08 мая 2024, 02:36

«Каждый день кататься не могу». Костомаров рассказал о своем состоянии

РИА «Новости»
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Олимпийский чемпион по танцам на льду Роман Костомаров выступил в шоу-программе Ильи Авербуха в Санкт-Петербурге. Фигурист рассказал, что ему до сих пор с трудом даются нагрузки, сообщил spb.kp.ru.

«Я так соскучился по выступлениям. Я выступаю сейчас гораздо реже. Каждый день я кататься не могу, но стараюсь постепенно набирать форму и чувствовать себя на льду уверенно», - признался он.

По словам Костомарова, он продолжает тренироваться и работать над собой, ведь для него это «все равно в удовольствие».

Во время шоу Авербуха фигурист исполнил песню Игоря Корнелюка «Город, которого нет». Костомаров признался, что выступать в качестве певца для него волнительнее, чем выходить на лед.

Недавно Роман Костомаров прокомментировал фильм , который снял режиссер Сарик Андреасян. По словам спортсмена, картина будет мотивировать людей ценить свою жизнь.

Санкт-Петербург Песни Илья Авербух Роман Костомаров
08 мая 2024, 14:04
«Сильно болею». Андрей Губин объявил о завершении карьеры
Freepik
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Певец Андрей Губин завершил музыкальную карьеру и больше не будет выступать на публике. Об этом артист сообщил в беседе с KP.RU.

При этом Губин отметил, что пока не решил, кому передать свой репертуар, потому что не следит за тенденциями в музыкальной индустрии.

«Пока не знаю, кому дадут петь мои песни. Не особо слежу за современным шоу-бизнесом. Вот группа „Моя Мишель“ мне нравится. Кто у нас еще есть? Клава Кока? Она красивая девушка, но поет не так красиво», - сказал собеседник издания.

Губин добавил, что получал предложения от продюсера Игоря Крутого по организации концерта с его песнями. Однако тот отказался от участия в мероприятии и присутствовал на концерте как зритель.

«Я очень сильно болею, петь не могу», - пояснил артист.

В феврале этого года певец рассказал, что страдает левосторонней прозопалгией - заболеванием, которое вызывает боли в лице. На сцену он не выходит уже 15 лет.

Концерты Песни Музыка Шоу-бизнес
08 мая 2024, 12:48
Рудковская пообещала, что концерт Канье Уэста в Москве все-таки состоится
Global Look Press
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Концерт рэпера Канье Уэста в Москве все-таки состоится, но не летом, а осенью. Об этом заявила продюсер Яна Рудковская в личном Telegram-канале.

Ранее СМИ сообщали о грядущем концерте Уэста. Он якобы должен был пройти 8 июня, в 47-й день рождения музыканта, в Москве на стадионе «Лужники».

Позже создатель концертного агентства TCI Эдуард Ратников в беседе с 360.ru опроверг слухи о выступлении экстравагантного рэпера. Промоутер заявил, что многие коллеги пытались договориться с Уэстом, однако им это не удалось. Ничего не знали о мероприятии и в «Лужниках».

Рудковская заявила, что Канье Уэст все же приедет в Россию. Ей рассказал об этом в личной беседе организатор концертов мировых звезд в России Женя Финкельштейн. Рэпер задумался о посещении страны еще несколько лет назад.

«Еще до начала СВО мне позвонила Мира Дума и сказала, что Канье хочет в Россию», - рассказала продюсер.

Однако концерт, по ее словам, назначили на осень, а не на лето. По словам Рудковской, организация шоу в такие сжатые сроки была бы невозможна. Мероприятие нужно согласовать со многими структурами и обеспечить его тотальную безопасность.

«Продюсеры и организаторы знают, что концерт с „Лужниками“ нужно согласовывать за две-три недели точно, а еще с полицией и прочими структурами. Было бы физически невозможно в такой срок уложиться, никто так не делает», - отметила она.

Кроме того, указанная дата, 8 июня, уже забронирована другим исполнителем.

Официального подтверждения информации от Канье Уэста или Финкельштейна пока не поступало.

Концерты Музыка Яна Рудковская Канье Уэст Москва Шоу-бизнес
08 мая 2024, 12:24
Кристина Орбакайте отправилась с мужем в романтический отпуск
РИА «Новости»
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Певица Кристина Орбакайте с мужем Михаилом Земцовым отправились в отпуск в Италию. Артистка выложила в соцсетях снимок из ресторана на острове Капри.

Певица надела черное кожаное платье и аксессуары и очки в цвет. На фотографии она предстала в объятиях супруга.

«Открываем май–май-май на Капри! Всем любви и мира!» - подписала фото Орбакайте Артистка также показала поклонникам вид на Тирренское море из номера своего отеля. Видео она сопроводила песней Beautiful Life.

На отдых супруги отправились вдвоем. Дочь певицы Клавдия осталась в США.

Сейчас Кристина Орбакайте готовит осенний тур по 10 городам США и Канады. Однако певица, уже дважды уезжавшая из России в Америку, готова вновь посетить страну для выступлений на частных мероприятиях. При этом гонорар артистки существенно вырос - до 5,5 миллиона рублей за концерт.

Отпуск Музыка Шоу-бизнес
08 мая 2024, 11:35
Звезда «Ворониных» рассказала о пробах в спин-оффе
Freepik
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Актриса Мария Ильюхина показала неудачные пробы в спин-оффе «Ворониных». Она опубликовала кадры в своих соцсетях.

Артистка воссоздала происходившее на кастинге и поделилась с подписчиками видеороликом. По словам 20-летней Ильюхиной, ее попросили добавить в игру эмоций.

«Я видела эту сцену по-другому, но мне сказали ее сделать так. Сказали: „Больше страсти, больше секса“. Я ответила: „Ну ладно“», - рассказала подписчикам актриса.

Ильюхина отметила, что никто из команды, кроме нее, не проходил пробы. Артистка была уверена, что после кастинга ее возьмут в проект. Однако спин-офф начали снимать без ее участия.

«Когда слилась информация, что проект в производстве, меня это ввело в недоумение. Естественно, я стала все узнавать. Как ответили продюсеры телеканала: „Это такая творческая задумка“», - поделилась Ильюхина.

Продюсеры решили остановиться на другой исполнительнице. Повзрослевшую Машу сыграет актриса Карина Орлова.

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