«Киркоров с катетером пришел». Певица Слава высказалась о «голой» вечеринке Ивлеевой

«Филипп Киркоров аж с катетером на руке пришел! Мало ли - на попы голые взглянет, и нехорошо станет», - написала Слава.

Певица назвала вечеринку Ивлеевой «срамотой» и заявила, что ее тоже туда приглашали, но она не пошла. Кроме того, она иронично предположила, что артистам нужно беречь себя, и надевать штаны с начесом и шерстяные носки - на ноги, а не на половой орган.

Скандальная вечеринка Насти Ивлеевой прошла 20 декабря в клубе «Мутабор».

Дресс-код был заявлен как «почти голый». На тусовке «засветились» такие знаменитости как Ксения Собчак, Ольга Орлова, Филипп Киркоров, Глюкоза, Лолита Милявская, Оксана Самойлова и Джиган. Некоторые из них - в почти обнаженном виде. Например, рэпер Vacio появился на празднике в одном только носке , надетом на половой орган.

Спустя двое суток после скандальной вечеринки в клуб «Мутабор» с обыском наведались силовики. А Лефортовский районный суд Москвы арестовал рэпера Vacio на 15 суток по обвинению в мелком хулиганстве и пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений.

*Instagram - социальная сеть, принадлежащая компании Meta, чья деятельность в России признана экстремистской и запрещена.