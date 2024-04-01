Киркоров обвинил рэпера Даву в двуличии

«Какой же вы все-таки романтик, хоть вы и скрываетесь под такой брутальной маской, но вы в душе романтик или так умело вешаете лапшу китайскую на уши», - обратился к Даве Киркоров.

На шоу поп-король выступает в роли председателя жюри. Раньше он уже характеризовал творчество Давы как неоднозначное.

Между артистами в последнее время сложились неоднозначные отношения. Из-за скептического отношения к рэперу Киркоров даже решил раскрыть одного из участников программы, Акулу. Однако за маской скрывался не Дава, а певец Артем Качер.

В конце концов Манукяна все-таки рассекретили. Его личность угадали телеведущая Регина Тодоренко и певец Филипп Киркоров.