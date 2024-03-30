30 марта 2024, 23:30

Кейт Миддлтон пропустит пасхальную службу из-за рака

Unsplash
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Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон не примет участие в пасхальной службе из-за курса превентивной химиотерапии. Больной раком Карл III приедет на традиционную церемонию, но сядет отдельно от остальных, сообщила газета The Independent.

Богослужение пройдет в часовне Святого Георгия в Виндзорском дворце. В 2024 году Кейт Миддлтон и ее муж принц Уильям не примут участие в церемонии из-за того, что у принцессы Уэльской диагностировали рак и назначили превентивную химиотерапию.

Карл III посетит пасхальную службу, несмотря на онкологическое заболевание. Опасаясь за здоровье монарха, его вместе с королевой Камиллой посадят в отдалении от других прихожан.

В предыдущие годы на пасхальную службу приглашали большую часть королевской семьи. В часовню приходили принцесса Анна с мужем Тимоти Лоренсом, герцогиня Йоркская Сарв Фергюсон и дочери.

Придворные заявили, что Кейт Миддлтон раздумывала над уходом из королевского дворца. По их словам, принцесса Уэльская устала от повышенного внимания прессы и скандалов в семье.

Великобритания Пасха Карл III
30 марта 2024, 23:17
Галя из «Ворониных» попала в больницу
Unsplash
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Актрису Анну Фроловцеву госпитализировали из-за жалоб на учащенное сердцебиение, боль в груди и гипертонию. У нее обнаружили мерцательную аритмию, которая может спровоцировать инфаркт, сообщил Telegram-канал Shot.

Известную по роли Галины Ивановны в сериале «Воронины» артистку увезли на скорой помощи в больницу. Она жаловалась на боль в сердце, которая отдавала в руку и под лопатку, повышенное давление и учащенное сердцебиение по ночам.

Врачи стабилизировали ее состояние, провели обследование и диагностировали мерцательную аритмию. По информации канала, Анне Фроловцевой грозит инфаркт миокарда.

Ведущего шоу «Такси» Алексея Куличкова госпитализировали из-за инсульта и гипертонии. Он дважды обращался к врачу, но в первый раз, узнав о диагнозе, отказался ложиться в стационар. Через некоторое время ему стало хуже, пришлось вызвать скорую помощь.

Сериалы Болезни Актеры
30 марта 2024, 22:15
В Ярославле простились с актером из «Молодежки» Юрием Ваксманом
РИА «Новости»
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Прощание с актером и продюсером Юрием Ваксманом прошло в Ярославле. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор региона Михаил Евраев.

Он отметил, что Ваксман внес значительный вклад в развитие культуры Ярославской области. Именно он был инициатором многих творческих проектов, фестивалей, благодаря которым регион стал более известным на всю Россию.

Актер и продюсер Юрий Ваксман ушел из жизни 27 марта на 63-м году жизни. Причиной смерти стала остановка сердца.

Виксман работал в театре и снимался в кино. В его фильмографии более 100 работ, в числе которых роль Николая Шульмана в популярном сериале «Молодежка».

Юрий Михайлович также был директором и сооснователем Ярославского камерного театра и создателем кинокомпании «Ярсинема».

Сериалы Актеры
30 марта 2024, 20:58
Актер Александр Петров сбросил цену на обставленные бывшей девушкой апартаменты
РИА «Новости»
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Не сумев за полгода продать двухуровневую квартиру площадью 131,6 квадратных метра, актер Александр Петров сбросил цену до 54 миллионов рублей. Он женился на новой девушке и перестал там жить, сообщил Telegram-канал Shot.

Артист купил двухуровневые апартаменты в жилом комплексе бизнес-класса Loftec с террасой и нестандартной планировкой в 2021 году, когда встречался с партнершей по фильму «Стрельцов» Стасей Милославской. По информации канала, девушка частично обставила квартиру площадью 131,6 квадратных метра - купила диван и заказала картину из Италии.

После расставания с коллегой и женитьбы на Виктории Антоновой Александр Петров переехал. Сначала он выставил квартиру на продажу за 60,6 миллиона рублей, затем за 57 миллионов, а теперь скинул еще 5% - до 54 миллионов рублей. Это гораздо ниже рыночной стоимости, ведь подобные апартаменты продавали за 63 миллиона рублей.

Александр Петров знаменит ролями в сериале «Полицейского с Рублевки», фильмах «Гоголь. Начало», «Лед» и «Непослушная». Журналисты выяснили, что его заработок поднялся до 700 тысяч рублей за съемочный день.

Недвижимость Актеры Александр Петров
30 марта 2024, 03:15
Память жертв теракта в «Крокусе» почтили в новом выпуске шоу «Голос»
РИА «Новости»
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Ведущая музыкального шоу «Голос» Яна Чурикова в новом выпуске программы обратилась к зрителям с обращением, посвященным жертвам теракта в «Крокус Сити Холле». От лица Первого канала она выразила соболезнования родным и близким пострадавших и погибших.

Чурикова отметила, что с трагических событий в Красногорске прошла ровно неделя. Ужасный теракт унес жизни людей, которые пришли на концерт.

«Команда Первого канала выражает глубокие соболезнования родным и близким погибших и желает скорейшего выздоровления пострадавшим. Звезды российской музыки записали альбом, доходы от которого пойдут на помощь погибшим и раненым», - сказала ведущая.

Чурикова также добавила, что Полина Гагарина специально для альбома «Голос мой услышь» исполнила песню «Журавли». После этого в эфир пустили ролик с певицей, исполнившей композицию на фоне горящих свечей и летящих журавлей.

Россия скорбела о жертвах теракта в «Крокус Сити Холле», вспоминая по православным традициям погибших, молилась за них на девятый день с момент трагедии.

Шоу Голос Россия Теракт в «Крокусе»

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