14 июля 2024, 09:06

«Кажется, лишнее засветили». Улетевшую из РФ Тодоренко поздравили с третьей беременностью

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Телеведущая Регина Тодоренко, улетевшая с семьей в отпуск на Мальдивы, активно делится фотографиями и видео в Instagram*. На одном из роликов поклонники заметили, что у артистки округлился живот.

«Поздравляю!», «Беременная», «Ой, животик», «Кажется, лишнее засветили», «Можно поздравлять?», - написали фанаты под постом Тодоренко.

На опубликованном видео телеведущая была в красном купальнике. Она снимала себя сама так, чтобы показать стройную фигуру.

«Наконец-то отдых с семьей», - подписала ролик артистка.

Однако пользователям показалось, что у нее живот немного больше, чем обычно. Теперь подписчики гадают, ожидается ли прибавление в семье Тодоренко и певца Влада Топалова. При этом сама артистка пока не высказывалась на эту тему.

На днях телеведущая Регина Тодоренко и певец Влад Топалов улетели отдыхать с детьми. Артистка призналась, что после длительной командировки в Китай ей было сложно решиться на еще одно дальнее путешествие.

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Беременность Регина Тодоренко Шоу-бизнес
14 июля 2024, 09:44
«Сделала в щеки уколы». Внешний вид Натали Портман после развода удивил поклонников
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Актриса Натали Портман посетила премьеру своего сериала «Женщина в озере» в Нью-Йорке. Фотографии артистки опубликовали журналисты Daily Mail.

Артистка выбрала для похода на светское мероприятие прозрачное мини-платье из лепестков роз с вышивкой и бархатными бретелями от Oscar de la Renta. На ней также были украшения Fred Leighton и серебристые босоножки. Стилисты сделали артистке аккуратную укладку с локонами на длинных распущенных волосах.

Однако поклонников заинтересовал не образ актрисы, а ее изменения во внешности. Некоторые посчитали, что Портман после развода зачастила к косметологу из-за ее слишком гладкой кожи на лице.

«Она точно сделала в щеки уколы», «Да она до сих пор в ужасе от поступка Бенжамена, что, не видно?» - предположили фанаты.

Другие же заметили, что актриса сильно похудела.

Голливудская актриса Натали Портман официально расторгла брак со своим мужем Бенджамином Мильпье прошлой зимой. Предположительно, семья распалась из-за измены супруга.

Голливуд Громкие разводы Актеры
14 июля 2024, 09:05
«Мы все свободные люди». Волочкова призвала не осуждать предполагаемую любовницу мужа Алсу
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Балерина Анастасия Волочкова высказалась о возможном романе модели Анастасии Решетовой и супругом певицы Алсу. В беседе с журналистами Voice танцовщица призвала никого ни в чем не винить.

«Ну хорошо, допустим, был у Решетовой роман с Яником. Но это жизнь. Зачем сразу обсуждать и осуждать? Мужчина - это не коза на веревке, которую можно отвести или привести. Мы все свободные люди», - заявила она.

Балерина подчеркнула, что обсуждают и ругают чужие поступки только те люди, которые сами живут без любви.

Она отметила, что познакомилась с Абрамовым еще до того момента, когда он начал встречаться с Алсу. Однако про Решетову танцовщица ничего не знает.

«Я не берусь судить никого, мы в таком мире напряженном сейчас живем. Нужно радоваться и сохранять позитив», - сказала она.

На днях телеведущая Елена Ханга, которая была тамадой на свадьбе у певицы Алсу и бизнесмена Яна Абрамова, заступилась за модель Анастасию Решетову. По ее словам, в изменах нужно винить мужчину, а не любовницу, которой нет дела до чужих семей и детей.

Алсу Анастасия Волочкова Шоу-бизнес Анастасия Решетова
14 июля 2024, 00:47
В РПЦ негативно отреагировали на обращение Пугачевой к «терпеливому Богу»
РИА «Новости»
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Покинувшие Россию звезды делают все, чтобы убедить подписчиков в соцсетях в плохом отношении к России. Об этом заявил заместитель председателя синодального отдела по взаимоотношениям РПЦ с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе в беседе с News.ru.

«Цель эта, на мой взгляд, нравственно сомнительная, демонстрирует презрение, стремление дистанцироваться от своих соотечественников, уже бывших. Совершенно все равно, какие речевые обороты они используют», - сказал он.

Так Кипшидзе отреагировал на публикацию певицы Аллы Пугачевой, в которой она прикрепила фото раненого украинского ребенка после падения снаряда на киевскую больницу. Звезда обратилась к «терпеливому Богу» и заявила, что предел есть у всего. Как отметила представитель МИД РФ Мария Захарова, Бог без советов артистки разберется.

Не оставил эту ситуацию без внимания и депутат Госдумы Сергей Соловьев. Он заявил, что Пугачева стала инструментом политических провокаций , которые совершают для оправдания зверских преступлений ВСУ. Он также указал на лицемерие и ложь западной пропаганды.

РПЦ Россия Алла Пугачева Религия
13 июля 2024, 12:29
«Горе прожгло дыру в моем пищеводе». Кейт Бекинсейл — о резком похудении
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Британская актриса Кейт Бекинсейл рассказала о своем резком похудении. В социальной сети Instagram* она призналась, что начала терять килограммы из-за стресса.

По словам Бекинсейл, она тяжело переживала смерть отчима и новости о заболевании матери раком.

«А потом я шесть недель пролежала в больнице, потому что горе прожгло дыру в моем пищеводе, из-за чего меня рвало большим количеством крови», - пояснила она.

До этого актриса Кейт Бекинсейл поделилась в соцсети пикантным снимком. Она позировала в расстегнутом комбинезоне с обнаженной грудью.

Фото Диеты Актеры Онкология

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