01 апреля 2024, 11:28

Кети Топурия в третий раз станет мамой

РИА «Новости»
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Солистка музыкальной группы A’Studio Кети Топурия объявила поклонникам о своей беременности. Она разместила снимок с округлившимся животом в своем Instagram*.

Для фотосъемки 37-летняя Топурия выбрала белый наряд. Артистка предстала в обтягивающем платье-миди с декольте, подчеркнув свою фигуру. Певица дополнила образ длинной рубашкой, серьгами и цепочкой с кулоном. Волосы она собрала в хвост, а ее лицо украсил естественный макияж.

Подписчики под постом Топурии оставили множество поздравлений и пожеланий.

«Кети, прекрасная, поздравляю!», «Поздравляю! Огромного вам здоровья!» - написали комментаторы.

Топурия и предприниматель Лев Деньгов поженились в 2020 году. Через год в семье произошло пополнение - родился мальчик Адам. В первом браке с бизнесменом Львом Гейхманом певица родила дочь Оливию.

Ранее поклонники заподозрили в беременности актрису Лизу Арзамасову , которая получила широкую известность после сериала «Папины дочки». Фанаты заметили округлившийся животик на видеоролике артистки в соцсетях.

* Соцсеть Instagram запрещена в России, так как принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской организацией.

Беременность Шоу-бизнес
01 апреля 2024, 05:28
«Таракан на спине». Фигурист Костомаров пожаловался на жизнь без протезов
РИА «Новости»
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Фигурист Роман Костомаров заявил, что лишенный конечностей человек чувствует себя без протезов как «таракан на спине». Об этом спортсмен рассказал в передаче «Шоу Воли» на канале ТНТ.

По его словам, пока он находится на ногах, то чувствует себя полноценным человеком.

«Когда домой приходишь и отстегиваешь все протезы, понимаешь, что ты как таракан на спине, который перевернуться не может», - заявил олимпийский чемпион.

Костомаров признался, что уже привык жить с протезами, но пока еще сложно надевать их по утрам. С обычными бытовыми вещами ему помогает супруга Оксана Домнина.

В начале марта пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что его супруга тяжело переживала болезнь своего партнера по танцам на льду. Татьяна Навка плакала ночами, когда еще было неизвестно, пойдет ли Костомаров на поправку.

Не так давно фигурист удивил подписчиком катанием на сноуборде , опубликовав видео у себя на канале.

Спортсмены Фигурное катание Инвалиды Роман Костомаров
01 апреля 2024, 03:22
Стало известно, кто скрывался под маской Перца на шоу «Маска»
РИА «Новости»
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Личность участника седьмого выпуска шоу «Маска», скрывающегося под маской крутого Перца, рассекретили 31 марта. Им оказался певец Давид Манукян, известный под сценическим псевдонимом DAVA.

В этом выпуске кандидатами на вылет стали Горилла, Перец и Матрешка. В результате зрительского голосования первая маска получила второй шанс, а Матрешку оставили уже члены жюри.

Что касается Перца, то его личность угадали телеведущая Регина Тодоренко и певец Филипп Киркоров. Тимур Родригез и Валерия считали, что в костюме скрывался Юрий Музыченко.

«Я очень рад, что дошел до седьмого выпуска. Всем хочу сказать огромнейшее спасибо!» - заявил Манукян.

В шоу продолжают участвовать Бабочка, Горилла, Змей, Енот, Кактус, Кот, Щенок, Матрешка и Горыныч. Следующий выпуск выйдет на телеканале в воскресенье, 7 апреля.

Ранее Тодоренко рассказала, что Валерия дала ей прозвище «мозгополоскушка».

Песни Телевидение Шоу-бизнес
01 апреля 2024, 02:44
Умер капитан команды КВН «Одесские джентльмены» Святослав Пелишенко
РИА «Новости»
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Капитан команды КВН «Одесские джентльмены» Святослав Пелишенко умер в возрасте 72 лет. Об этом сообщила журналист Сусанна Альперина в Telegram-канале.

«Умный, талантливый, порядочный и, казалось, всегда невозмутимый. Унес с собой кусочек моей жизни, кусочек моего сердца. Всегда восхищалась им и высоко ценила, как и его друзья КВНщики, физики и не только», - написала она.

Журналистка принесла соболезнования родным и близким юмориста.

Святослав Пелишенко - кандидат физико-математических наук, был доцентом и преподавателем Одесского государственного университета. Но известен он в первую очередь как капитан университетской команды КВД «Одесские джентльмены», которая дважды побеждала в высшей лиге.

После перестройки работал в отделе юмористических программ на российском телевидении. В том числе он был автором программ «Городок», «Голубой огонек», «Юрмалина» и других.

Телевидение
01 апреля 2024, 02:30
Валерия дала Регине Тодоренко на шоу «Маска» необычную кличку
РИА «Новости»
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Поведение члена жюри шоу «Маска» на телеканале НТВ Регины Тодоренко стало поводом для шуток со стороны ее коллег по судейству. В седьмом выпуске музыкального проекта телеведущая рассказала, какое прозвище ей дала певица Валерия.

После выступления участника, скрывающегося под костюмом Енота, ведущий шоу Вячеслав Макаров рассказал, что у него появилась «зависимость» от клубники в шоколаде.

Тодоренко в ответ призналась, что стала «зависима» от стирки.

«Я постоянно стираю свои вещи, но и чужие. Филипп, если нужна помощь, обращайтесь», - предложила она.

После этого Енот пошутил, что Тодоренко «тоже полоскушка». После этого Киркоров отметил, что «на уши она точно полоскушка».

«Валерия мне говорит, что я мозгополоскушка», - добавила Регина.

Ранее Тодоренко назвала певца Филиппа Киркорова пожилым, таким образом подшутив над коллегой. Сам же Киркоров обратился к ней, назвав «неумолкающим существом».

Филипп Киркоров Регина Тодоренко

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