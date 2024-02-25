Киркоров «сам себя отменил» после «голой» вечеринки Ивлеевой

Во время творческого перерыва певец «перезагрузился» и много размышлял о скандале и собственных ценностях. Киркоров отметил, что сейчас у него что-то получается, а что-то не очень. Но главное заключается в том, чтобы «двери и окна могли открываться, а не закрываться».

«И главное окно - это сердце, глаза - зеркало души, вот, что должно быть всегда нараспашку», - подчеркнул исполнитель.

Ранее стало известно, что Киркоров попал под санкции Австралии. Вместе с ним в перечень ограничений включили артистов Николая Баскова, Олега Газманова и Николая Расторгуева.

Экс-солист группы «Чай вдвоем» Стас Костюшкин заявил, что Киркоров украл его сценический образ. Артист заявил, что собирается обратиться в суд с иском против народного артиста России.