Кейт Миддлтон удалили опухоль на голове

«В колледже Мальборо она обнаружила опухоль на левой стороне головы, прямо под линией роста волос. Школа немедленно уведомила ее родителей, и мать Кэрол отвезла ее в больницу, где ей сделали операцию по удалению опухоли», - поделился он.

Биограф уточнил, что после вмешательства остался трехдюймовый шрам. Кроме того, по его словам, всю жизнь Кейт старалась избегать больниц.

Сейчас Миддлтон борется с онкологическим заболеванием и проходит химиотерапию. Онколог Евгений Черемушкин рассказал 360.ru, как идет ее лечение от рака.