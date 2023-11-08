08 ноября 2023, 01:55

Киркоров станцевал стриптиз в Дубае

РИА «Новости»
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Певец Филипп Киркоров выступил на фестивале Best Music Fest в Дубае, где исполнил перед зрителями стриптиз. Об этом сообщило издание The Voice.

Перед танцем исполнитель опустился на одно колено и обратился к главному тренеру по художественной гимнастике сборной России Ирине Винер.

«Я вас обожаю! Спасибо большое за то, что вы сегодня с нами и поддерживаете», - сказал Киркоров.

Он добавил, что у Винер всегда был хороший вкус и поприветствовал всех женщин в ее лице. После этих слов певец начал танцевать стриптиз. Сначала он снял с себя красный пиджак, отбросив его подальше, а затем повернулся спиной к публике и стал выполнять различные движения ягодицами.

Ранее Киркоров купил картину «Примадонна» на фоне слухов о возвращении Аллы Пугачевой. За холст исполнитель отдал 700 тысяч рублей.

Филипп Киркоров Концерты
08 ноября 2023, 00:52
«Раздавят ее же троном». Садальский прокомментировал короткое возвращение Пугачевой
РИА «Новости»
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Бывшие поклонники Аллы Пугачевой не могут простить певице предательства. Такое заявление сделал заслуженный артист России Станислав Садальский в интервью газете «АиФ».

Актер прокомментировал недавнее возвращение Пугачевой в Россию. По его мнению, недавний приезд Примадонны вызвал бурю негодования среди ее бывших поклонников. Садальский считает, что бывшие фанаты не могут простить певице то, что она покинула страну в трудный период.

По мнению актера, сильная любовь публики зачастую сменяется сильнейшим разочарованием - когда знаменитый человек своим поведением не оправдывает ожиданий поклонников.

«Шаляпин еще сказал: никто, как народ, так не возвеличит и не возведет на трон, а потом этим троном и раздавит. Все повторяется», - предупредил Садальский.

В начале ноября стало известно, что Алла Пугачева вернулась в Россию через погранпереход в Псковской области. В Москву певица приехала на поезде, после чего отправилась в свой замок в деревне Грязь.

Впрочем, уже в воскресенье, 5 ноября Алла Пугачева снова покинула Россию и отправилась в Латвию, где встретилась со своим мужем юмористом Максимом Галкиным *.

* Максим Галкин - физическое лицо, признанное в России иностранным агентом.

Латвия Россия Алла Пугачева Максим Галкин
07 ноября 2023, 23:52
Скончался актер из «Джентльменов удачи» Анатолий Яббаров
Кадр из фильма
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Советский и российский актер Анатолий Яббаров ушел из жизни в возрасте 86 лет. Такая информация появилась на сайте «Кино-театр».

В кино Анатолий Яббаров чаще всего играл небольшие отрицательные роли. Но благодаря яркой внешности и талантливой игре его персонажи всегда запоминались зрителям.

В «Джентльменах удачи» Яббаров сыграл матерого уголовника Митяя, в «Двух капитанах» - убийцу, в фильме «Совсем пропащий» - гробовщика. А в совместном советско-венгерском фильме о гражданской войне «Звезды и солдаты» Яббаров сыграл жестокого капитана белогвардейской контрразведки Челпанова.

СССР Кино Актеры
07 ноября 2023, 17:49
Дроздов попал в больницу из-за жалобы на слабость
РИА «Новости»
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Знаменитого телеведущего Николая Дроздова доставили в больницу, сообщил Mash. По информации Telegram-канала, причиной стала жалоба на слабость из-за проведенной ранее онкотерапии.

Источник Mash пояснил, что Дроздов пришел на плановый осмотр и прием необходимых медикаментов. В ходе процедур он сообщил врачу, что чувствует слабость.

Медики приняли решение госпитализировать ведущего на один день. В настоящее время его уже выписали, уточнил собеседник канала. По его словам, Дроздов чувствует себя хорошо.

В начале октября друг телеведущего, певец и композитор Дмитрий Дунаев в беседе с «360» опроверг информацию СМИ о то, что у Дроздова выявили рак. Он назвал негодяями тех, кто распускает слухи о таком тяжелом заболевании.

«Нет у него никакого рака вообще», - отрезал Дунаев.

Дочь телеведущего Елена также заявила, что информация о том, что у ее отца выявили рак , не имеет ничего общего с реальностью.

Больницы Москва 2023
07 ноября 2023, 16:00
Состояние Юрия Соломина улучшилось
РИА «Новости»
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У художественного руководителя Малого театра, народного артиста СССР Юрия Соломина диагностировали инсульт, но его состояние улучшилось. Об этом рассказала РИА «Новости» директор учреждения культуры Тамара Михайлова.

«Я только что разговаривала с его внучкой. Она у него была. Все значительно лучше, но все равно в диагнозе инсульт», - сказала она.

Соломина госпитализировали в понедельник, 6 ноября. Его отправили в реанимацию в стабильно тяжелом состоянии. По данным СМИ, у народного артиста зафиксировали нарушение речи, слабость в левой руке и головокружение. А результаты компьютерной томографии якобы показали инсульт.

Как ранее рассказала «360» Тамара Михайлова , Соломина увезли в больницу после того, как он упал в обморок. Пресс-секретарь труппы Таисия Галыгина уточнила, что артист находится в сознании. Он проходит обследование.

В 2021 году артист заболел ковидом. Из-за инфекции ему пришлось лечь в больницу. После прохождения лечения его отправляли на домашний карантин.

Театры Актеры

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