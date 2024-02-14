14 февраля 2024, 16:06

Киркоров назвал участников СВО героями

РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости

Посетивший Горловку в Донецкой Народной Республике певец Филипп Киркоров назвал героями российских военных в зоне специальной операции. Об этом он сообщил в социальной сети.

«Горловка, „Шахтер“. Мой первый хит прозвучал в этом зале. „Атлантида“. Сегодня этот зал разрушен, но не разрушены мы, но не разрушен я. Здесь музыка еще зазвучит… Силами наших героев», - написал Киркоров.

Музыкант дал концерт пациентам больницы в Горловке во вторник, 13 февраля. Он также привез им подарки. Киркоров изменил своему привычному яркому внешнему виду и оделся во все черное. На встрече он признался раненым бойцам и медицинским работникам, чтобы не покинет Россию, потому что здесь его семья и дом.

Представитель МИД России Мария Захарова отмечала, что Киркоров давно поддерживает благотворительность. По ее словам, артист помогал социальным учреждениям, раненым и детям.

Ранее в распоряжении «360» появилось эксклюзивное видео выступления Киркорова в Горловке.

Филипп Киркоров Военные Музыка Горловка
14 февраля 2024, 05:45
«Не хотят быть свитой». Продюсер объяснил отказ артистов петь вместе с Shaman
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Продюсер Евгений Киселев назвал причину, по которой российские артисты не хотят петь на одной сцене с певцом-патриотом Shaman (настоящее имя — Ярослав Дронов). Об этом он рассказал в интервью Daily Moscow.

По словам Киселева, проблема Shaman заключается не в его музыкальности или творчестве, а в отрицательном пиаре, который утроили его кураторы. Он также отметил чрезмерную амбициозность певца, то, что он слишком активно противопоставляет себя коллегам.

«Люди, которые являются руководителями идеологических отделов, вообще понимают, что большие артисты не хотят быть „свитой“ у молодого артиста, который заявляет, что он „самый патриотический певец страны“. А они не патриоты - Коля Басков, Расторгуев? Как так можно говорить», - заявил продюсер.

Киселев добавил, что людям, отвечающим за продвижение Shaman стоило бы задуматься над его позиционированием. По его словам, благодаря таким певцам слово слово «патриот» уже звучит как ругательство.

Ранее блогер Даня Милохин заявил, не выйдет на свой дебютный боксерский бой под песню Shaman «Я русский!», так как это «кринж».

Продюсер Евгений Киселев назвал причину, по которой российские артисты не хотят петь на одной сцене с певцом-патриотом Shaman (настоящее имя - Ярослав Дронов). Об этом он рассказал в интервью Daily Moscow.

Концерты Россия Музыка Патриотизм Shaman
14 февраля 2024, 04:03
Ведущий Вячеслав Макаров вспомнил о курьезном случае на шоу «Маска»
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Ведущий музыкального шоу «Маска» на телеканале НТВ Вячеслав Макаров рассказал о курьезном случае, который произошел с ним во время съемок новогоднего выпуска проекта. В интервью Павлу Воле в рамках нового выпуска «Шоу Воли» он признался, что оказался в затруднительном положении, когда не смог узнать специального гостя шоу — спортсменку Софью Великую.

Ему, как и членам жюри, сообщили о том, кто скрывается под маской Игрушки в самый последний момент.

«Новогодняя Игрушка снимает маску, а я не знаю, кто это. И в наушнике у меня тишина, редакторы подумали, что я знаю гостя», - вспомнил Макаров.

При этом он добавил, что знал о достижениях Великой в фехтовании, но не имел понятия, как она выглядит.

Макаров также рассказал о сложностях своей работы, отметив, что он общается практически с пустотой. Это зрители видят на сцене аватар, а вот сам артист в это время находится в другом помещении, обвешанный датчиками.

Ранее телеканал НТВ перенес премьеру пятого сезона шоу «Маска» на 18 февраля из-за скандала с Филиппом Киркоровым, отметившимся участием в «голой» вечеринке у Насти Ивлеевой.

Ведущий музыкального шоу «Маска» на телеканале НТВ Вячеслав Макаров рассказал о курьезном случае, который произошел с ним во время съемок новогоднего выпуска проекта. В интервью Павлу Воле в рамках нового выпуска «Шоу Воли» он признался, что оказался в затруднительном положении, когда не смог узнать специального гостя шоу - спортсменку Софью Великую.

Телевидение Ток-шоу
14 февраля 2024, 02:18
Российская актриса получила «порно-Оскара»
Freepik
Читайте нас в: Google Новости
Модель и порноактриса из Екатеринбурга, известная как Sweetie Fox, получила премию AVN Awards, которую еще называют «порно-Оскаром». Об этом сообщило издание E1.ru.

Девушка победила в номинации «Любимые косплеерши», разделив приз со своей коллегой Bunni Black. Лучших актрис выбирали фанаты во время голосования. Актрисы фильмов 18 набрали одинаковое число голосов.

Sweetie Fox пока еще не похвасталась победой в социальных сетях, но известно, что это первый «порно-Оскар» в ее карьере. Такую же премию получила в этом году и россиянка Юлия Романова, известная под псевдонимом Ева Эльфи. Порноактрису из Омска наградили за участие в фильме для взрослых «Кукольный дом –2», причем для нее это уже третий «порно-Оскар».

Сама Sweetie Fox снимается в порнофильмах с 18 лет. Она часто примеряет на себя образы героев кино, аниме и комиксов. Девушка снимает видео со своим мужем, выкладывая ролики на личной странице стримингового сервиса, скрывая при этом свое настоящее имя и прошлое.

В конце января одна из крупнейших представительниц американской порноиндустрии Джесси Джейн скончалась в возрасте 43 лет. По предварительной версии, причиной смерти порноактрисы и ее приятеля стала передозировка наркотиками.

Награды Фильмы Екатеринбург Секс Актеры
14 февраля 2024, 01:50
«Светская жизнь на паузе». Стало известно, как живет Ивлеева после «голой» вечеринки
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Блогер Анастасия Ивлеева после декабрьской «голой» вечеринки ушла в тень, стараясь не посещать светские мероприятия и публичные места, изредка выбираясь за роллами и чизбургерами в автофастфуд. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

Звезду социальных сетей отменяют чуть ли не по всем фронтам. Рекламодатели «заморозили или разорвали с ней контракты, приостановлено развитие компании „Коленки пчелы“ из-за суда с поставщиком.

«Ивлеевой ищут замену в двух сериалах и одной полнометражной картине, съемки которых запланированы в ближайшее время. Она также пропала с сайта актерского агентства Thomas Agency, с которым сотрудничала до этого», - уточнил канал.

Светская жизнь Ивлеевой поставлена на паузу. Она стала домоседкой, иногда выбираясь со своим парнем, моделью Борисом Махмуровым, из коттеджа на Новой Риге до автофастфуда, чтобы заказать еду с собой. Как сообщили каналу подписчики, недавно блогерша заказала ролл с креветками, наггетсы, чизбургер и другие продукты на общую сумму 1400 рублей. В столицу же она редко выбирается.

Ранее россиянка Анастасия Пак подала иск на миллиард долларов к блогеру Анастасии Ивлеевой и с аналогичным требованием - к основному акционеру «АФК „Система“» из-за «голой» вечеринки в столичном клубе. Лефортовский суд Москвы зарегистрировал иск.

Россия Анастасия Ивлеева

Новости по теме