22 марта 2024, 19:16

Киану Ривз впервые за много лет кардинально сменил имидж

Global Look Press
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Актер Киану Ривз решился на радикальную смену имиджа для новой роли. Фотографии знаменитости появились на сайте издания People.

Известный актер обновил прическу для роли в мрачной комедии Джона Хилла «Исход». На снимках с места съемок, датированных 19 марта, Ривз предстал перед публикой с короткой стрижкой и аккуратно подстриженной бородой. Новый стиль заметно отличается от любимого фанатами образа с длинными волосами.

По всей видимости, актер принял решение изменить образ в начале этого месяца.

Преданные поклонники Ривза тепло приняли его новый облик, отметив, что такая прическа придает ему более молодой вид.

В декабре из дома актера украли оружие. Киану Ривза в тот момент не было дома.

В январе 2022 года стало известно, что Ривз перечислил 70% своего гонорара за фильм «Матрица» в фонд исследования лейкемии.

Киану Ривз Актеры
23 марта 2024, 03:52
«Уехал за 15 минут до начала стрельбы». Оскар Кучера рассказал о пережитом во время теракта
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Телеведущий Оскар Кучера уехал из Crocus City Hall за 15 минут до начала теракта. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По его словам, он приехал на концерт группы «Пикник» вместе с супругой, но сам на мероприятие не пошел, а находился в паркинге.

«Уехал оттуда за 15 минут до начала стрельбы», - поделился он.

После публикации в СМИ сообщений о теракте он забрал жену с места происшествия. При этом ведущий не уточнил, где она находилась.

Так же он выразил недовольство по поводу того, что супруге не удалось поймать машину, чтобы покинуть опасное место.

Вечером 22 марта неизвестные открыли стрельбу по зрителям, которые собрались на концерт группы «Пикник» в Crocus City Hall. Сразу после этого в здании начался сильный пожар. В ходе теракта погибли более 60 человек, еще около 100 пострадали.

Стрельба в Crocus City Hall
22 марта 2024, 16:00
Бывший участник «Дома-2» заявил о лечении зависимости в Таиланде
РИА «Новости»
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Экс-участник знаменитой телестройки Степан Меньщиков на протяжении года проживает в Таиланде. В эфире программы «Малахов» на «России 1» он признался, что все это время проходит лечение от зависимости.

«Я здесь, в Таиланде, уже год нахожусь. Называется процедура рехаб, если кто знает. Кто нет, пусть поинтересуются», - рассказал Меньщиков.

Подробности о своей зависимости он предпочел утаить, так как программа была не о нем. Звезду «Дома-2» попросили прокомментировать смерть Аллы Касперович, которая погибла в Таиланде при загадочных обстоятельствах.

Как оказалось, Меньщиков неоднократно приходил в бар, где отдыхала девушка со своим супругом, общался с ними.

По словам шоумена, смертность россиян возросла из-за большого турпотока, а Алла могла скончаться из-за злоупотребления ромом.

«Я слышал, что девчонка утонула. Ну, наверное… Ну что - выпила лишнего, а тут ром, знаете, какой», - добавил артист.

Тело россиянки нашли на пляже в пригороде Паттайи в конце февраля. Полицейские исключили версию об ограблении, так как рядом с местом ЧП обнаружили вещи девушки, телефоны, плеер и деньги.

Алкоголь Шоу Дом-2 Шоу-бизнес
22 марта 2024, 13:55
Бузова ушла со съемок в слезах после разговора с Давой
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Певица Ольга Бузова после общения с Давидом Манукяном ушла в слезах со съемочной площадки. Драма между бывшими возлюбленными развернулась во время шоу «Сокровища императора», которое выйдет 24 марта на телеканале ТНТ.

«Ты знаешь, что это была эффектная встреча, спустя два года. Спасибо, что приехал в Китай. Я тебя очень ждала!», - сказала Бузова блогеру.

Затем она ушла с площадки, не сдерживая слез. Что произошло между бывшей звездной парой - пока остается загадкой.

Романтические отношения Бузовой и Давы закончились в 2021 году. Артистка тяжело переживала разрыв. Она публиковала в Stories переписку с блогером. По словам телеведущей, бывший возлюбленный поднимал на нее руку, а также изменял.

На днях телеведущая и певица Ольга Бузова заговорила о новых отношениях. Она обратилась к подписчикам в соцсетях с просьбой помочь выбрать дату ее свадьбы.

Ольга Бузова Телевидение Шоу-бизнес
22 марта 2024, 13:23
Шейк показала фигуру на экзотическом курорте
РИА «Новости»
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Супермодель Ирина Шейк, находясь на экзотическом курорте, провела фотосессию. Свежими снимками с отдыха она поделилась со своими подписчиками в Instagram*.

На фотографиях 38-летняя Шейк запечатлена в полупрозрачном леопардовом платье, стоя на берегу океана. Она также сделала селфи, подчеркнув свою естественную красоту отсутствием макияжа.

На другом снимке модель предстала на фоне скал. Одну из самых пикантных фотографий Шейк сделала в бассейне в черно-белом бикини, показав стройную фигуру. Подписчики в комментариях написали множество комплиментов под новым постом.

Ранее супермодель Ирина Шейк подверглась жесткой критике в Сети со стороны украинцев из-за ее фото на обложке британского журнала Vogue. Пользователей разозлило, что звезда была в белье от украинского бренда Zhilyova.

* Соцсеть Instagram запрещена в России, так как принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской организацией.

Фото Отдых Модели Шоу-бизнес

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