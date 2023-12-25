25 декабря 2023, 05:19

Киркоров назвал проклятой роль черта в спектакле «Вечера на хуторе близ Диканьки»

РИА «Новости»
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Певец Филипп Киркоров отказался играть чертей после духовного запрета батюшки и назвал роль нечистого в «Вечерах на хуторе близ Диканьки» проклятой. Об этом артист рассказал «Комсомольской правде».

Олимпийская чемпионка Татьяна Навка хотела, чтобы Киркоров сыграл роль Черта в новогоднем спектакле на льду. Певец сначала согласился, а потом отказался, вспомнив о проклятии этой роли.

По его словам, он давно пожалел, что согласился сыграть нечисть в музыкальном фильме с аналогичным названием. Киркоров признался, что после этого у него в жизни начался неприятный период с разводом и чередой скандалов.

«Может быть, это совпадение, не знаю, но рисковать больше не хочу. Когда на меня посыпались все эти „розовые кофточки“, я пошел в храм и батюшка запретил мне играть чертей. С тех пор я зарекся изображать нечисть», - заявил артист.

Ранее Киркоров лишился первого выступления после участия в «голой» вечеринке в московском клубе «Мутабор», устроенной блогером Настей Ивлеевой. Речь шла о частном мероприятии, организованном одной крупной компанией. Против появления артиста в театре выступил генеральный директор Владимир Кехман. Свое решение он объяснил актом самоцензуры.

Филипп Киркоров Россия Музыка
25 декабря 2023, 04:30
Гонорар Кати Лель вырос в 5 раз после внезапного возрождения песни «Мой мармеладный»
РИА «Новости»
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Певица Катя Лель рассказал о своем райдере и резко увеличившихся гонорарах. Слова исполнительницы привел телеканал Пятый канал.

По словам певицы, главное требование к организаторам гастролей - живой звук. Кроме того, Катя Лель просит обеспечить ей номер с темными шторами и ортопедической подушкой, так как без них певица спать «не умеет».

«Отели, машины бизнес-класс, ну и все», - добавила Катя Лель.

Хотя райдер певицы не изменился, ее гонорары за последнее время сильно подросли. По словам Кати Лель, приблизительно в пять раз. Это произошло после того, как ее песня 20-летней давности «Мой мармеладный» внезапно возглавила мировые чарты.

В конце ноября Катя Лель сообщила, что мировые лейблы предложили ей сотрудничество после успеха хита «Мой мармеладный» в международных чартах.

В ноябре песня «Мой мармеладный», написанная Максимом Фадеевым в 2004 году, внезапно покорила мировые чарты. В рейтинге Spotify хит занял пятую строчку, обогнав композиции Тейлор Свифт, Канье Уэста и других мировых звезд.

Отели Песни Музыка Машины
25 декабря 2023, 01:07
«Всегда была неблагодарной». Резник — об оскорблениях Вайкуле в адрес Паулса
РИА «Новости»
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Российский поэт Илья Резник объяснил, почему Лайма Вайкуле начала оскорблять композитора Раймонда Паулса. По его словам, это связано с материальными трудностями певицы из-за болезни. Об этом он рассказал «Московскому комсомольцу».

По словам Резника, он уже несколько лет не следит за новостями шоу-бизнеса, но недавно ему сообщили, что Вайкуле оскорбила его любимого соавтора.

«Я не смог промолчать. Раймонд говорит, что не относится к Лайме серьезно. Это правильно. Но она должна относиться серьезно и с большим уважением к своему композитору», - подчеркнул поэт.

Резник назвал Вайкуле неблагодарной и напомнил, что он вместе с Паулсом вытащили ее из кабака, создали ей репертуар и вывели на сцену. И теперь она говорит гадости человеку, которому обязана всем, чего добилась в творческой жизни.

Поэт добавил, что, вероятно, последние заявления артистки связаны с материальными трудностями, ведь у нее тяжелый диагноз и нужны дорогие лекарства. Напоследок он пожелал ей здоровья, отметив, что для Паулса ее слова «не более чем пыль».

Ранее Станислав Садальский пожалел Аллу Пугачеву из-за проблем с финансами. Он напомнил, что российские актеры нигде не нужны, кроме как на родине.

Болезни Музыка Раймонд Паулс
25 декабря 2023, 01:04
Охлобыстин посоветовал Ивлеевой, что сделать с выручкой от «голой» вечеринки
РИА «Новости»
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Актер Иван Охлобыстин прокомментировал видео Насти Ивлеевой с извинениями по поводу организации «голой» вечеринки в Москве. По его мнению, искреннее покаяние лучше всего продемонстрирует перевод выручки от вечеринки в «Фонд Помощи Жителям Донбасса». Об этом он написал на своей странице «ВКонтакте».

Охлобыстин сообщил, что из-за скандала с вечеринкой Ивлеева увеличила свои гонорары в два с половиной раза. А обещания блогерши передать деньги на благотворительность он назвал «абстрактными».

Чтобы сделать ситуацию более прозрачный, актер призвал Ивлееву перечислить средства в «Фонд Помощи Жителям Донбасса».

«На данный момент праздничные столы 22 многодетных семей, потерявших своих кормильцев, украшают только конфеты из привезенных нами подарков, вареная картошка и армейская тушенка. Вы подарите людям такую радость на Новый год!» - заявил Охлобыстин.

Актер добавил, что в таком случае Ивлеева может попасть в санкционный список, и лишиться возможности отдыхать на Лазурном берегу или пляжах Калифорнии.

Ранее Анастасия Ивлеева извинилась перед подписчиками за проведение «голой» вечеринки в столичном клубе «Мутабор». Блогер пообещала направить вырученные от продажи билетов средства в благотворительные организации.

Благотворительность Донбасс Деньги Актеры Новый год Анастасия Ивлеева
25 декабря 2023, 00:43
Ушел из жизни писатель-фантаст и астроном Николай Ютанов
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Писатель-фантаст и астроном Николай Ютанов скончался в возрасте 64 лет в Санкт-Петербурге. Об этом сообщил в социальной сети «ВКонтакте» исследователь фантастической литературы и сотрудник Института истории естествознания и техники Андрей Ермолаев.

«Сегодня, 23 декабря 2023 года, не сумев победить болезнь сердца, скончался писатель-фантаст, издатель, астроном и футуролог Николай Ютанов. Всего месяц назад ему исполнилось 64 года», - написал он.

По словам Ермолаева, Ютанов был выходцем из литературного семинара Бориса Стругацкого. Он написал книги «Оборотень» и «Путь обмана», а также создал издательство Terra Fantastica.

Под руководством Ютанова издали книги Джона Толкина, Роберта Хайнлайна, братьев Стругацких и других корифеев российской и мировой фантастики. Его ученики работали или работают редакторами почти во всех петербургских издательствах.

Ермолаев отметил, что под руководством Ютанова в Санкт-Петербурге проходили Конгресс фантастов России и конференции «Форум будущего», а также вручали литературные премии «Странник» и «Мечи».

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