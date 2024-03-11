Кейт Миддлтон извинилась за редактирование семейной фотографии

За день до этого принцесса Уэльская поблагодарила всех за поддержку в течение последних двух месяцев, прикрепив фото, где она сидит на стуле в окружении трех своих детей. Позднее ведущие мировые новостные агентства начали удалять из фотостока кадр, опасаясь, что он был отредактирован.

«Как и многие фотографы-любители, я действительно время от времени экспериментирую с редактированием. Я бы хотела принести свои извинения за любое замешательство, вызванное семейной фотографией, которой мы вчера поделились. Я надеюсь, что все празднующие очень хорошо провели День матери», - написала Миддлтон.

Пользователи обратили внимание на то, что на фото запястье принцессы Шарлотты и рукав ее кофты выглядели странно. Некоторых также насторожил неестественный ботинок девочки. Другие обратили внимание на отсутствие обручального кольца на левой руке Миддлтон.

В конце января Кейт Миддлтон выписали из больницы после полостной операции брюшной полости. Восстановление королевской особы протекало хорошо, однако предполагалось, что она не будет принимать участие в официальных мероприятиях до Пасхи, которую в этом году отмечают 5 мая.