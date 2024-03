Киркоров пригрозил выгнать Даву из шоу «Маска»

На 75-м году жизни скончался американский поп-певец Эрик Кармен. Информация об этом появилась на сайте музыканта.

«С огромной печалью мы сообщаем душераздирающую новость о кончине Эрика Кармена. Наш милый, любящий и талантливый Эрик скончался во сне на выходных», - указала жена артиста.

Кармен скончался в понедельник, 11 марта. Что послужило причиной смерти, пока неизвестно. Артисту было 74 года. По данным Telegram-канала RT, Кармен скончался во сне.

Сперва он был участником группы Raspberries. Затем решил заняться сольной карьерой.

Артист прославился благодаря песне 1970-х годов All By Myself. За основу куплета композиции он взял второй фортепианный концерт Рахманинова.

Также артист написал песню Hungry Eyes. Она стала известной в качестве саундтрека к фильму «Грязные танцы».