Киркоров назвал проклятой роль черта в спектакле «Вечера на хуторе близ Диканьки»

Олимпийская чемпионка Татьяна Навка хотела, чтобы Киркоров сыграл роль Черта в новогоднем спектакле на льду. Певец сначала согласился, а потом отказался, вспомнив о проклятии этой роли.

По его словам, он давно пожалел, что согласился сыграть нечисть в музыкальном фильме с аналогичным названием. Киркоров признался, что после этого у него в жизни начался неприятный период с разводом и чередой скандалов.

«Может быть, это совпадение, не знаю, но рисковать больше не хочу. Когда на меня посыпались все эти „розовые кофточки“, я пошел в храм и батюшка запретил мне играть чертей. С тех пор я зарекся изображать нечисть», - заявил артист.

Ранее Киркоров лишился первого выступления после участия в «голой» вечеринке в московском клубе «Мутабор», устроенной блогером Настей Ивлеевой. Речь шла о частном мероприятии, организованном одной крупной компанией. Против появления артиста в театре выступил генеральный директор Владимир Кехман. Свое решение он объяснил актом самоцензуры.