Авторы статьи отметили, что в последнее время вокалист часто посещает светские мероприятия в компании Тур.

Также факт о вероятной помолвке знаменитостей подкрепило украшение на пальце у поп-короля. На «Золотой граммофон» Киркоров надел кольцо, похожее на обручальное. При этом Татьяну музыкант назвал «своим самым драгоценным бриллиантом».

Намекнула на близость с певцом и сама Тур. Поклонники в соцсетях спросили о личной жизни звезды и она ответила, что ее сердце занято, а в этом году она непременно выйдет замуж.

Ранее стало известно, что Киркоров получил 30 миллионов рублей за съемки в популярном интернет-шоу «ЧБД». Однако в выпуске артиста не покажут. Его вырезали после скандала с «голой» вечеринкой, на которой певец побывал в качестве гостя.