12 марта 2024, 11:37

Киркоров пригрозил выгнать Даву из шоу «Маска»

РИА «Новости»
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Известный певец Филипп Киркоров явно выразил свое презрение к рэперу Даве (Давиду Манукяну) на площадке шоу НТВ «Маска» и пообещал выгнать его из проекта. Сцена попала в последний выпуск программы.

Телепроект представляет собой российскую адаптацию всемирно известного шоу The Masked Singer, в котором 14 известных личностей из мира шоу-бизнеса, включая певцов, актеров, ведущих, блогеров и спортсменов, сражаются в вокальном состязании. Их личности строго засекречены, а выступают они в запоминающихся костюмах и масках. Задача жюри - разгадать, кто скрывается за образом.

«Танцующий, в хорошей форме, все время в движении и, в общем, восхваляющий свою фигуру. Мне кажется, там Дава, ребят», - сказала певица Валерия.

На такое предположение Киркоров отреагировал неожиданно резко, заявив, что готов исключить рэпера из участников шоу. При этом он так и не уточнил, чем музыкант вызвал его недовольство.

«Он знает за что», - подчеркнул Киркоров.

Ранее актер Станислав Ярушин, который был Водяным, раскритиковал судей шоу «Маска» после вылета.

Спортсмены Филипп Киркоров Актеры Шоу-бизнес
12 марта 2024, 09:37
Умер автор хита All By Myself Эрик Кармен
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На 75-м году жизни скончался американский поп-певец Эрик Кармен. Информация об этом появилась на сайте музыканта.

«С огромной печалью мы сообщаем душераздирающую новость о кончине Эрика Кармена. Наш милый, любящий и талантливый Эрик скончался во сне на выходных», - указала жена артиста.

Кармен скончался в понедельник, 11 марта. Что послужило причиной смерти, пока неизвестно. Артисту было 74 года. По данным Telegram-канала RT, Кармен скончался во сне.

Сперва он был участником группы Raspberries. Затем решил заняться сольной карьерой.

Артист прославился благодаря песне 1970-х годов All By Myself. За основу куплета композиции он взял второй фортепианный концерт Рахманинова.

Также артист написал песню Hungry Eyes. Она стала известной в качестве саундтрека к фильму «Грязные танцы».

Концерты Песни Фильмы
11 марта 2024, 21:49
Успенская не пришла в суд по делу об иске Киркорова на 10 млн рублей
РИА «Новости»
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Певица Любовь Успенская проигнорировала первое заседание по делу против поп-короля Филиппа Киркорова. Об этом рассказал «Газете.ru» адвокат артиста Александр Добровинский.

«Мы с коллегой прибыли в замоскворецкий суд в назначенное время, в то же время противная сторона не явилась вовсе. По забывчивости или из-за страха - не знаю», - сообщил юрист.

По его словам, повторную беседу назначат на середину апреля.

Киркоров обратился в суд с иском после интервью Успенской журналистке Алене Жигаловой, в котором она назвала певца «женоненавистником».

Артист потребовал компенсацию морального вреда в размере 10 миллионов рублей, а также выплаты понесенных судебных расходов, составивших около двух миллионов рублей, рассказал Добровинский.

Ранее продюсер Павел Рудченко прокомментировал появление Киркорова в наряде в цветах военной формы. По его словам, это своего рода месседж тем, кого оскорбило его появление на скандальной «голой» вечеринке Анастасии Ивлеевой в конце прошлого года.

Суд Адвокаты Филипп Киркоров Любовь Успенская
11 марта 2024, 20:35
Появилось видео конфликта звезды «Уральских пельменей» в метро Екатеринбурга
РИА «Новости»
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Звезда телешоу «Уральские пельмени» Дмитрий Соколов вступил в конфликт с подростками в метро Екатеринбурга. В распоряжении «360» оказалось видео перепалки актера в подземном переходе.

В кадре Соколов с бутылкой в руках спорил с тремя молодыми людьми - один из них снимал происходящее на мобильный телефон.

Пока сопровождение актера пыталось договориться с подростками и мирно разойтись, сам Соколов угрожающе шел на одного из оппонентов. У другого подростка в этот момент пытались вырвать смартфон. Молодые люди попросили увести в сторону агрессивного актера и не трогать технику.

Дмитрий Соколов после отдыха в баре столкнулся в метро с незнакомыми молодыми людьми. По их словам, актер ударил одного из них пустой бутылкой виски.

Жена Соколова Ксения предположила, что подростки сами спровоцировали артиста для того, чтобы привлечь к себе внимание.

Видео Екатеринбург Метро Актеры
11 марта 2024, 19:44
Дочь Александра Абдулова пожаловалась на сталкеров
Global Look Press
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Актриса Евгения Абдулова, недавно снявшаяся в новогоднем фильме «Баба Мороз и тайна Нового года», рассказала о том, как молодые актрисы сталкиваются с проблемой навязчивых поклонников. Интервью артистка дала для шоу НТВ «Ты не поверишь».

Девушка поделилась, что однажды ей увлекся 19-летний молодой человек, который узнал ее адрес и отправлял цветы и сырки. Абдулова также упомянула другого парня, который пытался сбросить ее в реку.

Артистка высказала большой интерес к режиссуре и готовится к поступлению в высшее учебное заведение по этой специальности. Она уточнила, что не собирается продолжать актерскую карьеру.

Абдулова также призналась, что сильно скучает по своему отцу, который умер, когда ей было девять месяцев. Чтобы почувствовать его присутствие, она смотрит фильм «Чародеи» и всегда плачет во время сцены под песню «Представь себе».

Ранее певица Вера Брежнева впервые рассказала о разводе.

Фильмы Интервью

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