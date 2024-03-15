Киркоров похвастался татуировками, набитыми в Китае

«В Китае у меня произошла переоценка ценностей. Мы вступили в Год Дракона, поэтому я решил оставить на своем теле память о Китае в виде дракона и надписи King», - рассказал он.

Обе татуировки певец сделал на руках, признавшись, что в Китае он посмотрел на жизнь по-новому.

Во время шоу Киркоров также заявил, что не планирует больше жениться , но готов сделать исключение для телеведущей Ольги Бузовой, опустившись при этом перед ней на колено.

Недавно поп-король исполнил пародийную версию композиции «Пять минут», в которой иронизировал над собой, вспоминая, как он вошел «не в те двери» и попал на скандальную «голую» вечеринку блогера Анастасии Ивлеевой.

Ранее бывший политик Ирина Хакамада показала фигуру в открытом купальнике на отдыхе в Таиланде, причем на ее теле были заметны несколько татуировок, одна из которых напомнила ветвь сакуры.