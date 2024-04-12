Киану Ривз сломал коленную чашечку во время съемок

По словам Ансари, инцидент произошел на 15-й день съемок картины. Ривз споткнулся о ковер по пути в гримерку и получил серьезную травму. Азиз поделился, что актер хотел продолжать съемки, но команда настояла на его восстановлении.

«Он такой: „Я сделаю это!“ Мы сразу бросились его отговаривать: „Киану, успокойся. Мы будем танцевать сальсу, как только твое колено заживет“», - поведал Ансари.

Сценаристами и режиссерами нового фильма выступили Ансари и Ривз. В картине снимаются такие звезды, как Сет Роган и Кеке Палмер. Производство ленты началось в 2023 году. Джо Дрейк, председатель Lionsgate Motion Picture Group, выразил большие надежды на успех этого проекта.

Недавно Киану Ривз сменил имидж ради роли в комедии Джона Хилла «Исход». Он впервые за много лет подстриг волосы.