Киркоров назвал участников СВО героями

«Горловка, „Шахтер“. Мой первый хит прозвучал в этом зале. „Атлантида“. Сегодня этот зал разрушен, но не разрушены мы, но не разрушен я. Здесь музыка еще зазвучит… Силами наших героев», - написал Киркоров.

Музыкант дал концерт пациентам больницы в Горловке во вторник, 13 февраля. Он также привез им подарки. Киркоров изменил своему привычному яркому внешнему виду и оделся во все черное. На встрече он признался раненым бойцам и медицинским работникам, чтобы не покинет Россию, потому что здесь его семья и дом.

Представитель МИД России Мария Захарова отмечала, что Киркоров давно поддерживает благотворительность. По ее словам, артист помогал социальным учреждениям, раненым и детям.

Ранее в распоряжении «360» появилось эксклюзивное видео выступления Киркорова в Горловке.