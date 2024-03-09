Киркоров спел в Кремле перед пустым залом

Журналисты пояснили, что номер дуэт певца с Люсей Чеботиной снимали заранее, утром, когда зал был пустым. По данным издания, зрители, которые очно присутствовали на концерте в Кремле, очень удивились, увидев Киркорова в эфире.

Уточняется, что причина такой скрытности в сильной загруженности Киркорова. Он не смог выступить вечером, так как участвовал в другом проекте.

На этом же концерте было заявлено выступление певицы Кристины Орбакайте , однако из-за резких высказываний ее матери Аллы Пугачевой о России артистку не пустили в Кремль в последний момент.