Кейт Миддлтон пропустит пасхальную службу из-за рака

Богослужение пройдет в часовне Святого Георгия в Виндзорском дворце. В 2024 году Кейт Миддлтон и ее муж принц Уильям не примут участие в церемонии из-за того, что у принцессы Уэльской диагностировали рак и назначили превентивную химиотерапию.

Карл III посетит пасхальную службу, несмотря на онкологическое заболевание. Опасаясь за здоровье монарха, его вместе с королевой Камиллой посадят в отдалении от других прихожан.

В предыдущие годы на пасхальную службу приглашали большую часть королевской семьи. В часовню приходили принцесса Анна с мужем Тимоти Лоренсом, герцогиня Йоркская Сарв Фергюсон и дочери.

Придворные заявили, что Кейт Миддлтон раздумывала над уходом из королевского дворца. По их словам, принцесса Уэльская устала от повышенного внимания прессы и скандалов в семье.