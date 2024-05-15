Киркоров появился на публике седым

Актриса Лиана Гриба, известная по роли в сериале «Постучись в мою дверь», отвергла обвинения в нападении на супругу «русского Серкана Болата» Никиты Волкова и подала на нее ответное заявление в полицию. Об этом она сообщила в своем Instagram*.

Девушка рассказала свою версию конфликта, случившемся в декабре 2023 года между ней и супругой Волкова Еленой Еременко. По словам актрисы, она не проявляла агрессии и не была инициатором драки, а лишь защищалась.

«Официально заявляю: я не нападала на Елену. Не наносила ей повреждения, описанные в заявлении. Не становилась зачинщицей стычки. Моя позиция была оборонительная», - написала Гриба.

Актриса добавила, что дело было закрыто еще зимой. Вместе с адвокатом она подала заявление в полицию. Гриба также подчеркнула, что обвинения в ревности в ее адрес не имеют оснований. В день происшествия она вместе с женихом, актером Артемом Губиным, подала заявление в ЗАГС.

По информации Telegram-канала Shot, скандал произошел на вечеринке, организованной в честь завершения первой половины съемок сериала «Постучись в мою дверь». Гриба утверждала, что между ней и Волковым возникли реальные чувства. После колкой шутки его жены она облила соперницу вином и избила ее. Еременко госпитализировали с черепно-мозговой травмой и сотрясением мозга.

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