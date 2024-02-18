Киркоров сменил образ ради съемок в «Маске»
Певца Филиппа Киркорова показали в тизере первого выпуска шоу «Маска» на сайте НТВ. Исполнитель участвовал в съемках пятого сезона в строгом костюме и в черном парике.
Артист отказался от привычного яркого образа и выбрал для появления в пилотном выпуске более строгий черный костюм. Также Киркоров надел черный парик и стильные очки для зрения.
«Слава, твой образ навел на определенные мысли - даю слово пацана, возьму на заметку», - сказал исполнитель ведущему проекта Вячеславу Макарову.
Филипп Киркоров занял место председателя жюри в пятом сезоне «Маски». В жюри традиционно вошли певица Валерия, телеведущая Регина Тодоренко и шоумен Тимур Родригез. В новых выпусках зрители передачи увидят приглашенных гостей - Диму Билана и Анатолия Цой. Премьера шоу состоится 18 февраля.
После посещения «голой» вечеринки блогера Анастасии Ивлеевой многие телеканалы объявили Филиппу Киркорову бойкот.
Исполнителя убрали из новогодних программ и стали отказываться от его концертов.