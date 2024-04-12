Киану Ривз сломал коленную чашечку во время съемок
Актер Киану Ривз сломал коленную чашечку во время съемок нового фильма «Удача». Об этом рассказал его коллега Азиз Ансари, выступая на фестивале CinemaCon 2024 в Лас-Вегасе, сообщил Daily Mail.
По словам Ансари, инцидент произошел на 15-й день съемок картины. Ривз споткнулся о ковер по пути в гримерку и получил серьезную травму. Азиз поделился, что актер хотел продолжать съемки, но команда настояла на его восстановлении.
«Он такой: „Я сделаю это!“ Мы сразу бросились его отговаривать: „Киану, успокойся. Мы будем танцевать сальсу, как только твое колено заживет“», - поведал Ансари.
Сценаристами и режиссерами нового фильма выступили Ансари и Ривз. В картине снимаются такие звезды, как Сет Роган и Кеке Палмер. Производство ленты началось в 2023 году. Джо Дрейк, председатель Lionsgate Motion Picture Group, выразил большие надежды на успех этого проекта.
Недавно Киану Ривз сменил имидж ради роли в комедии Джона Хилла «Исход». Он впервые за много лет подстриг волосы.