Киану Ривз впервые за много лет кардинально сменил имидж
Актер Киану Ривз решился на радикальную смену имиджа для новой роли. Фотографии знаменитости появились на сайте издания People.
Известный актер обновил прическу для роли в мрачной комедии Джона Хилла «Исход». На снимках с места съемок, датированных 19 марта, Ривз предстал перед публикой с короткой стрижкой и аккуратно подстриженной бородой. Новый стиль заметно отличается от любимого фанатами образа с длинными волосами.
По всей видимости, актер принял решение изменить образ в начале этого месяца.
Преданные поклонники Ривза тепло приняли его новый облик, отметив, что такая прическа придает ему более молодой вид.
В декабре из дома актера украли оружие. Киану Ривза в тот момент не было дома.
В январе 2022 года стало известно, что Ривз перечислил 70% своего гонорара за фильм «Матрица» в фонд исследования лейкемии.