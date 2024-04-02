Ким Кардашьян обвинила Канье Уэста в расставании с футболистом Бекхэмом-младшим
Модель Ким Кардашьян прекратила отношения с футболистом Оделлом Бекхэмом. Звезда реалити-шоу заявила, что виноват в ее расставании с возлюбленным рэпер Канье Уэст, сообщило издание The Sun.
«Ким винит в этом (расставании) выходки Канье и задается вопросом, найдет ли она когда-нибудь кого-то, кто сможет справиться с ее бывшим», - процитировали авторы статьи источник.
Осенью 2023 года появилась информация о том, что Кардашьян часто замечают в компании Бекхэма-младшего. По словам источника, знаменитости стали близко общаться после расставания спортсмена с его супругой Лорен Вуд.
В феврале пресса написала, что отношения Кардашьян и Бекхэма- младшего «становятся серьезными». Звезды планировали рассекретить свой роман, но на днях они разошлись. Футболиста не устраивало излишнее внимание публики к их паре. Больше всего спортсмена возмущало скандальное поведение экс-мужа модели.
Ранее Кардашьян раскритиковали подписчики за демонстрацию личного солярия. Модель тогда ответила, что искусственный ультрафиолет помогает ей во время обострения псориаза.