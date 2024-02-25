25 февраля 2024, 23:47

Киркоров «сам себя отменил» после «голой» вечеринки Ивлеевой

РИА «Новости»
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Народный артист России Филипп Киркоров заявил, что «сам себя отменил» после «голой» вечеринки блогера Анастасии Ивлеевой. Его слова привел журнал Starhit.

Во время творческого перерыва певец «перезагрузился» и много размышлял о скандале и собственных ценностях. Киркоров отметил, что сейчас у него что-то получается, а что-то не очень. Но главное заключается в том, чтобы «двери и окна могли открываться, а не закрываться».

«И главное окно - это сердце, глаза - зеркало души, вот, что должно быть всегда нараспашку», - подчеркнул исполнитель.

Ранее стало известно, что Киркоров попал под санкции Австралии. Вместе с ним в перечень ограничений включили артистов Николая Баскова, Олега Газманова и Николая Расторгуева.

Экс-солист группы «Чай вдвоем» Стас Костюшкин заявил, что Киркоров украл его сценический образ. Артист заявил, что собирается обратиться в суд с иском против народного артиста России.

Филипп Киркоров Россия Музыка
25 февраля 2024, 21:42
«Видите, что творится?» Жена Бари Алибасова раскрыла подробности госпитализации мужа
РИА «Новости»
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Жена создателя группы «На-На», композитора Бари Алибасова раскрыла подробности госпитализации музыканта. Слова Елены Калининой передал Telegram-канал Shot.

Калинина отметила, что утром мужу стало плохо и она решила сразу позвать медиков для перестраховки.

«Давление чуть-чуть поднялось и все. Я перестраховалась. Вы видите, что творится с погодой? Поэтому мы перестраховались. Он на беговой дорожке еще утром бегал. В прошлом году коронавирус был, зачем допускать до тяжелых состояний?» - сказала Калинина.

Как отметили журналисты Telegram-канала, солист группы «На-На» Владимир Политов рассказал им другую информацию. По его данным, Алибасов находится в реанимации.

До этого появилась информация, что артиста экстренно положили в московскую больницу из-за инсульта. По данным СМИ, в момент госпитализации он находился в состоянии оглушения.

Больницы Погода Бари Алибасов
25 февраля 2024, 17:11
«Он весь как под копирку». Актер Вахрушев — об артхаусе
Телеканал «360»
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Артхаусное кино является предсказуемым и однотипным, а также не несет в себе «коммерческий вайб». Любой продюсер может заранее назвать победителей Каннского фестиваля, но никому не удастся заранее точно спрогнозировать кассовость кинокартин. Об этом заявил российский актер Данила Вахрушев в интервью ведущей «360» Марусе Михейчик в программе «Тет-а-тет с Марусей».

Артхаус нужно забыть По его мнению, артхаус давно перестал быть чем-то «крутым» и про это направление стоит начать забывать, чтобы уделить внимание другим жанрам.

«Слово об артхаусе. Я считаю, что нужно вообще забыть про эту [вещь]», - резко высказался артист.

Актер также раскритиковал режиссеров, которые «для понта» до сих пор используют пленку при съемке. Он напомнил, что все эффекты прекрасно накладываются с помощью специальных программ, доступных даже в телефоне.

«Я не знаю, в чем понт. Я могу научно доказать, что любой эффект можно наложить на телефоне, это только вопрос времени», - указал Вахрушев.

Нет коммерческого вайба Артист добавил, что режиссеры, снимающие артхаусные ленты, зачастую не стремятся заинтересовать зрителя и думают только о наградах на конкурсах.

«„Ни один продюсер не скажет: „Вот этот фильм точно заработает много денег“. Но я уверен, что практически любой продюсер может сказать: „Вот этот фильм выиграет в Каннах“», - отметил Вахрушев.

Актер подверг критике артхаусных режиссеров и за одинаковую атмосферу, переходящую из фильма в фильм.

«Весь этот артхаус, он весь как под копирку вечно. Если честно, мне это не нравится. Я считаю, что в любое кино надо нести какой-то коммерческий вайб, нужно думать об этом», - заключил он.

Ранее Вахрушев прокомментировал высказывания Никиты Кологривого. Артист признался в интервью , что перестал уважать звезду сериала «Слово пацана» из-за его скандальных заявлений.

Кино Режиссер Фильмы Интервью Актеры
25 февраля 2024, 16:58
«Перестал уважать». Актер Вахрушев — о высказываниях Кологривого
Телеканал «360»
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О своих партнерах высказываться неэтично. Актер Даниил Вахрушев в интервью ведущей «360» Марусе Михейчик в программе «Тет-а-тет с Марусей» рассказал о совместной работе с Сергеем Буруновым, а также прокомментировал публичные высказывания Никиты Кологривого, раскритиковавших своих коллег.

«Я считаю, что если ты много говоришь, то и много делать должен. О своих партнерах в целом нельзя ничего плохого говорить - это неэтично. Даже на площадке ты не можешь подойти к партнеру и что-то посоветовать», - отметил Вахрушев.

Он добавил, что никогда не встречал, чтобы известные актеры подходили к коллегам и указывали им, как лучше разыграть ту или иную сцену.

«Даже Нагиев себе такое не может позволить», - отметил Вахрушев.

После скандальных высказываний Кологривого Вахрушев потерял к нему уважение.

«Я его перестал уважать после этого интервью, хотя я с ним не взаимодействовал, потому что никогда при мне ни один актер не позволял себе такого вообще. Особенно на проекте, который тебя сделал», - заключил он.

Вахрушев также посоветовал забыть о таком жанре, как арт-хаус, и развивать кино в сторону нашего фольклора.

«Мечтаю, чтобы кто-нибудь снял фильм по мотивам [метамира] Стругацких „Мир Полудня“. Можно в стиле „Звездных войн“ создать трилогию», - заметил он.

Ранее Кологривый изъявил желание лично побеседовать с президентом России Владимиром Путиным. Актер пояснил, что хочет сам проверить интеллект российского лидера.

Интервью Актеры
25 февраля 2024, 16:42
Бари Алибасова экстренно госпитализировали с инсультом
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Продюсер и создатель группы «На-На» Бари Алибасов 25 февраля попал реанимацию столичной больницы. Как сообщил Telegram-канал «112», у 76-летнего артиста инсульт.

«Ему потребовалась экстренная помощь медиков. В момент госпитализации артист находился в состоянии оглушения», - написали авторы публикации.

Подробности произошедшего пока неизвестны. Синдром оглушения сознания означает, что у пациента повышен порог восприятия всех внешних раздражителей, бывает сонливость.

Ранее появлялась информация о том, что Алибасову должны сделать срочную операцию из-за обнаруженной опухоли. Якобы у него обнаружили сантиметровую кисту, однако продюсер опроверг слухи о заболевании. Тогда он говорил, что находится дома с женой и собакой и чувствует себя хорошо. Артист добавил, что о нем постоянно пишут неправду.

Продюсер и создатель группы «На-На» Бари Алибасов 25 февраля попал реанимацию столичной больницы. Как сообщил Telegram-канал «112» , у 76-летнего артиста инсульт.

Инсульт Больницы Бари Алибасов

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