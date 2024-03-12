Киркоров пригрозил выгнать Даву из шоу «Маска»

Телепроект представляет собой российскую адаптацию всемирно известного шоу The Masked Singer, в котором 14 известных личностей из мира шоу-бизнеса, включая певцов, актеров, ведущих, блогеров и спортсменов, сражаются в вокальном состязании. Их личности строго засекречены, а выступают они в запоминающихся костюмах и масках. Задача жюри - разгадать, кто скрывается за образом.

«Танцующий, в хорошей форме, все время в движении и, в общем, восхваляющий свою фигуру. Мне кажется, там Дава, ребят», - сказала певица Валерия.

На такое предположение Киркоров отреагировал неожиданно резко, заявив, что готов исключить рэпера из участников шоу. При этом он так и не уточнил, чем музыкант вызвал его недовольство.

«Он знает за что», - подчеркнул Киркоров.

Ранее актер Станислав Ярушин, который был Водяным, раскритиковал судей шоу «Маска» после вылета.