«Она не попала в хит-парад моих мыслей. Никогда этот герой мне не был интересен, поэтому за ней не слежу. В стендапе я уже давно, как и на сцене, в театре, во МХАТе. Каждый мой выход - часть стендапа», - сказала Бузова, отвечая на вопрос, что она думает о высказывании Гагариной.

Артистка подчеркнула, что рассмешить публику иногда гораздо сложнее, чем заставить людей плакать.

В завершении беседы с журналистами телеведущая исполнила отрывок из своей новой композиции «Гамбит», указав, что эти слова станут ответом Гагариной.

«Успокойтесь, люди, пусть вас не штормит, То ли еще будет, что там впереди…», - спела Бузова.

Гагарина в одном из недавних интервью раскритиковала музыкальный талант телеведущей. Она заявила, что Бузова создала образ «дурочки», и порекомендовала ей занять нишу в сфере комедии.