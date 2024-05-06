Киркоров снимется в полнометражном фильме

Деталями проекта певец не поделился. Известно только, что съемки начнутся летом.

«Это кино. Большой метр… Я не режиссер, я… исполнитель главной роли, а второй исполнитель главной роли - не скажу кто. Но для вас это будет сюрпризом», - поделился поп-король.

За долгую карьеру певец уже снялся в 50 картинах.

Ранее Киркоров обвинил певицу Любовь Успенскую в попрошайничестве из-за дорогих подарков. Он отметил, что крайне трепетно относился к подруге, как и ко всем своим друзьям женского пола. Однако исполнительница шансона не оценила доброты артиста и даже недавно обвинила его в женоненавистничестве. Обидевшись, певец подал на нее в суд , чтобы защитить свою честь и достоинство.