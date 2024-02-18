18 февраля 2024, 03:38

Киркоров сменил образ ради съемок в «Маске»

РИА «Новости»
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Певца Филиппа Киркорова показали в тизере первого выпуска шоу «Маска» на сайте НТВ. Исполнитель участвовал в съемках пятого сезона в строгом костюме и в черном парике.

Артист отказался от привычного яркого образа и выбрал для появления в пилотном выпуске более строгий черный костюм. Также Киркоров надел черный парик и стильные очки для зрения.

«Слава, твой образ навел на определенные мысли - даю слово пацана, возьму на заметку», - сказал исполнитель ведущему проекта Вячеславу Макарову.

Филипп Киркоров занял место председателя жюри в пятом сезоне «Маски». В жюри традиционно вошли певица Валерия, телеведущая Регина Тодоренко и шоумен Тимур Родригез. В новых выпусках зрители передачи увидят приглашенных гостей - Диму Билана и Анатолия Цой. Премьера шоу состоится 18 февраля.

После посещения «голой» вечеринки блогера Анастасии Ивлеевой многие телеканалы объявили Филиппу Киркорову бойкот.

Исполнителя убрали из новогодних программ и стали отказываться от его концертов.

Филипп Киркоров Регина Тодоренко
17 февраля 2024, 23:47
Скончался актер из фильма «Академия пана Кляксы» Мацей Гжибовский
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Польский актер театра и кино, театральный режиссер Мацей Гжибовский скончался за несколько дней до своего 82-го дня рождения. Об этом сообщил портал «Кино-театр.Ру».

Актер умер 16 февраля, причина смерти не указана. Российский зритель запомнил его по роли в польско-советском фильме «Академия пана Кляксы» Кшиштофа Градовского.

В активе артиста 23 работы, сниматься Гжибовский начал в 1968 году. Среди недавних работ роль в сербском сериале «Клан» и в польском фильме «У каждого свое лето». До 2007 года актер служил в театре имени Богуславского в Калише.

В Мексике после инсульта скончалась 78-летняя бывшая порнозвезда Саша Попович, выступавшая под псевдонимом Саша Монтенегро. Звезда фильмов для взрослых была замужем за экс-президентом Мексики Хосе Лопесом Портильо.

Сериалы Кино Фильмы Театры Актеры
17 февраля 2024, 22:27
Звезда «Слова пацана» Кологривый заявил о желании «проверить интеллект» Путина
РИА «Новости»
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Звезда сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» Никита Кологривый рассказал о желании лично поговорить с президентом России Владимиром Путиным. Об этом актер рассказал в интервью News.ru.

«Хотел бы лично проверить интеллект этого человека. Не по слухам, не с экранов, не еще как-то, а хотел бы лично столкнуться», - сказал он.

По словам актера, он не видит для Путина конкурентов в этом аспекте. Кологривый также добавил, что второй человек, с которым он бы хотел лично встретиться, это американский миллиардер Илон Маск.

Ранее стало известно, что роль основателя и многолетнего лидера ЛДПР Владимира Жириновского досталась Никите Кологривому. Свое согласие звезда сериала «Слово пацан» дал на встрече с лидером партии Леонидом Слуцким. Политик подтвердил, что партия принимает в проекте непосредственное участие.

Режиссером биографического фильма об известном политике стал Александр Баранов. Он рассказал, что сценарий и рабочее название картины «Жириновский. Взлет» уже есть.

Сериалы Владимир Путин Актеры Владимир Жириновский
17 февраля 2024, 22:00
Портниха Пугачевой рассказала, когда певица вернется в Россию
РИА «Новости»
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Певица Алла Пугачева обязательно вернется в Россию, когда подрастут ее дети. Об этом портниха исполнительницы Любовь Аксенова сообщила в беседе с «Московским комсомольцем».

По словам Аксеновой, она прекрасно понимает причину, по которой Пугачева не хочет раскрывать свое нынешнее место жительства. Певица устала от постоянного внимания общественности, к тому же она всегда не любила лишний шумих вокруг своей персоны.

Пугачевой пришлось переехать из России исключительно из-за Максима Галкина* и их общих детей. Если бы не они, звезда поступила по-другому. Аксенова выразила уверенность, что в будущем Пугачева снова будет жить в России.

«Детки к тому времени подрастут. Алла всегда любила Россию. <…> Поэтому она обязательно вернется», − резюмировала она.

Режиссер Никита Михалков ранее заявил, что Пугачева никогда не сможет вернуть прежний статус в России. По его мнению, россияне поменяли свое отношение к Примадонне после ее отъезда за рубеж.

*Максим Галкин признан иностранным агентом на территории России.

Россия Алла Пугачева Максим Галкин
17 февраля 2024, 20:44
Никита Кологривый согласился сыграть роль Жириновского
РИА «Новости»
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Роль основателя и многолетнего лидера ЛДПР Владимира Жириновского сыграет прославившийся после сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» актер Никита Кологривый. Свое согласие он дал на встрече с лидером партии Леонидом Слуцким, сообщил News.ru.

В ходе общения с политиком актер заявил, что зрители пока не увидели его в образе Владимира Жириновского, но уже в ближайшее время все изменят свою точку зрения.

«Не только сыграю, но сделаю это лучше любого артиста в этой стране. Я докажу вам это и покажу», - пообещал Кологривый.

Режиссером биографического фильма об известном политике стал Александр Баранов. В начале февраля он сообщал, что сценарий и рабочее название картины «Жириновский. Взлет» уже есть. Не хватало только исполнителя главной роли.

Баранов пояснил, что в образе Жириновского должен предстать человек, который способен передать всю харизму и экспрессию политика. Он пояснил, что при подражании роль станет пародией, чего ему очень не хочется.

Оценивая кандидатуру Кологривого, режиссер заявил, что окончательное решение примет после кастинга. Он добавил, что внешнее сходство актера и молодого политика есть, но этого недостаточно.

Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий подтвердил работу над картиной и сообщил, что партия принимает в проекте непосредственное участие, отдавая дань уважения своему бывшему лидеру.

Кино Актеры Леонид Слуцкий Владимир Жириновский ЛДПР

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