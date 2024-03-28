28 марта 2024, 05:25

Киркоров обратился к россиянам словами Пугачевой после теракта

РИА «Новости»
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Певец Филипп Киркоров присоединился к мемориальному музыкальному марафону поддержки от звезд «Русского радио» после теракта в Crocus City Hall. Он исполнил две песни и обратился к россиянам, процитировав Аллу Пугачеву, сообщило «Утро.ру».

Киркоров исполнил две композиции - «Если ты уйдешь» и «Летите, летите, белые птицы». По его словам, первую песню он спел в память о всех, кто ушел и для всех тех, кто нуждается в нашей поддержке.

«В нашей стране произошла большая беда, большая трагедия. Но жизни продолжается. Помянем тех, кого нет с нами, и будем думать о живых», - произнес артист перед второй композицией.

Примечательно здесь происхождение слов «помянем тех, кого нет с нами, и будем думать о живых». Это строчка из песни Пугачевой «Скупимся на любовь», написанной на стихи Ильи Резника.

Ранее бывшая супруга Киркорова попросила прощения у исполнительницы Манижи за буллинг таджиков после теракта в Crocus City Hall. Пугачева публично извинилась перед ней в социальных сетях.

Филипп Киркоров Песни Алла Пугачева Стрельба в Crocus City Hall
28 марта 2024, 04:36
Светлаков рассказал, как спас Бурунова во время теракта в Crocus City Hall
РИА «Новости»
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Юморист и шоумен Сергей Светлаков предупредил актера Сергея Бурунова, чтобы тот не заходил в здание концертного зала Crocus City Hall после начала теракта. Об этом Светлаков рассказал в интервью Надежде Стрелец на ее YouTube-канале.

По словам юмориста, Бурунов - тоже фанат группы «Пикник». Он собирался прийти на тот злополучный концерт в пятницу, 22 марта, но опаздывал.

«Он позвонил мне тогда, когда выстрелы уже были, и сказал, что будет через минуту. Я ему сказал стоять там, где он сейчас находится, и не заходить», - рассказал Светлаков.

Кроме того, шоумен рассказал, что спасался с места теракта «голым» и босиком. По его словам верхняя одежда осталась в гримерке группы «Пикник», куда он заходил до концерта. Девушки, также убегавшие из здания концертного зала без обуви, не чувствовали этого.

Нападение террористов на Crocus City Hall произошло в пятницу, 22 марта.

Интервью Актеры Стрельба в Crocus City Hall
28 марта 2024, 04:14
Умер актер сериала «Молодежка» Юрий Ваксман
РИА «Новости»
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Актер и продюсер Юрий Ваксман скончался на 63-м году жизни. Об этом сообщила пресс-служба Ярославского государственного театра юного зрителя (ТЮЗ).

«Ночью стало известно, что сегодня в возрасте 62 лет от нас ушел Юрий Михайлович Ваксман - легенда ярославского театра и кино, продюсер, заслуженный работник культуры РФ, широкой публике известен по многочисленным ролям в российских фильмах и сериалах», - говорится в некрологе.

Артист ушел из жизни 27 марта во Всемирный день театра.

Юрий Михайлович окончил Воронежский театральный институт, после которого выбрал Ярославский ТЮЗ, где прослужил с 1984 по 1992 год. Коллектив театра уже выразил соболезнования родным и близким Мастера.

Юрий Михайлович также являлся директором, сооснователем и актером Ярославского камерного театра и создателем кинокомпании «Ярсинема». Последняя помогала при организации съемок сериала «Слово пацан» в Ярославле.

Помимо работы в театре Виксман снимался в кино. В его фильмографии более 100 работ, в числе которых роль Николая Шульмана в сериале «Молодежка» и Малыги в фильме «Молодой волкодав».

Смертность Россия Актеры
28 марта 2024, 04:01
Светлаков «голым» спасался при теракте в Crocus City Hall
РИА «Новости»
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Шоумен Сергей Светлаков спасал свою жизнь при теракте в Crocus City Hall, не думая о верхней одежде. Подробностями он поделился в интервью Надежде Стрелец на YouTube-канале.

«Голые, босиком бежали. Вся одежда осталась в гримерке группы „Пикник“. Мы туда заходили, всех обнимали и готовились к концерту», - рассказал Светлаков.

По словам шоумена, девушки, которые спасались вместе с ним, выбежали из здания также босиком, не почувствовав этого.

Страшные моменты спасения из горящего Crocus City Hall Сергей Светлаков также ранее рассказал журналистке Ксении Собчак. Телеведущий отметил, что когда прозвучали первые выстрелы, все выскочили в узкий коридор.

В этот момент террористы стреляли буквально уже в нескольких метрах. Люди забаррикадировали вход в коридор диванами и стульями, а потом вышли из здания через запасные выходы.

Вечером 22 марта стало известно о стрельбе в Crocus City Hall. Группа боевиков открыла огонь по зрителям концерта группы «Пикник». По данным МЧС, жертвами теракта стали 143 человека , более 180 пострадали.

Стрельба Терроризм Стрельба в Crocus City Hall
28 марта 2024, 03:55
«Есть два пути». Музыкант Устьянцев рассказал, как «выстрелить» с треком
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Существует два способа, как написать трек, который может «залететь» в топ-чарты, заинтересовав слушателей. Об этом заявил музыкант из группы «Банд’Эрос» Александр Устьянцев в интервью ведущей «360» Марусе Михейчик в программе «Тет-а-тет с Марусей».

«Есть два пути. Либо прошерстить „ВКонтакте“ топ-чарт, понять, что сейчас актуально и попробовать сделать что-то подобное. Смять это в один большой ком непонятно чего и сделать по лекалам подобное», - рассказал артист.

По его словам, есть шансы, что это зайдет слушателям. При этом собеседник «360» добавил, что второй путь как раз настоящий.

«Ты садишься и не думаешь о том, что ты делаешь хит. Ты просто делаешь искренне, по-настоящему музыку, вкладываешь в нее настоящие эмоции. И тогда зритель это услышит», - заявил музыкант.

Устьянцев объяснил успех второго пути тем, что сейчас поп-музыка в основном бездушная, так как она делается по определенным правилам. По его словам, при желании этому можно научиться, используя те же книги, пособия и статьи. Правда, ничего великого в итоге не получится.

Песни Россия Музыка Интервью

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