«Каждый день кататься не могу». Костомаров рассказал о своем состоянии

«Я так соскучился по выступлениям. Я выступаю сейчас гораздо реже. Каждый день я кататься не могу, но стараюсь постепенно набирать форму и чувствовать себя на льду уверенно», - признался он.

По словам Костомарова, он продолжает тренироваться и работать над собой, ведь для него это «все равно в удовольствие».

Во время шоу Авербуха фигурист исполнил песню Игоря Корнелюка «Город, которого нет». Костомаров признался, что выступать в качестве певца для него волнительнее, чем выходить на лед.

Недавно Роман Костомаров прокомментировал фильм , который снял режиссер Сарик Андреасян. По словам спортсмена, картина будет мотивировать людей ценить свою жизнь.