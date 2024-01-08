Киркоров передаст гонорар за «Новогоднюю Маску» пострадавшим жителям Белгорода

«Сегодня я принял решение передать мой гонорар за участие в телепроекте „Новогодняя Маска“ на телеканале НТВ пострадавшим от бесчеловечной террористической атаки, произошедшей в новогодние дни, жителям города Белгорода», - написал артист.

Ранее стало известно, что Киркорова убрали из шоу «Рождество с Григорием Лепсом» на Первом канале. Концерт с участием звезды записали еще 24 декабря. Артиста стали «вырезать» из новогодних эфиров после его участия в скандальной «голой» вечеринке блогера Анастасии Ивлеевой.

В конце 2023 года Киркоров публично извинился за появление на мероприятии. Он отметил, что зашел на вечеринку на несколько минут, а после оказался во всех СМИ. При этом наряд Киркорова соответствовал теме мероприятия.