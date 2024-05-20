20 мая 2024, 13:16

Кейт Миддлтон столкнулась с жесткими побочными эффектами химиотерапии

Global Look Press
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Принцессу Уэльскую Кейт Миддлтон настигло поражение кожи и костного мозга из-за химиотерапии. Об этом сообщило издание RadarOnline.

В настоящее время принцесса и ее семья, трое детей и супруг принц Уильям, находятся в полной изоляции в Кенсингтонском дворце. Информация о ее лечении держится в тайне. Однако известно, что курс химиотерапии истощил Миддлтон.

«Кейт и Уильям проходят через ад за стенами дворца», - поделился с изданием высокопоставленный королевский придворный.

Доктор Стюарт Фишер подчеркнул, что рак и лечение химиотерапией сильно повлияли на здоровье принцессы. Они затронули костный мозг, слизистую оболочку кишечника, волосы и кожу.

Курс химиотерапии принцесса начала 22 марта. Позднее стало известно, что операцию на брюшной полости принцессы поручили медикам из римской клиники Gemelli.

Недавно принц Уильям рассказал о самочувствии Кейт Миддлтон. В конце апреля супруги отметили 13-ю годовщину свадьбы.

Великобритания Королевская семья Британии Рак
20 мая 2024, 14:09
Блогеру Марии Погребняк сделали предложение
РИА «Новости»
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Блогер и модель Мария Погребняк объявила о помолвке с бизнесменом и спортсменом Игорем Головинским. В своем Telegram-канале она сообщила, что ей сделали предложение руки и сердца.

Погребняк рассказала, что они решили пройтись в парке Лужники в Москве в один из солнечных дней. Во время прогулки они присели отдохнуть на лавочке. Блогер хотела проверить рабочие сообщения, но Головинский попросил ее подержать в руке небольшой предмет. К ее удивлению, это оказался футляр с кольцом.

«„Что это?“ - задаю вопрос и от растерянности не сразу понимаю, что коробочку надо открыть. Мне сделали предложение, и я сказала да», - рассказала Погребняк.

Ранее дочь режиссера Филиппа Янковского собралась замуж за актера на 10 лет старше ее. Она обручится с Вадимом Королевым.

Спортсмены Семья Свадьбы Блогеры Москва
20 мая 2024, 13:37
Загитова отметила 22-летие в бикини на яхте
РИА «Новости»
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Фигуристка Алина Загитова отметила 22-й день рождения на яхте. Она снялась в бикини и выложила фото в своих социальных сетях.

Фигуристка призналась, что для номера в шоу тренера Этери Тутберидзе она смотрела уроки китайских коллег. Она выступала под музыку из фильма «Дом летающих кинжалов», которую снял режиссер Чжан Имоу.

Ранее она призналась, что хотела бы сняться в кино в будущем. Девушка сообщила, что видит себя в качестве актрисы. При этом роли, которые ранее ей уже предлагали сыграть, спортсменке не очень нравились.

Спортсменка позировала в сером купальнике - топе и стрингах. На еще одном снимке она надела черный топ и трусы с завязками.

Фанаты высоко оценили новый контент фигуристки.

«Шикарная, сексуальная, взрослая, красивая девушка», - написали они.

Фото Фигурное катание Фанаты Соцсети Алина Загитова
20 мая 2024, 12:36
Леонид Агутин высказался о разводе с Анжеликой Варум
РИА «Новости»
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Причиной развода певцов Леонида Агутина и Анжелики Варум может стать шопинг. Об этом артист порассуждал в эфире НТВ.

Певица через неделю отметит 55-летний юбилей. В связи с этим Агутин ломает голову - он не знает, что подарить жене. Артист отметил, что не ходит на шопинг и совершенно не разбирается в брендах.

«Я ненавижу шопинг. Это беда, просто какой-то кошмар», - поделился он.

Агутин уверен, что совместный поход за одеждой станет концом их брака.

«Наша супружеская жизнь закончится на этом», - подчеркнул певец.

Отчаявшийся артист задумался о покупке острова на реке Каме. По его словам, Варум оценит место, где сможет спрятаться от посторонних глаз и папарацци.

В марте певица крупно оскандалилась на концерте своего мужа. Она исполняла песню «Как не думать о тебе» и запнулась, чем вызвала смех у зала и гитаристов. После заминки артистка попала в ноты только с третьего раза.

Концерты Песни Музыка Шоу-бизнес
20 мая 2024, 11:39
«Самый вкусный десерт». Чуйков показал видео с оголившейся Муцениеце
Global Look Press
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Продюсер Иван Чуйков выразил свое восхищение актрисой Агатой Муцениеце и назвал ее «самым вкусным десертом». Он поделился откровенным видео с артисткой в своих социальных сетях.

Слухи о романе между Чуйковым и Муцениеце, бывшей женой актера Павла Прилучного, не утихают в Сети уже продолжительное время. Пара часто появляется на публичных мероприятиях. На майских праздниках они вместе ездили на природу, где артистка представила продюсера своим детям.

Накануне Муцениеце наконец добилась алиментов от Прилучного. Это не первое судебное разбирательство бывших супругов.

«Самый вкусный десерт», - прокомментировал он.

Продюсер посетил ее выступление в театр-кабаре Crave и поделился видеозаписью шоу «Абсолютно другая нага». В один из моментов актриса, исполнявшая главную роль, сняла с себя пуховое покрывало, показав обнаженное тело. Чуйков запечатлел этот момент и выложил его в своем аккаунте.

Соцсети Актеры Шоу-бизнес

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