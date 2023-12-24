24 декабря 2023, 21:42

Киркоров лишился первого выступления после «голой» вечеринки Ивлеевой

РИА «Новости»
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Попытки оправдания народного артиста Филиппа Киркорова за участие в организованной блогером Настей Ивлеевой «голой» вечеринке в московском клубе «Мутабор» не спасли певца от отмены выступлений. Как сообщил принадлежащий журналисту Ксении Собчак Telegram-канал «Кровавая барыня», артист лишился выступления на корпоративном мероприятии в МХАТ имени Горького.

Попытки оправдания народного артиста Филиппа Киркорова за участие в организованной блогером Настей Ивлеевой «голой» вечеринке в московском клубе «Мутабор» не спасли певца от отмены выступлений. Как сообщил принадлежащий журналисту Ксении Собчак Telegram-канал «Кровавая барыня» , артист лишился выступления на корпоративном мероприятии в МХАТ имени Горького.

По данным авторов сообщения, речь шла о частном мероприятии, организованной одной крупной компанией. Против появления артиста в театре выступил генеральный директор Владимир Кехман. Свое решение он объяснил актом самоцензуры.

Официальных заявлений пока не делал ни Киркоров, ни представители театра.

После начавшегося скандала вокруг «голой» вечеринки Филипп Киркоров попытался оправдаться. На премьере нового ледового шоу Татьяны Навки «Вечера на хуторе» он подошел к официальному представителю Кремля Дмитрию Пескову.

В ходе разговора артист заявил, что пришел на вечеринку к Ивлеевой из-за своего обещания , которое он дал, когда она снялась в его клипе. По словам артиста, о тематике вечеринки его никто не предупреждал.

Но судя по кадрам, которые появились в Сети после вечеринки Ивлеевой, требования дресс-кода: максимальное количество головного тела народны артист выполнил. В «Мутабор» он пришел в костюме из кружев.

Возмущенный видом Киркорова глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин направил жалобу в Министерство культуры с требованием лишить певца звания народного артиста , а также всех регалий.

В беседе с «360» общественник объяснил, что в ведомстве ему отказали, но оставлять Киркорова без наказания общественник не захотел. Он рассказал, что обратился к председателю Госдумы Вячеславу Володину с просьбой внести поправку в закон о пропаганде ЛГБТ*, которая позволит привлекать нарушителей к уголовной ответственности.

В защиту Киркорова выступил его адвокат Александр Добровинский. Он заявил, что лишить певца звания народного артиста юридическим путем невозможно.

«Если докажут, что господин Бородин покончил жизнь самоубийством, а довел его до самоубийства костюм Киркорова, то тогда может что-то произойти», - подытожил Добровинский.

*Международное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России.

Филипп Киркоров Россия Театры Анастасия Ивлеева
24 декабря 2023, 18:59
Крыжовников высоко оценил талант Анны Пересильд после сьемок в сериале «Слово пацана»
РИА «Новости»
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Режиссер Жора Крыжовников признался, что быстро утвердил на роль в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте» Анну Пересильд. Актриса отлично подходила на роль героини Айгуль, написал постановщик в Instagram*.

По словам Крыжовникова, он увидел Анну на фестивале «Короче», где она была с мамой, актрисой Юлией Пересильд.

«И вот когда увидел Аню, сразу понял, что Айгуль найдена! Но для Ани это только начало. Аня еще высадится на Луне в новом фильме „Вызов“», - отметил он.

До этого режиссер писал, что первым из всего актерского состава «Слово пацана» утвердили Рузиля Минекаева, сыгравшего Марата. Крыжовников назвал 24-летнего артиста будущей звездой.

Дочь актрисы Юлии Пересильд Анна ранее призналась, что ее мать не сдержала эмоций при просмотре сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте». Девушка вместе с ней пересмотрела самые драматические сцены со своим участием.

Российский режиссер Алексей Учитель также оценил участие дочери от Пересильд в известном сериале об уличных бандах. Он признался, что изначально был против съемок Анны.

* Instagram - соцсеть принадлежит признанной в России экстремистской организации Meta и запрещена.

