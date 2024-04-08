Киркоров довел Тимати до слез на съемках шоу

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Во время своего выступления Киркоров остроумно заметил, что лидер «Руки Вверх!» Сергей Жуков может остаться без прав на эту песню.

«Жуков начал потихонечку дрожать. Ведь „Алешку“ он не хочет потерять», - пошутил Киркоров.

Он намекнул Жукову проголосовать за него, чтобы не столкнуться с проблемами.

«Только знай, что Потехина никогда уже не вернуть», - добавил артист.

В этот момент внимание жюри привлек сам Алексей Потехин, бывший участник «Руки Вверх!», который присутствовал на съемках. Такой поворот событий глубоко тронул Тимати, он встал, начал аплодировать и не смог сдержать слез.

На прошлой неделе Киркоров впервые раскрыл неожиданную тайну о любимых женщинах. Откровенное заявление артист сделал в рамках шоу «Звезды» на телеканале НТВ.