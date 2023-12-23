23 декабря 2023, 01:37

«Киркоров с катетером пришел». Певица Слава высказалась о «голой» вечеринке Ивлеевой

РИА «Новости»
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Певица Слава написала в Instagram*, что Филипп Киркоров пришел на «голую» вечеринку Насти Ивлеевой с катетером в руке. Таким образом она спровоцировала слухи о проблемах со здоровьем у исполнителя.

«Филипп Киркоров аж с катетером на руке пришел! Мало ли - на попы голые взглянет, и нехорошо станет», - написала Слава.

Певица назвала вечеринку Ивлеевой «срамотой» и заявила, что ее тоже туда приглашали, но она не пошла. Кроме того, она иронично предположила, что артистам нужно беречь себя, и надевать штаны с начесом и шерстяные носки - на ноги, а не на половой орган.

Скандальная вечеринка Насти Ивлеевой прошла 20 декабря в клубе «Мутабор».

Дресс-код был заявлен как «почти голый». На тусовке «засветились» такие знаменитости как Ксения Собчак, Ольга Орлова, Филипп Киркоров, Глюкоза, Лолита Милявская, Оксана Самойлова и Джиган. Некоторые из них - в почти обнаженном виде. Например, рэпер Vacio появился на празднике в одном только носке , надетом на половой орган.

Спустя двое суток после скандальной вечеринки в клуб «Мутабор» с обыском наведались силовики. А Лефортовский районный суд Москвы арестовал рэпера Vacio на 15 суток по обвинению в мелком хулиганстве и пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений.

*Instagram - социальная сеть, принадлежащая компании Meta, чья деятельность в России признана экстремистской и запрещена.

Праздники Ксения Собчак Филипп Киркоров Instagram Анастасия Ивлеева
22 декабря 2023, 21:24
Лолита назвала смешным хейт вокруг «голой» вечеринки Ивлеевой
РИА «Новости»
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Устроенная блогером Настей Ивлеевой «голая» вечеринка в клубе Mutabor оставила приятные воспоминания, а хейт организовали на пустом месте. Таким мнением со своими подписчиками поделилась в социальной сети певица Лолита Милявская.

Она подчеркнула, что присутствовала на вечеринке и по мере сил выполнила требования дресс-кода, который предусматривал максимально открытую одежду. Певица подчеркнула, что пришла на вечеринку с целью повидаться со старыми друзьями.

«Такое событие - это один из немногих вариантов увидеть и услышать твоих друзей, которым под 60 лет или они на 10 лет моложе. Всю вечеринку, пока молодежь отплясывала, мы рассказывали, у кого и что произошло», - поделилась Лолита.

Она подчеркнула, что считает хейт вокруг организованной вечеринки абсолютно смешным, потому что возник он на пустом месте.

«Направленность вечеринки была ироничная. Это не про секс. Иначе бы 60-летних просто не позвали», - добавила певица.

Лолита пообещала, что в следующий раз выйдет в таком же наряде, когда ей исполнится 70 лет.

Если костюм певицы оказался достаточно зарытым, то рэпер VACÍO (настоящее имя - Николай Васильев) появился в клубе в голом виде с одним носком, прикрывающим гениталии.

После жалоб общественников на скандальную вечеринку суд арестовал исполнителя на 15 суток и оштрафовал за пропаганду нетрадиционных отношений на 200 тысяч рублей. Рэпер даже записал покаянное видео и извинился перед теми, кого оскорбил его внешний вид.

Музыка Лолита Милявская Анастасия Ивлеева Москва 2023
22 декабря 2023, 19:44
Умерла звезда сериалов «Улицы разбитых фонарей» и «Убойная сила»
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Заслуженный артист России Борис Матвеев скончался на 75-м году жизни в Санкт-Петербурге. Об этом сообщил Большой театр кукол на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«Мы потеряли старшего товарища, бесконечно талантливого артиста, очень тонкого и открытого человека», - подчеркнули в публикации.

В некрологе Матвеева назвали одержимым театром человеком, профессионалом и мастером своего дела.

«Он всегда был примером достоинства, жизнелюбия, юмора и преданности театру», -.отметили в театре.

Причины смерти артиста неизвестны.

Матвеев работал в Большом театре кукол с 2003 года. До этого артист принимал участие в постановках Челябинского и Рижского ТЮЗов, Ленкома, театра «Бродячая собачка».

Помимо театральной деятельности, он активно снимался в кино. Зрители помнят его по сериалам «Улицы разбитых фонарей», «Убойная сила».

Сериалы Актеры
22 декабря 2023, 15:08
Умерла звезда седьмого сезона «Пацанок» Диана Янголенко
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Участница седьмого сезона шоу «Новые Пацанки» Диана Янголенко умерла на 22-м году жизни. Информация об этом появилась на фан-странице шоу в Telegram-канале.

По предварительным данным, причиной смерти звезды шоу стало употребление спиртного напитка вместе с галлюциногенными грибами.

«В ходе проведения расследования несчастного случая обнаружены и другие формы нарушения законов Российской Федерации, информацию о которых не разглашают», - указали авторы публикации.

О чем идет речь, они не уточнили. Перед смертью Янголенко написала, что сначала попробовала запрещенные вещества, а только после прочла об их опасности.

По данным Telegram-канала Dark Voice, тело Дианы нашли в отеле. Что девушка делала в гостинице, также неизвестно.

Скандальная история произошла с еще одной участницей шоу. Участница четвертого сезона «Пацанок» Яна Цветкова сообщила правоохранителям о попытке массового изнасилования. Информация оказалась фейком. За это Яне грозит штраф.

Телевидение
22 декабря 2023, 06:06
Вина Дизеля обвинили в сексуальных домогательствах
РИА «Новости»
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Бывшая ассистентка голливудского актера Вина Дизеля обвинила его в насильственных действиях сексуального характера. Об этом сообщил телеканал CNN.

Бывшая помощника артиста Аста Джонассон подала гражданский иск в Верховный суд штата Калифорния. По ее словам, Дизель к ней приставал в гостиничном номере в Атланте, несмотря на то, что она ему четко дала понять о своем несогласии. После этого ее уволили.

Женщина также обвинила актера в создании враждебной рабочей атмосферы и незаконном увольнении. Она подала в суд и на сестру Дизеля, которая на тот момент руководила компанией One Race Productions. По ее словам, та расторгла с ней контракт буквально через несколько часов после того, как Дизель приставал к ней в отеле.

Джонассон потребовала, чтобы актера оштрафовали за каждое нарушение на 10 тысяч долларов, а также присудили и другие штрафные санкции.

Адвокат актера заявил, что Дизель не признает обвинений и полностью их отвергает.

Голливуд Секс Актеры

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