«Кажется, лишнее засветили». Улетевшую из РФ Тодоренко поздравили с третьей беременностью

«Поздравляю!», «Беременная», «Ой, животик», «Кажется, лишнее засветили», «Можно поздравлять?», - написали фанаты под постом Тодоренко.

На опубликованном видео телеведущая была в красном купальнике. Она снимала себя сама так, чтобы показать стройную фигуру.

«Наконец-то отдых с семьей», - подписала ролик артистка.

Однако пользователям показалось, что у нее живот немного больше, чем обычно. Теперь подписчики гадают, ожидается ли прибавление в семье Тодоренко и певца Влада Топалова. При этом сама артистка пока не высказывалась на эту тему.

На днях телеведущая Регина Тодоренко и певец Влад Топалов улетели отдыхать с детьми. Артистка призналась, что после длительной командировки в Китай ей было сложно решиться на еще одно дальнее путешествие.

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