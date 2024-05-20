Кейт Миддлтон столкнулась с жесткими побочными эффектами химиотерапии

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В настоящее время принцесса и ее семья, трое детей и супруг принц Уильям, находятся в полной изоляции в Кенсингтонском дворце. Информация о ее лечении держится в тайне. Однако известно, что курс химиотерапии истощил Миддлтон.

«Кейт и Уильям проходят через ад за стенами дворца», - поделился с изданием высокопоставленный королевский придворный.

Доктор Стюарт Фишер подчеркнул, что рак и лечение химиотерапией сильно повлияли на здоровье принцессы. Они затронули костный мозг, слизистую оболочку кишечника, волосы и кожу.

Курс химиотерапии принцесса начала 22 марта. Позднее стало известно, что операцию на брюшной полости принцессы поручили медикам из римской клиники Gemelli.

Недавно принц Уильям рассказал о самочувствии Кейт Миддлтон. В конце апреля супруги отметили 13-ю годовщину свадьбы.