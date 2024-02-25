Киркоров «сам себя отменил» после «голой» вечеринки Ивлеевой
Народный артист России Филипп Киркоров заявил, что «сам себя отменил» после «голой» вечеринки блогера Анастасии Ивлеевой. Его слова привел журнал Starhit.
Во время творческого перерыва певец «перезагрузился» и много размышлял о скандале и собственных ценностях. Киркоров отметил, что сейчас у него что-то получается, а что-то не очень. Но главное заключается в том, чтобы «двери и окна могли открываться, а не закрываться».
«И главное окно - это сердце, глаза - зеркало души, вот, что должно быть всегда нараспашку», - подчеркнул исполнитель.
Ранее стало известно, что Киркоров попал под санкции Австралии. Вместе с ним в перечень ограничений включили артистов Николая Баскова, Олега Газманова и Николая Расторгуева.
Экс-солист группы «Чай вдвоем» Стас Костюшкин заявил, что Киркоров украл его сценический образ. Артист заявил, что собирается обратиться в суд с иском против народного артиста России.