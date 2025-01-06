Киркоров рассказал о боли, которая терзает его последние 30 лет

«Мамы мне не хватает. Говорят, с годами боль утихает - ни хрена она не утихает. Так хотелось, чтобы она и мир посмотрела, порадовалась за все это», - сказал он.

Киркоров сообщил, что перед знаковыми выступлениями обращается к матери и видит в ней ангела-хранителя. Последний раз она приснилась певцу пару недель назад.

Виктория Лихачева умерла от рака печени 30 апреля, в день рождения Киркорова. Певец рассказал, что в тот же день поехал на концерт в Иерусалиме, так как многотысячный стадион ждал его выступления. В тот момент его поддержала Алла Пугачева.

С примадонной российской эстрады Киркоров расстался в 2005 году. В интервью Андрею Малахову он рассказал о нервных срывах после развода.