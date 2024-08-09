Кэти Перри чуть не потеряла купальник на пляже в Италии

Ранее 18-летняя невеста певца Григория Лепса Аврора Киба также сфотографировалась в бикини на пляже. Девушка показала в своем блоге, как отдыхает в Монако вместе с подругами.

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Перри проводила время вместе со своим мужем, актером Орландо Блумом. Она плавала в море в темно-зеленом бикини и очках и в какой-то момент решила поправить лиф, который сильно спадал.

Позже певица выложила на своей странице в социальной сети Instagram* фотосет уже в другом купальнике. На снимках она позирует на фоне моря и яхт в крошечном черно-белом бикини.