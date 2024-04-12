12 апреля 2024, 14:36

Киану Ривз сломал коленную чашечку во время съемок

Global Look Press
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Актер Киану Ривз сломал коленную чашечку во время съемок нового фильма «Удача». Об этом рассказал его коллега Азиз Ансари, выступая на фестивале CinemaCon 2024 в Лас-Вегасе, сообщил Daily Mail.

По словам Ансари, инцидент произошел на 15-й день съемок картины. Ривз споткнулся о ковер по пути в гримерку и получил серьезную травму. Азиз поделился, что актер хотел продолжать съемки, но команда настояла на его восстановлении.

«Он такой: „Я сделаю это!“ Мы сразу бросились его отговаривать: „Киану, успокойся. Мы будем танцевать сальсу, как только твое колено заживет“», - поведал Ансари.

Сценаристами и режиссерами нового фильма выступили Ансари и Ривз. В картине снимаются такие звезды, как Сет Роган и Кеке Палмер. Производство ленты началось в 2023 году. Джо Дрейк, председатель Lionsgate Motion Picture Group, выразил большие надежды на успех этого проекта.

Недавно Киану Ривз сменил имидж ради роли в комедии Джона Хилла «Исход». Он впервые за много лет подстриг волосы.

Фильмы Киану Ривз Актеры
14 апреля 2024, 14:17
«Злобный карлик». В Сети раскритиковали Галкина за хвалу израильской ПВО
РИА «Новости»
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Пользователи социальных сетей обрушились с критикой на юмориста Максима Галкина* за похвалу в адрес сил противовоздушной обороны Израиля. Они упрекнули артиста в двуличности.

Галкин* в соцсети опубликовал видеоролик, в котором на камеру выпивает алкоголь и хвалит ПВО Израиля за отражение атак Ирана. В комментарии к публикации пришли русскоязычные пользователи.

«Злобный карлик! Как же его ломает и пучит! Максим, если ты хочешь забыть про Россию, общайся на других языках, а не на русском. Даже из уважения к прошлому не нужно вести себя так. Противно», - написал один из пользователей.

Другая подписчица Галкина* обвинила его в оправдании Израиля за убийство детей в секторе Газа.

«Просто позор! Быть отцом и наблюдать, как бомбят гражданское население, убивают детей! Не могла себе представить, что вы из этой породы», - добавила она.

После начала специальной военной операции Галкин* вместе с супругой Аллой Пугачевой и двумя детьми переехал из России в Израиль.

*Признан иностранным агентом на территории России.

Израиль Максим Галкин ПВО
14 апреля 2024, 13:44
Прах Ширвиндта захоронили на Новодевичьем кладбище
РИА «Новости»
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Прах народного артиста России Александра Ширвиндта захоронили на центральной аллее Новодевичьего кладбища. Об этом сообщило РИА «Новости».

Прах Ширвиндта предали земле на аллее кладбища, где также похоронены Владимир Меньшов, Глеб Панфилов, Инна Чурикова и Василий Лановой. По пожеланию семьи актера, церемония прошла в ряду родных и коллег покойного.

Ширвиндта не стало 15 марта в возрасте 89 лет. Прощание с артистом состоялось в Театре Сатиры, после чего его кремировали.

После смерти Ширвиндта в Театре сатиры начался скандал из-за решения руководства отменить спектакль «Где мы?..» , часть труппы выступила против этого. Директор «Ленкома» Марк Варшавер объяснял ситуацию ошибками в управлении.

Художественный руководитель театра Сергей Газаров заявлял, что отмена спектакля была последней волей Ширвиндта.

Актеры
14 апреля 2024, 12:00
«Сердце остановили и завели обратно». Сын Куклачева раскрыл детали операции артиста
РИА «Новости»
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Операция народного артиста РСФСР Юрия Куклачева длилась 3,5 часа, врачам пришлось останавливать сердце пациента. Об этом «360» рассказал его сын Дмитрий.

«Операция прошла успешно, она длилась 3,5 часа, практически полночи. Он был в тяжелом состоянии, но все время в сознании. <…> Его сначала отключили, сердце остановили, а потом обратно завели», - рассказал он.

Дмитрий уточнил, что отцу поставили пять стентов-клапанов в сердце, он пребывает в тяжелом состоянии, но реабилитация проходит успешно.

«Пока врачи никаких прогнозов не дают - ни плюс, ни минус. Говорят: только нужно ждать, надеяться, что все обойдется. Динамика заключается в том, что с утра он мне звонил, давал ценные указания по сегодняшнему шоу. Говорил, что нужно сделать, каких животных выпускать. Так что положительная динамика существует. Молюсь, что скоро он поправится», - заключил сын артиста.

Об операции Куклачеву после обширного инфаркта стало известно в субботу, 13 апреля. Днем ранее его госпитализировали с юбилейного концерта в «Вегас Холле».

Врачи
14 апреля 2024, 04:41
Найден считавшийся потерянным советский клип Пугачевой
РИА «Новости»
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Клип певицы Аллы Пугачевой на песню «Белая панама» опубликовали на YouTube. В 1986 году это видео вырезали из новогоднего телеэфира, запись считалась утерянной. Об этом сообщила «Фонтанка».

Ранее стало известно, как Пугачева отметит свой 75-летний юбилей. По данным «Экспресс газеты», певица планирует устроить на Кипре большой банкет на 160 человек для друзей и родственников. В числе гостей ожидаются музыкант Стас Намин и продюсер Александр Достман.

Песню «Белая панама» написали поэт Леонид Дербенев и композитор Юрий Чернавский. Алла Пугачева исполняла ее в программе «Музыкальный ринг» и на фестивале «Цветы и песни Сан-Ремо в Москве».

А вот музыкальное видео на эту песню редакторы новогоднего «Голубого огонька» вырезали. На Центральном телевидении его так и не показали. Копии записи отправили в ряд региональных телекомпаний. Позже это видео считалось утерянным.

Музыкальные клипы Песни Видео Музыка Алла Пугачева

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