на государстве», - возмутился Андрей Гликоген.

«Пожелала режиссеру гореть в аду» Собеседник «360» добавил, что Казючиц не ругалась со всей труппой, но конфликтовала с некоторыми коллегами. Сначала артистка поссорилась с режиссером, вспомнил актер.

«Мне пришлось его отстранить от работы, дабы не потерять Казючиц. Она ему тогда вообще пожелала гореть в аду», - сообщил продюсер спектакля.

Кроме того, у актрисы был конфликт с Викторией Клинковой, которую зрители могли видеть в «Физруке», рассказал Андрей Гликоген. По его мнению, артистки не сработались из-за неумения Казючиц держать язык за зубами.

Собеседник «360» отметил, что ведущая «ДНК» - хорошая актриса, но плохой человек. Кто займет ее место в спектакле «Вот и свела судьба нас», станет понятно к 24 октября, подытожил продюсер постановки.