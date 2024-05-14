Кендалл Дженнер снялась в откровенной фотосессии

В серии снимков 28-летняя модель продемонстрировала свою стройную фигуру. Она позировала в синем бикини с абстрактным узором и изящными шнурками на боках.

Она также появилась в кадре в однотонных купальниках зеленого оттенка и с красно-белым анималистичным принтом.

Ранее певица Вера Брежнева поразила подписчиков кадрами с откровенной фотосессии. Артистка выбрала для съемок в фотостудии свободные джинсы, белую майку и джинсовую куртку, однако после избавилась от части одежды. Она снялась в одних джинсах, прикрыв грудь руками.