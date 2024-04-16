Кирилл Андреев из «Иванушек» поздравил Пугачеву с юбилеем
Солист группы «Иванушки International» Кирилл Андреев поздравил звезду российской эстрады Аллу Пугачеву с 75-летием. Об этом он рассказал в комментарии mk.ru.
По его словам, песни в ее исполнении знает каждый житель России.
Раннее он и другие участники группы «Иванушки International» встречались с поп-дивой на совместных концертах.
«С днем рождения, Алла Борисовна. Здоровья! Это самое главное», - заявил исполнитель.
Ранее композитор и автор песен Николай Агутин заявил, что считает ключом к успеху Аллы Пугачевой ее несомненный талант и умение приковывать внимание аудитории. Поздравлять примадонну с юбилеем он не планирует, потому что не умеет пользоваться соцсетями. Певица же решила отметить 75-й день рождения масштабным гастрольным туром.