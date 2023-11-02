Киркоров купил картину «Примадонна» за 700 тысяч рублей на фоне слухов о возвращении Пугачевой

Артист приобрел работу на благотворительном аукционе, прошедшем на презентации нового альбома исполнительницы Люси Чеботиной. Киркоров пытался получить многие творения, но все попытки были неудачными. Однако когда дело коснулось «Примадонны», певец боролся до конца. В итоге картина досталась ему за 700 тысяч рублей.

При этом мужчине задали вопрос - а где находится певица Алла Пугачева? На щекотливую тему Киркоров говорить не стал.

Ранее появилась информация, что Пугачева вернулась в Россию. По предварительным данным, знаменитость пересекла российскую границу в Псковской области на черной Toyota Camry. При этом ее мужа Максима Галкина* рядом с ней не было.

* Внесен Минюстом РФ в реестр иностранных агентов.