02 ноября 2023, 23:37

Киркоров купил картину «Примадонна» за 700 тысяч рублей на фоне слухов о возвращении Пугачевой

РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости

Певец Филипп Киркоров купил картину «Примадонна» стоимостью 700 тысяч рублей. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

Артист приобрел работу на благотворительном аукционе, прошедшем на презентации нового альбома исполнительницы Люси Чеботиной. Киркоров пытался получить многие творения, но все попытки были неудачными. Однако когда дело коснулось «Примадонны», певец боролся до конца. В итоге картина досталась ему за 700 тысяч рублей.

При этом мужчине задали вопрос - а где находится певица Алла Пугачева? На щекотливую тему Киркоров говорить не стал.

Ранее появилась информация, что Пугачева вернулась в Россию. По предварительным данным, знаменитость пересекла российскую границу в Псковской области на черной Toyota Camry. При этом ее мужа Максима Галкина* рядом с ней не было.

* Внесен Минюстом РФ в реестр иностранных агентов.

Филипп Киркоров Алла Пугачева
02 ноября 2023, 23:12
Умер автор хитов Ротару и Кобзона композитор Евгений Ширяев
Freepik
Читайте нас в: Google Новости
Композитор Евгений Ширяев, автор хитов Софии Ротару и Иосифа Кобзона, скончался в Москве на 81-м году жизни. О смерти музыканта сообщило издание «Московский комсомолец».

Евгений Ширяев - уроженец Ленинграда, в последние годы жизни жил в Москве. Под его музыку песни исполняли София Ротару, Иосиф Кобзон, Азиза, Маша Распутина, Мила Романиди и ряд других певцов. Ширяев написал музыку для более 100 фильмов и сериалов, к инструментальным концертам и операм.

«Евгений Александрович до последнего дня активно сочинял. Он вел весьма размеренный образ жизни: не посещал светские рауты и съемки телевизионных передач», - рассказал изданию человек в окружении композитора.

По словам собеседника газеты, Ширяева активно звали на мероприятия. Его смерть стала неожиданностью для многих, о его проблемах со здоровьем знали лишь самые близкие. Причина смерти не разглашается, пока нет информации о месте и дате похорон композитора.

Советский и российский дирижер, художественный руководитель Санкт-Петербургской филармонии Юрий Темирканов ушел из жизни 2 ноября. Музыкант умер в больнице, ему было 84 года.

Кино Фильмы Музыка
02 ноября 2023, 20:18
Алла Пугачева вернулась в Россию — СМИ
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Певица Алла Пугачева вернулась в Россию без своего супруга Максима Галкина*. Об этом сообщил источник Telegram-канала Baza.

Артистка пересекла границу с Россией на пограничном переходе в Псковской области. По данным источника, Пугачева села в черную Toyota Camry и уехала. Baza отметила, что артистка приехала в Россию одна, без супруга.

Накануне подруга Пугачевой - дизайнер Любовь Аксенова рассказала, что певица «тоскует» и хочет вернуться на Родину. Переезд за границу она называет «глубочайшей ошибкой».

Переехавшая в Израиль Пугачева несколько месяцев не выходила на связь, только 31 октября она опубликовала фото с детьми и супругом, но запретила его комментировать. В посте артистка написала: «Живем дальше». Это ее единственная публикация после обострения палестино-израильского конфликта.

В конце октября в СМИ поползли слухи , что в звездной семье начались проблемы. В газетах писали, что Пугачева хочет вернуться в Россию, а Галкин* против такого поворота событий.

* Внесен Минюстом РФ в реестр иностранных агентов.

Алла Пугачева Максим Галкин Иноагенты
02 ноября 2023, 18:30
«Это бред». Отец Филиппа Киркорова не сбегал из больницы
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Отец певца Филиппа Киркорова не сбегал из больницы — появившиеся в СМИ сообщения не соответствуют действительности. Об этом «360» сообщила пресс-секретарь Киркорова-младшего Екатерина Успенская.

В Сети распространились данные о том, что Бедрос Киркоров якобы покинул медучреждение, не долечив пневмонию. Однако Успенская рассказала, что на самом деле отец знаменитого эстрадного певца находится в больнице на обследовании.

«Это неправда. Он в больнице на обследовании. <…> Не сбегал, это бред», - подчеркнула она.

Ранее стало известно, что 91-летний Бедрос Киркоров сам обратился в гериатрическое отделение московской клиники с жалобами на одышку, слабость и боли в спине. Врачи диагностировали у него нарушение бронхиальной проходимости, пневмонию и двусторонний гидроторакс. Киркорова-старшего оставили на стационарном лечении.

Появлялась также информация о резком ухудшении самочувствия Бедроса Киркорова. Однако сам он в беседе с «360» заверил, что чувствует себя нормально.

Больницы Музыка
02 ноября 2023, 15:15
«Не понимаю смысла». Приемный отец Милохина — о приходе очередной повестки сыну
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
В СМИ опять появилась информация о том, что блогеру и певцу Дане Милохину прислали повестку в армию по адресу TikTok-хауса в Подмосковье, где он жил раньше, на пике популярности. Приемный отец молодого человека Дмитрий Тюленев рассказал «360», что не в курсе, правда ли это, но парень там не прописан. В любом случае повестку никто не вручал, уточнил собеседник он.

«Они на Рублевке дом снимали, не знаю, почему туда… Я не в курсе этой информации. Не понимаю смысл туда присылать, если это правда. Там у него нет прописки. Не должны же присылать по адресу временной регистрации. У нас пока никто никуда не приносил, не приходил. Не приходили повестки», - пояснил Тюленев.

Он добавил, что Даня Милохин отлично себя чувствует, занимается спортом, «основательно готовится к бою», ходит к персональному тренеру. Как оказалось, блогер «серьезно нацелился на мужской спорт» и буквально бредит им.

«Говорит: „Ложусь с этим и встаю“. Каждый день тренировки, учит английский. Все отлично, не унывает», - добавил его приемный отец.

Кроме того, по словам Дмитрия Тюленева, сейчас семья занята судебными тяжбами: администрация Анапы подала иск в суд с требованием снести его дом и семейный магазин одежды на основании поступивших анонимных жалоб. Якобы при строительстве нарушались градостроительные нормы, хотя, по словам Тюленева, речь идет о доме 1940 года, до которого «никому раньше дела не было».

Раньше информация о том, что Милохин получил повестку, уже распространялась в СМИ, но в семье это также опровергали.

Блогеры Армия

Новости по теме