Киркоров станцевал стриптиз в Дубае

Перед танцем исполнитель опустился на одно колено и обратился к главному тренеру по художественной гимнастике сборной России Ирине Винер.

«Я вас обожаю! Спасибо большое за то, что вы сегодня с нами и поддерживаете», - сказал Киркоров.

Он добавил, что у Винер всегда был хороший вкус и поприветствовал всех женщин в ее лице. После этих слов певец начал танцевать стриптиз. Сначала он снял с себя красный пиджак, отбросив его подальше, а затем повернулся спиной к публике и стал выполнять различные движения ягодицами.

Ранее Киркоров купил картину «Примадонна» на фоне слухов о возвращении Аллы Пугачевой. За холст исполнитель отдал 700 тысяч рублей.