Кэмерон Диас родила второго ребенка в 51 год

Супруги рассказали, что назвали ребенка Кардинал Мэдден. Публиковать его фото они не стали, но назвали ребенка очень милым. Они пожелали фанатам любви.

«Ради безопасности детей и из соображений приватности мы не будем размещать никаких картинок, но он по-настоящему симпатичный», - отметили родители малыша.

Диас и Мэдден вступили в брак в начале января 2015 года. Их первенец, дочь Рэддикс, появилась на свет в декабре 2019 года благодаря суррогатному материнству. Пара не скрывала, что Рэддикс родилась таким образом.

Ходили слухи о том, что Кэмерон пыталась забеременеть естественным путем, однако из-за медицинских проблем и длительного лечения у нее это не получилось. По всей видимости, Кардинал также родился благодаря ЭКО.

Ранее в семье звезды «Скорой помощи» Екатерины Волковой тоже произошло пополнение. Актриса сообщила, что вновь стала бабушкой.