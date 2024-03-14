14 марта 2024, 12:40

Киркоров сделал предложение Бузовой

Global Look Press
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Король поп-сцены Филипп Киркоров сделал предложение телеведущей Ольге Бузовой стать его женой. Он опустился перед ведущей на колено на площадке ток-шоу ТНТ «Это нормально?», сообщил портал The Voice Mag.

Киркоров был женат лишь раз, причем его брак с певицей Аллой Пугачевой завершился разводом 19 лет назад. Поп-король воспитывает двоих детей, дочь Аллу-Викторию и сына Мартина, которых родила суррогатная мать.

Бузова также пыталась создать семью один раз, но ее брак с футболистом Дмитрием Тарасовым закончился разводом семь лет назад.

В эфире телешоу «Это нормально?» Киркоров заявил, что не собирается больше жениться. Бузова поспешила спросить, можно ли ей выйти замуж за него, на что певец заявил, что готов сделать ради нее исключение.

Бузова сразу воспользовалась моментом. Она вышла в центр студии и подозвала к себе 56-летнего исполнителя. Затем поп-дива взяла коллегу за руку и они опустились на колено перед друг другом. Киркоров сказал, что готов к этому браку, - конечно, если поклонники его одобрят.

«Если ты скажешь „да“, подумаешь, твои люди одобрят, мой народ тоже - то, конечно, да! Ты красивая, умная, образованная!» - сказал артист.

Гость выпуска Иван Пышненко отметил, что уже в Китае во время съемок реалити-шоу «Сокровища императора» заметил взаимное влечение между Ольгой и Филиппом.

Данный выпуск ток-шоу «Это нормально?» выйдет сегодня, 14 марта, в 15:00 на телеканале ТНТ.

Недавно Бузова предложила подписчикам выбрать дату ее свадьбы. Однако имя загадочного жениха ведущая не называет.

Ольга Бузова Филипп Киркоров Семья Брак
14 марта 2024, 13:15
Суд об утраченном миллиарде Кобзона завершился досрочно
РИА «Новости»
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Дело бизнесмена Вагифа Пейсахова, задолжавшего семье Иосифа Кобзона 25 миллионов долларов (более миллиарда рублей), досрочно прекратили в феврале 2024 года. Об этом сообщило издание «Комсомольская правда».

Пейсахов был известной фигурой не только среди местных бизнесменов, но и среди московского бомонда. С Кобзоном он познакомился в 90-х на концерте в Ставрополе.

В 2013 году Пейсахов получил от Кобзона заем в размере 25 миллионов долларов на расширение бизнеса. Однако никакой расписки певец с предпринимателя не взял.

Изначально договоренности соблюдались, однако впоследствии бизнесмен начал задерживать выплаты, что привело к тому, что договоренности оформили письменно. Несмотря на это, Пейсахов продолжил пропускать сроки платежа.

Кобзон прибег к помощи правоохранительных органов, против бизнесмена возбудили уголовное дело о мошенничестве. В 2016 году Пейсахов получил шестилетний тюремный срок после признания, что потратил деньги в покер.

После смерти Кобзона его вдова обратилась в суд с иском о возврате денег. Бизнесмена признали банкротом в 2020 году. На имя Пейсахова были зарегистрированы товарные знаки, земельные участки, помещения в Ставрополе, а также необычный товар - «оздоровительный бюстгальтер» с патентом на включение медных элементов в кубки. Однако сейчас у него за душой нет ни гроша. За время тюремного заключения он заработал 2903 рубля и 23 копейки.

Стороны смогут обжаловать решение суда в течение месяца.

Уголовное дело Суд Мошенничество Деньги
14 марта 2024, 12:46
Девушка Ди Каприо появилась топлес на обложке журнала
Global Look Press
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Итальянская модель и возлюбленная американского актера Леонардо Ди Каприо Виттория Черетти снялась без верхней одежды для журнала. Соответствующие кадры появились на обложке Pop Magazine и Instagram*.

* Соцсеть Instagram запрещена в России, так как принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской организацией.

На черно-белом снимке 25-летняя возлюбленная актера позирует, прикрывая обнаженную грудь руками. В них она также держит массивную цепь от Gucci. На ней минимальное количество макияжа, а густые волосы зачесаны назад.

Фотосессию провел известный фэшн-фотограф Марк Кин. В качестве стилиста пригласили Стефани Вакнин. Судя по посту издания в соцсети, всего запланировано три варианта обложки юбилейного выпуска с Черетти.

Ранее Ди Каприо поймали в объятиях новой девушки. На вечеринке для селебрити звезда «Выжившего» положил руку на обнаженную талию известной певицы, а она трогала его за волосы и что-то шептала на ухо.

Модели Соцсети Актеры
14 марта 2024, 12:25
Марина Кравец родила второго ребенка
Global Look Press
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Телеведущая Марина Кравец и ее муж Аркадий во второй раз стали родителями. У них родилась вторая дочь. Радостной новостью артистка поделилась в своем Telegram-канале.

«Сегодня классных девчонок в нашей семье стало еще на одну больше. Мы с малышкой чувствуем себя прекрасно», - поделилась она.

Девушка поблагодарила команду врачей и всех, кто был рядом с ней в этот важный момент. Отдельное спасибо она сказала мужу, поздравив всю семью с новым статусом.

Подписчики написали теплые слова телезвезде и пожелали здоровья ей и близким. Многие отметили, что ведущая прекрасно выглядит даже в больничной одежде.

Ранее Жена Петросяна Татьяна Брухунова отреагировала на слухи о суррогатном материнстве. Недавно она родила девочку.

Дети Семья Шоу-бизнес
14 марта 2024, 11:43
«Это неправильно». Клава Кока высказалась о конфликте Пугачевой и Михайлова
Global Look Press
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Певица Клава Кока прокомментировала скандал между Аллой Пугачевой и Стасом Михайловым. Своими мыслями она поделилась в беседе с kp.ru.

Девушка подчеркнула, что ей не нравится устраивать скандалы и выносить их на публику. Она выразила уверенность, что все недопонимания нужно обсуждать без посторонних лиц.

«Я вообще, в принципе, не люблю конфликтовать, то есть я не тот артист, который публично предпочитает ссориться и выяснять отношения», - сказала Кока.

Артистка заявила, что, на ее взгляд, такое поведение неверное, однако она уточнила, что ей тяжело судить людей, которых она не понимает, ведь у них могут быть свои соображения.

Кроме того, Кока выразила несогласие с высказываниями Пугачевой о России.

«Я считаю, что, конечно же, это неправильно, но опять же я не могу судить людей, которых я не понимаю», - добавила певица.

Очередная порция критики обрушилась на примадонну после скандального видео , в котором она высказалась, что нормальные люди в Россию якобы не вернутся, а также оскорбила Стаса Михайлова.

Ранее актер Алексей Нилов рассказал, как Пугачева отомстила артистам из сериала «Улицы разбитых фонарей».

Скандалы Алла Пугачева Стас Михайлов

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