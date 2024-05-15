Киркоров появился на публике седым
Народный артист России Филипп Киркоров продолжает экспериментировать с имиджем. На этот раз он вышел в свет с седым каре, соответствующее видео артист разместил в своем Instagram*.
Кадры были сняты во время светского ужина Рив Гош, где представили певца Диму Билана как нового амбассадора парфюмерного бренда JusBox.
На мероприятие Киркоров пришел с седым каре, в брючном костюме с жилеткой, белой рубашке, галстуке и очках.
На вечеринке также заметили Яну Рудковскую, Ксению Собчак, Валерию, Ольгу Бузову, Люсю Чеботину и других представителей шоу-бизнеса.
Ранее Киркоров рассказал о съемках в главной роли в полнометражном фильме. Работа над лентой начнется летом.
* Соцсеть Instagram запрещена в России, так как принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской организацией.