09 августа 2024, 14:27

Кэти Перри чуть не потеряла купальник на пляже в Италии

Global Look Press
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Певица Кэти Перри едва не потеряла купальник во время отдыха на пляже в Италии. Фотографы издания Daily Mail засняли этот курьезный момент на камеру.

Ранее 18-летняя невеста певца Григория Лепса Аврора Киба также сфотографировалась в бикини на пляже. Девушка показала в своем блоге, как отдыхает в Монако вместе с подругами.

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Перри проводила время вместе со своим мужем, актером Орландо Блумом. Она плавала в море в темно-зеленом бикини и очках и в какой-то момент решила поправить лиф, который сильно спадал.

Позже певица выложила на своей странице в социальной сети Instagram* фотосет уже в другом купальнике. На снимках она позирует на фоне моря и яхт в крошечном черно-белом бикини.

Отдых Италия Кэти Перри
09 августа 2024, 14:14
«Мы все свободные люди». Подруга Дурова Болгар — о его участии в донорской программе
Global Look Press
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Ирина Болгар, которая родила создателю Telegram Павлу Дурову троих детей, заявила, что не препятствовала его участию в донорской программе. Об этом она сообщила журналистам РИА «Новости».

«Мы все свободные люди и вольны поступать так, как считаем нужным», - отметила Болгар.

Она пояснила, что Дуров рассказывал ей о донорской программе. По словам женщины, она не противилась этому, так как донорство генетического материала - анонимный процесс.

Болгар заявила, что участие бизнесмена в донорстве никак не повлияло на их взаимоотношения, пока Дуров не рассказал об этом публично.

Она подчеркнула, что уважает выбор и решения других людей, но и сама вправе делать, как считает нужным.

До этого Болгар в беседе с журналистами объяснила, почему они с Дуровым не поженились. По ее словам, предприниматель боялся, что в случае развода придется делить совместно нажитое имущество.

Дети Отношения Павел Дуров
09 августа 2024, 13:55
«Вспомнила, что такое хейт». Жена Петросяна ответила всем недовольным критикам
Global Look Press
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Супруга юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова вновь переживает волну хейта. На своей странице в Instagram* она разместила видео из Сочи, заявив о непонимании возникшей критики в комментариях.

«Я вспомнила, что такое хейт благодаря добрым „комментаторам“, которые сегодня вновь обрушились на меня. Честно говоря, совершенно не поняла, за что. Но это уже не имеет никакого значения», - сказала она.

На кадрах ролика Брухунова лежит на шезлонге на сочинском побережье. На ней надета красная рубашка с принтом в виде египетских кошек. Из аксессуаров женщина выбрала солнцезащитные очки, золотую цепочку и сумку.

На днях в интервью стилисту и блогеру Ксении Князевой на ее YouTube-канале Брухунова проговорилась, что начала жить с Петросяном, когда тот был еще женатым человеком. После этого пользователи начали упрекать комика в измене.

* Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов-социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена.

Отношения Брак Евгений Петросян Шоу-бизнес
09 августа 2024, 13:11
Ивлеева погасила гигантский долг перед ФНС
Global Look Press
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Блогер и телеведущая Анастасия Ивлеева полностью погасила задолженность перед Федеральной налоговой службой России. Об этом сообщили журналисты «Известий».

По данным издания, в регистрационных документах Ивлеевой от 9 августа указано, что налоговый долг полностью погашен. До этого он составлял приблизительно три миллиона 849 тысяч рублей.

Ранее Telegram-канал Shot сообщал, что в июле ФНС возбудила на Ивлееву исполнительное производство с целью взыскать задолженность в размере более 11 миллионов рублей. Приставы арестовали счета, недвижимость и транспорт телеведущей, а также запретили выезд из России. После этого, по данным РИА «Новости», блогер выплатила весь долг.

Долги Налоги Анастасия Ивлеева
09 августа 2024, 13:00
Звезда «Папиных дочек» раскрыла пол и имя новорожденного ребенка
Global Look Press
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Звезда сериала «Папины дочки» Елизавета Арзамасова сообщила, что новорожденную девочку назвали Лия. Новый пост вместе с ней и мужем, фигуристом Ильей Авербухом, актриса опубликовала на своей странице в социальной сети Instagram*.

«Ну здравствуй, Лия… Мы будем очень стараться», - подписала снимок Арзамасова.

На фото счастливый отец держит на руках малышку, а его супруга обнимает мужа за плечи.

Арзамасова стала мамой во второй раз. Она состоит в браке с Авербухом с 2020 года. Супруги уже воспитывают сына, которому дали имя Лев.

Ранее актриса Анастасия Задорожная рассекретила имя и пол первенца. Звезда сериала «Клуб» показала подписчикам кадры с младенцем на берегу океана.

* Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов-социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена.

Дети Семья Брак Instagram Илья Авербух

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