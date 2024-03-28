Киркоров обратился к россиянам словами Пугачевой после теракта

Киркоров исполнил две композиции - «Если ты уйдешь» и «Летите, летите, белые птицы». По его словам, первую песню он спел в память о всех, кто ушел и для всех тех, кто нуждается в нашей поддержке.

«В нашей стране произошла большая беда, большая трагедия. Но жизни продолжается. Помянем тех, кого нет с нами, и будем думать о живых», - произнес артист перед второй композицией.

Примечательно здесь происхождение слов «помянем тех, кого нет с нами, и будем думать о живых». Это строчка из песни Пугачевой «Скупимся на любовь», написанной на стихи Ильи Резника.

Ранее бывшая супруга Киркорова попросила прощения у исполнительницы Манижи за буллинг таджиков после теракта в Crocus City Hall. Пугачева публично извинилась перед ней в социальных сетях.