04 апреля 2024, 12:28

Киркоров попал на видео без парика и в домашней обстановке

РИА «Новости»
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После вынужденного перерыва, связанного со скандальной вечеринкой блогера Насти Ивлеевой, народный артист Филипп Киркоров вернулся в публичное пространство в новом образе брюнета. Подруга артиста Виктория Шелягова запечатлела певца в домашней обстановке, без парика и опубликовала ролик в своем Telegram-канале.

Шелягова в гостях у Филиппа Киркорова наслаждалась творчеством артиста. Вместе с хозяином жилища они смотрели выступление певца по телевизору, сидя за столом. В какой-то момент блогер начала снимать себя и музыканта на камеру смартфона.

Грустный и лохматый певец сидел, подперев щеку рукой. Он тоскливо слушал свой старый трек. Артист был одет без привычного лоска, а также на нем не было парика.

Заметив съемку, он произнес в объектив строчки из песни: «Любовь в нас еще жива». Шелягова отметила, что это ее самый любимый хит.

Ранее глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин сообщил, что направит письмо президенту России Владимиру Путину, в котором попросит лишить Киркорова звания народного артиста. Общественник объяснил такое решение тем, что поступки артиста, не соответствуют высокому званию.

Филипп Киркоров Видео Блогеры Россия Шоу-бизнес
04 апреля 2024, 12:39
МакSим опубликовала редкие фото в леопардовом купальнике
РИА «Новости»
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Певица МакSим поделилась с поклонниками снимками, на которых позирует на яхте в черном купальнике и тунике с леопардовым принтом. Она выложила их в своих социальных сетях.

Недавно она призналась, что проходит лечение от алкогольной зависимости. Психолог Елена Царева рассказала «360», что могло стать причиной болезни исполнительницы.

Певица также опровергла слухи о том, что собирается приостановить свою концертную деятельность и начать петь под фонограмму на корпоративах.

Звезда рассказала, что отправилась в отпуск вместе с детьми. Она проводит время в Египте в компании своих дочерей: 15-летней Александры и девятилетней Марии.

МакSим выступает против любых диет. Она старается ограничивать себя в еде не ради внешнего вида, а ради веры.

Артистка время от времени посещает монастырь, расположенный у озера Иссык-Куль, практикуя аскетизм.

Фото Певица МакSим Шоу-бизнес
04 апреля 2024, 11:25
Бизнес блогерши Лерчек начал рушиться из-за проблем с налогами
РИА «Новости»
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Бизнес блогера Лерчек (Валерия Чекалина) пошел на спад. За год выручка от продажи косметики Letique приблизилась к нулю, сообщил Telegram-канал Shot.

По данным издания, Чекалина занималась реализацией собственной косметики через ООО «Би Фит». За 2022 год продажи принесли блогеру 2,6 миллиарда рублей, а чистая прибыль составила 254 миллиона рублей. Однако за время судебных разбирательств по налогам бизнес пошел на спад.

В прошлом году выручка сократилась более чем в два раза, а Letique и вовсе не принес доходов. В итоге Лерчик ушла в минус на 176 миллионов рублей.

Сейчас Чекалина переживает бракоразводный процесс и вместе с тем пытается восстановить свой бренд.

В марте 2023-го против Валерии Чекалиной и ее супруга Артема возбудили уголовные дела. Блогеров обвинили в неуплате налогов и отмывании денег через покупку валюты. Первого марта этого года с семьи Чекалиных обвинения сняли из-за недостатка доказательств.

Блогеры Бизнес
04 апреля 2024, 11:12
Стилист Сергей Зверев погряз в долгах за коммуналку
РИА «Новости»
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Стилист Сергей Зверев вместе с членами семьи погряз в долгах по коммунальным платежам. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

По информации издания, сам Зверев накопил перед ЖКХ долг в 61 тысячу 327 рублей. Его приемный сын не выплатил управляющей компании 11 394 рубля - его дело даже передали в суд.

Стилист не платит за газ, электричество и воду в квартире на улице Александра Невского, где он прописан с матерью. Ответственное за обслуживание дома ГБУ «ЭВАЖД» уже обратилось с иском на Зверева в Тверской районный суд.

Ранее Зверев заявил, что приемный сын пытается опорочить его имя.

По словам парикмахера, Зверев-младший обиделся, что звездный родитель не помогает ему финансово, и пытается отомстить, распространяя неприятные слухи. Отпрыск ждет, что звезда решить его проблемы с жильем. Зверев же отметил, что приемный сын ни дня в своей жизни не работал.

Долги Суд ЖКХ
04 апреля 2024, 10:43
«Выбросите ее! Срочно!». Звезда «Универа» Кожевникова призвала избавиться от микроволновок
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Актриса, бывший депутат Госдумы Мария Кожевникова обратилась к обществу с призывом экстренно избавиться от микроволновок. О вреде техники на здоровье она рассказала в своем Instagram*.

«Если вы еще используете микроволновку - выбросите ее! Срочно! Я серьезно!» - сказала она.

По словам Кожевниковой, она не пользуется микроволновкой больше 15 лет. Она уверенна, что бытовое устройство чрезмерно вредит здоровью.

В подтверждение своих слов она опубликовала часть интервью блогера Александра Дзидзарии и кандидата технических наук Владимира Тюняева.

«С точки зрения воздействия физического фактора это СВЧ 2.4 ГГц стоит магнетрон, который нас облучает, это раз. <…> А то что пища в ней, по нашим исследованиям, которые мы проводили, это, извините, (фекалии), которые можно выбросить в помойку, потому что меняет молекулярная структура вообще любой пищи. <…> Не усваивается, не переваривается, это токсины в чистом виде», - заявил Тюняев.

Однако у профессора РАН Пятакова противоположное мнение: он считает, что микроволновка не вредит здоровью человека. По его словам, при использовании микроволновой печи по инструкции ее излучения не окажут негативных воздействий на организм.

* Соцсеть Instagram запрещена в России, так как принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской организацией.

Болезни Актеры

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