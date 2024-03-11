11 марта 2024, 16:26

Кейт Миддлтон извинилась за редактирование семейной фотографии

Global Look Press
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Супруга наследника британского престола принца Уильяма Кейт Миддлтон извинилась за публикацию отредактированной фотографии с детьми, которая вызвала резонанс среди общественности и новостных агентств. Она написала об этом на странице Кенсингтонского дворца в соцсети X.

За день до этого принцесса Уэльская поблагодарила всех за поддержку в течение последних двух месяцев, прикрепив фото, где она сидит на стуле в окружении трех своих детей. Позднее ведущие мировые новостные агентства начали удалять из фотостока кадр, опасаясь, что он был отредактирован.

«Как и многие фотографы-любители, я действительно время от времени экспериментирую с редактированием. Я бы хотела принести свои извинения за любое замешательство, вызванное семейной фотографией, которой мы вчера поделились. Я надеюсь, что все празднующие очень хорошо провели День матери», - написала Миддлтон.

Пользователи обратили внимание на то, что на фото запястье принцессы Шарлотты и рукав ее кофты выглядели странно. Некоторых также насторожил неестественный ботинок девочки. Другие обратили внимание на отсутствие обручального кольца на левой руке Миддлтон.

В конце января Кейт Миддлтон выписали из больницы после полостной операции брюшной полости. Восстановление королевской особы протекало хорошо, однако предполагалось, что она не будет принимать участие в официальных мероприятиях до Пасхи, которую в этом году отмечают 5 мая.

Дети Соцсети Королевская семья Британии
11 марта 2024, 16:48
Пластический хирург рассказал, какие операции делала Пугачева
РИА «Новости»
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Певица Алла Пугачева неоднократно прибегала к услугам пластической хирургии, что помогало ей на протяжении многих лет скрывать признаки старения кожи. Пластический хирург Александр Умнов назвал Life.ru все операции Примадонны.

По его словам, многочисленные вмешательства все же не смогут скрыть признаки старения включая утрату упругости и истончение кожи. Он обнаружил на лице Пугачевой следы различных операций.

«Блефаропластики (изменение формы века и разреза глаз), броулифт (подтяжка бровей), эндотиновый лифтинг (подтягиваются брови, щеки, шея), подтяжки лица, убирающие морщины и складки лица, липосакция шеи», - перечислил он.

Телеведущей Екатерине Андреевой тоже удается сохранять молодость благодаря инъекциям. А вот Ида Галич заявила, что отказалась от процедуры по увеличению губ.

Алла Пугачева Пластические операции
11 марта 2024, 15:41
Дукалис объяснил, почему некоторые звезды считают Россию злом
Global Look Press
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Известный российский актер, заслуженный артист РФ Сергей Селин поделился мнением, почему некоторые российские звезды открыто критикуют Россию и поддерживают антироссийские взгляды. Его слова привел сайт «Аргументы и факты».

По мнению Селина, Максим Галкин*, Артур Смольянинов* и их ровесники относятся к поколению, которое воспитывали после перестройки и развала СССР. Многие из них верят, что Россия - это зло, потому что в юные годы им внушали, что все лучшее за границей, а в родной стране все плохо.

«Был период перестройки, а потом послеперестроечного времени, когда обливалось грязью все свое. Только с тех пор все поменялось. У нас очень многим можно гордиться. Но с ними тот случай, когда ну очень сильна память», - сказал Селин.

Артист, известный по роли капитана Дукалиса, также подчеркнул, что в нынешней борьбе между Россией и Западом при всех санкциях и помощи западных стран Украине заметно, что последние находятся в затруднительном положении. Все это тяжело воспринимается представителями переломного поколения.

«Бывает так, кто-то кому-то прищемил хвост. Мы им наступили на любимую мозоль. И вот теперь эти люди кричат: „Ах, как же, моя же мозоль! Она самая мозолистая из всех мозолей в мире!“», - заявил Селин.

Продюсер Илья Саглиани объяснил , что список востребованных артистов сильно изменился за два года, потому что россияне предпочитают патриотический репертуар.

*Физические лица, выполняющие функции иноагента в России.

Россия Актеры
11 марта 2024, 14:38
Названы самые востребованные российские звезды
Global Look Press
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Самыми востребованными российскими исполнителями оказались Shaman и Григорий Лепс. Об этом сообщила «Комсомольская правда» со ссылкой на гастрольные графики и продажи билетов звезд.

По данным издания, Shaman стал самой гастролирующей звездой эстрады в 2023–2024 годах. Кроме того, 90% его концертов в гастрольном туре проходили при полностью забитых залах: 9, 10 и 11 марта артист провел три сольных концерта в Москве при всех проданных билетах.

Много желающих приходит посмотреть выступления Григория Лепса, группы «Руки Вверх», Сергея Лазарева и Ярослава Сумишевского. В топ также попали группа «Любэ», Олег Газманов, Михаил Шуфутинский, Полина Гагарина и группа «Звери».

По словам продюсера Ильи Саглиани, список востребованных артистов сильно изменился за два года. Он предположил, сейчас россияне предпочитают патриотический репертуар.

«Зрители сами исключили артистов-молчунов, то есть тех, кто не поддерживает свою страну, наших военнослужащих, а просто отмалчиваются. Немногочисленные сбежавшие артисты исключили себя сами. Сейчас по регионам собирают залы Shaman, Лепс, Расторгуев и другие артисты-патриоты», - пояснил Саглиани.

Ранее Shaman исполнил мечту незрячего мальчика на концерте в Москве.

Самыми востребованными российскими исполнителями оказались Shaman и Григорий Лепс. Об этом сообщила « Комсомольская правда » со ссылкой на гастрольные графики и продажи билетов звезд.

Концерты Музыка
11 марта 2024, 14:04
Внучку певицы Валерии увезли в больницу
Global Look Press
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Внучке российской певицы Валерии вызвали скорую медицинскую помощь. Об этом на личной странице в социальных сетях сообщила невестка артистки Лиана Шульгина.

«Когда болеют детки - это разрыв сердца», - подписала снимок девушка.

Сначала Шульгина опубликовала кадр с автомобилем скорой помощи. Далее она выставила фото с ребенком, где у нее перемотана бинтом рука. Вероятно, девочке поставили капельницу.

Бизнесвумен пока не уточнила, что конкретно произошло с ребенком. Певица Валерия также никак не комментировала ситуацию.

В конце октября 2023 года стало известно, что дочь Иосифа Пригожина и певицы Валерии 26-летняя Даная перенесла микроинсульт.

Дети Скорая помощь Соцсети

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