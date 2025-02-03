Ким Кардашьян озвучила главный «красный флаг» в отношениях

Она рассказала, что не приемлет в мужчинах высокомерие, так как в таких отношениях не будет уважения.

«Мой абсолютный красный флаг - это когда кто-то не относится к другим с уважением. Неважно, кто эти люди, чем они занимаются», - подчеркнула Кардашьян.

Она поделилась, что для нее необходимыми чертами для отношений являются здоровая самооценка и уверенность в себе. Также у партнеров должны совпадать моральные принципы и жизненные ценности. По ее мнению, это сможет стать фундаментом для крепких отношений.

Предпринимательница посоветовала молодым парам прожить вместе некоторое время, прежде чем связывать себя узами брака.

Ранее в Сети появились слухи о расставании бывшего мужа Кардашьян Канье Уэста с Бьянкой Цензори. После развода рэпер планирует переехать жить в Токио.