Сериалы Актеры Юлия Пересильд
24 декабря 2023, 17:42
Киркоров пожаловался Пескову на дресс-код «голой» вечеринки Ивлеевой
РИА «Новости»
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Певец Филипп Киркоров рассказал пресс-секретарю президента России Дмитрию Пескову о причинах участия в скандальной вечеринке блогера Анастасии Ивлеевой. Народный артист встретился с официальным представителем Кремля на премьере нового ледового шоу Татьяны Навки «Вечера на хуторе», сообщил StarHit.

Песков начал разговор с Киркоровым с вопроса о вечеринке. Певец в ответ пояснил, что пришел на нее из-за того, что дал обещание Ивлеевой, которая снялась у него в клипе. По словам артиста, о концепции мероприятия его заранее не предупредили.

«У меня ума хватило туда дальше не пойти. <…> Она меня пригласила, сказала, что будет новогодний бал, дресс-код naked. <…> А потом, когда я вошел и увидел это… Говорю, Катя (это моя помощница), только бэкстейдж и цветочки и на выход», - отметил Киркоров.

Скандальную вечеринку провели в московском клубе «Мутабор» в закрытом формате. На мероприятии заметили многих звезд российского шоу-бизнеса и известных блогеров.

После резкого осуждения «голой» вечеринки некоторых участников, в том числе народного артиста России Филиппа Киркорова , призвали прилечь к ответственности.

Сама Анастасия Ивлеева извинилась перед россиянами и пообещала, что все вырученные от продажи билетов средства направит в благотворительные организации.

Дмитрий Песков Филипп Киркоров Блогеры Анастасия Ивлеева
24 декабря 2023, 12:02
Ивлеева извинилась за «голую» вечеринку в Москве
Соцсети
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Блогер Анастасия Ивлеева в соцсетях извинилась перед россиянами за проведение «голой» вечеринки в столичном клубе «Мутабор». Она пообещала, что все вырученные от продажи билетов средства направит в благотворительные организации.

Ивлеева рассказала, что в 2022 году стала главным редактором журнала «Playboy Россия». Вместе с командой она сняла несколько откровенных фотосессией с участием 100 женщин. Когда издание покинуло российский рынок, блогер получила права на созданный ею творческий контент.

«Мы организовали закрытую презентацию этого проекта для звезд шоу-бизнеса, блогеров, друзей и их 1. Это было в первый день вечеринки. На второй день продавали билеты, на мероприятие пришли 1,5 тысячи человек», - рассказала Ивлеева.

Блогер заявила, что участникам вечеринки отправили «спокойные» референсы костюмов. Однако гости интерпретировали эти снимки сами.

По мнению Ивлеевой, было неуместно и распространять фото и видео с мероприятия в Сети. Она выразила сожаление, что не смогла ограничить съемку.

«Я за это приношу извинения перед всеми - перед обществом и своими гостями», - подытожила блогер.

Вечеринка Ивлеевой вызвала резкое осуждение россиян и многих политиков. Ее участников, в том числе народного артиста России Филиппа Киркорова , призвали прилечь к ответственности. Сейчас профильные ведомства проверяют мероприятие на пропаганду ЛГБТ *.

*Движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России.

Блогеры ЛГБТ Россия Анастасия Ивлеева
24 декабря 2023, 11:26
Актер из «Слова пацана» появился в рекламе нового альбома Канье Уэста
Global Look Press
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Актер Ярослав Могильников, сыгравший Ералаша в нашумевшем сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте», привлек внимание американского рэп-исполнителя Канье Уэста. Музыкант опубликовал в Instagram* фото артиста в белом свитшоте с надписью Vultures.

Снимок с Могильниковым в Stories разместил и дизайнер Гоша Рубчинский. Надпись на свитшоте повторяет название последнего альбома Канье Уэста.

В декабре Рубчинский стал главным дизайнером бренда одежды и обуви YEEZY, принадлежащей Канье.

«Приход этого легендарного российского дизайнера в YEEZY, ведущий мировой бренд в музыке и моде, является важным достижением в истории дизайна» - написал рэпер в соцсети X.

Рубчинский также помогал Канье с дизайном альбома. Он решил, что Могильников подходит на роль амбассадора мерча к Vultures.

Ранее Канье заинтересовался работами российского диджитал художника Максима Арнаутова, создавшего видеоклип к одной из его композиций.

* Instagram - соцсеть принадлежит признанной в России экстремистской организации Meta и запрещена.

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