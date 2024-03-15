15 марта 2024, 04:48

Киркоров похвастался татуировками, набитыми в Китае

РИА «Новости»
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Певец Филипп Киркоров во время съемок нового реалити-шоу «Сокровище императора» набил себе две татуировки в Китае. Об этом артист рассказал в телешоу «Это нормально?» на телеканале ТНТ.

«В Китае у меня произошла переоценка ценностей. Мы вступили в Год Дракона, поэтому я решил оставить на своем теле память о Китае в виде дракона и надписи King», - рассказал он.

Обе татуировки певец сделал на руках, признавшись, что в Китае он посмотрел на жизнь по-новому.

Во время шоу Киркоров также заявил, что не планирует больше жениться , но готов сделать исключение для телеведущей Ольги Бузовой, опустившись при этом перед ней на колено.

Недавно поп-король исполнил пародийную версию композиции «Пять минут», в которой иронизировал над собой, вспоминая, как он вошел «не в те двери» и попал на скандальную «голую» вечеринку блогера Анастасии Ивлеевой.

Ранее бывший политик Ирина Хакамада показала фигуру в открытом купальнике на отдыхе в Таиланде, причем на ее теле были заметны несколько татуировок, одна из которых напомнила ветвь сакуры.

Филипп Киркоров Музыка Китай Телевидение
15 марта 2024, 05:12
Видео с полностью голой Бритни Спирс «взорвало» соцсети
РИА «Новости»
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Американская поп-певица Бритни Спирс опубликовала в личном блоге пляжное видео, на котором предстала полностью обнаженной. Об этом сообщил Пятый канал.

Артистка отключила комментарии к публикации, поэтому пользователи не смогли высказать свое мнение под видео.

«Итак, вы видите, что фотографии настоящие… хотя видео немного размыто», - написала Спирс.

Певица не перестает удивлять и шокировать поклонников, хотя на этот раз и постаралась во время съемки выбрать ракурс, скрывающий самые провокационные детали.

Это не первая откровенная публикация Спирс. Недавно она разместила фотографию с пляжа , на которой повернулась спиной к объективу и смотрела назад через плечо.

Провокационным снимкам и видео предшествовали изменения в личной жизни артистки.

Спирс развелась с американским актером и фитнес-тренером Сэмом Асгари, причем по ее инициативе. Источники сообщили, что артистка часто устраивала драки, поэтому мужчине часто приходилось ночевать за пределами дома. Пара встречалась с 2016 года, а зарегистрировала свои отношения только в 2022 году.

США Интернет Соцсети Видео Бритни Спирс
15 марта 2024, 02:19
Бросился помогать. Актер Башаров остановил спектакль из-за самочувствия зрителя
РИА «Новости»
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Актер Марат Башаров остановил спектакль «Жениться Вам надо, барин» в академическом театре Максима Горького в Ростове-на-Дону, когда одному из зрителей стало плохо. Артист прямо со сцены побежал на помощь человеку. Об этом написала газета kp.ru.

По данным издания, во время первого акта стало плохо человеку, который сидел в бельэтаже. Соседи мужчины пытались ему помочь.

«Марат как раз играл на сцене, когда поднялся гул, Артист крикнул: „Дайте свет в зал! Сейчас вызовем врача“. И побежал по лестнице наверх. В то же время туда поднялась женщина, которая представилась врачом», - рассказала одна из зрительниц.

По словам зрителей, спектакль остановили приблизительно за 15 минут до антракта. Во время перерыва мужчину привели в себя. За ним приехали родственники и забрали домой. После вынужденного перерыва актеры продолжили играть с того места, на котором остановились.

Одна из организаторов гастролей труппы Валерия Авилова рассказала, что после случившегося ростовский зал «просто влюбился в артиста».

Ранее художественный руководитель «Школы современной пьесы» Иосиф Райхельгауз рассказал, что уволил Башарова из-за его непрофессионального поведения и запоев. По его словам, актер поставил под угрозу важные гастроли всего коллектива.

Болезни Врачи Спектакль Театры Актеры Марат Башаров
15 марта 2024, 00:53
Лариса Гузеева прилетела в Израиль в инвалидной коляске
РИА «Новости»
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Актриса и телеведущая Лариса Гузеева вышла на связь в Израиле, куда прилетела в инвалидной коляске. В своем Instagram*-аккаунте она сообщила подписчикам, что сломала ногу.

«Я в Израиле, прилетела на несколько дней. Несмотря на то, что я со сломанной ногой, как же я могла не прилететь», - написала артистка.

По словам Гузеевой, она мечтала прилететь в Израиль перед Пасхой, перед Великим постом, чтобы посетить храм Гроба Господня. Актриса добавила, что гуляет по набережной в красной инвалидной коляске, а также призвала подписчиков беречь свои руки и ноги.

Телеведущая сломала ногу , неудачно упав на ровной поверхности. По ее словам, к врачам она обратилась за помощью через неделю, а до этого терпела боль. На травмированную ногу ей наложили гипс.

Ранее главная сваха страны подала заявки в Роспатент на регистрацию своего бренда - товарных знаков «Лариса Гузеева» и Larisa Guzeeva. Какие цели она преследовала, актриса не сообщила.

*Соцсеть Instagram принадлежит корпорации Meta, признанной в России экстремистской организацией.

Израиль Самолеты Россия Инвалиды Актеры
15 марта 2024, 00:33
Егор Крид расплакался перед зрителями в Екатеринбурге
РИА «Новости»
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Певец Егор Крид не сдержал чувств перед зрителями в Екатеринбурге. На концерте он произнес трогательную речь о своей покойной двоюродной бабушке и заплакал. Об этом сообщило издание E1.RU.

По словам Крида, бабушка вела активный образ жизни, поэтому стала для него ярким примером.

«Я смотрел на нее и думал, что вот он - пример для подражания, как сильно нужно любить жизнь. Она постоянно ходила на работу, постоянно была позитивна» - сказал он.

Также Крид посвятил ей песню «Берегу», однако после начала композиции не смог сдержать слез. Исполнителя сразу же бурно поддержал зал, люди начали петь за него.

Несколько дней назад Егор Крид во время прямого эфира в своем блоге заявил об уходе из вокального телешоу «Голос. Дети» , где был наставником и членом жюри. По словам артиста, он сделал там «все возможное и невозможное».

Концерты Песни Екатеринбург Егор Крид

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