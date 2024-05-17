17 мая 2024, 16:25

«Каждую копейку придется считать!» Лоза объяснил падение доходов у Галкина и Пугачевой

РИА «Новости»
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Покинувшие Россию юморист Максим Галкин* и певица Алла Пугачева столкнулись за границей с падением доходов. Композитор и исполнитель Юрий Лоза в беседе с aif.ru объяснил это естественным явлением.

По данным издания, комик все чаще на своих концертах поднимает тему о деньгах, рассказывая публике в шутливой форме, как ему и супруге теперь «надо крутиться» и «считать копейку».

Лоза пояснил журналистам, что звездная пара действительно столкнулась с материальными проблемами, поэтому и появились разговоры про это на выступлениях и в интервью.

«Что болит, о том и говорит», - отметил певец.

Он считает, что прибыль Галкина* и Пугачевой падает абсолютно закономерно.

«Израиль - крошечная страна. В крошечной стране - маленькие зальчики. Это же естественно. Ну давайте еще пример. Допустим, тур по Лихтенштейну Галкин пускай сделает. Там жителей меньше во всей стране, чем у меня в Москве на Комсомольском проспекте. Ну и какой тур можно там сделать? Конечно, каждую копейку придется считать!», - объяснил Лоза.

Музыкант добавил, что артисты выбрали такую жизнь сами, напомнив, что в России у них было все. Он также подчеркнул, что Галкин* гражданин Израиля, поэтому обращать на него внимание не стоит. Певец призвал больше не воспринимать юмориста как бывшего соплеменника.

* Признан иностранным агентом на территории России.

Алла Пугачева Деньги Максим Галкин
17 мая 2024, 16:29
Успенская потребовала от Киркорова публичных извинений за «попрошайку»
Global Look Press
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Певица Любовь Успенская подала досудебную претензию к народному артисту России Филиппу Киркорову. Она потребовала опровергнуть порочащие ее высказывания, которые исполнитель позволил себе в интервью музыкальному телеканалу, сообщил сайт Super.ru.

«Прошу Вас незамедлительно публично опровергнуть порочащую, не соответствующую действительности информацию, а именно фразы „начала выклянчивать шмотки и подарки“, „попрошайка“, и принять меры к удалению всех публикаций, ретранслирующих указанное интервью», - говорится в претензии Успенской.

По словам адвоката артистки Елены Сениной, ее клиентка пока не подала иск в суд, так как надеется, что певец мирным путем выполнит требование. Киркоров еще не высказывался по поводу претензии Успенской.

До этого скандала артист сам подал в суд на певицу после того, как она назвала его «женоненавистником». Он намерен взыскать с исполнительницы шансона 10 миллионов рублей. Успенская подчеркнула, что ей компенсация со стороны Киркорова не нужна.

Суд Скандалы Филипп Киркоров Любовь Успенская
17 мая 2024, 14:58
Жене «русского Серкана Болата» прописали укол от столбняка после драки с коллегой мужа
РИА «Новости»
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После драки с актрисой Лианой Грибой жене «русского Серкана Болата» Елене Еременко врачи прописали прививку против столбняка. Агрессивная напарница Никиты Волкова укусила его супругу, сообщил Telegram-канал Shot.

В день ссоры пострадавшая получила не только сотрясение и закрытую черепно-мозговую травму, но и многочисленные ушибы и травмы головы. На теле женщины остались ссадины и синяки на лице и шее. Также медики зафиксировали ушибы живота, царапины и обнаружили след от укуса.

Врачи порекомендовали Еременко применять обезболивающие, регулярно обрабатывать раны антисептиком и в течение двух дней прикладывать холод на места синяков. Также ей посоветовали вакцинироваться от столбняка.

Еременко обвинила партнершу своего мужа по сериалу «Постучись в мою дверь в Москве» в избиении. Та подала встречное заявление в полицию. Гриба заявила, что не нападала на супругу коллеги.

Драки Сериалы Кино Шоу-бизнес
17 мая 2024, 14:34
«Скучаю до хрипоты». Диана Гурцкая дала первое интервью после смерти мужа
РИА «Новости»
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Певица Диана Гурцкая рассказала о своем состоянии после внезапной смерти мужа. Она призналась, что ежедневно посещала кладбище первые 40 дней. Об этом артистка сообщила в программе «Судьба человека» с Борисом Корчевниковым на канале «Россия 1».

Супруг певицы Петр Кучеренко неожиданно скончался на 47-м году жизни. Он возвращался в Москву с Кубы и почувствовал себя плохо на борту самолета. Несмотря на экстренную посадку, спасти его жизнь не удалось.

«В течение 40 дней я ходила на кладбище каждый день. В какой-то степени вот там я себя искала, с ним рядом. Хотела говорить, просто молчать. В тишине же тоже многое можно сказать», - поделилась певица.

После утраты супруга Гурцкая на время отошла от общественной жизни, избегала мероприятий и интервью. Артистка призналась, что даже спустя год не чувствует облегчения.

«Я понимаю, осознаю, как я по нему скучаю. Скучаю до хрипоты, до боли в душе. Это невероятная тоска, которая сейчас меня душит», - заявила она.

Недавно артистка показала последнее фото умершего мужа. Оно было сделано на праздновании его дня рождения.

Отношения Музыка Шоу-бизнес
17 мая 2024, 14:09
Актриса Элизабет Херли обнажила грудь для фотосессии в журнале
Global Look Press
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Британская актриса, дизайнер и модель Элизабет Херли приняла участие в пикантной фотосессии. Она появилась на обложке журнала Loaded топлес, оголив грудь, сообщило издание Daily Mail.

Фотограф снимал 58-летнюю звезду «Остина Пауэрса» в полуобнаженном виде.

На актрисе была надета лишь просторная белая рубашка и такого же цвета колготки. При этом несколько пуговиц Херли расстегнула, чтобы были видны обнаженное плечо и грудь.

Стилист выбрал для съемок прическу с эффектом растрепанных волос, а также нюдовый макияж.

На днях откровенные снимки актрисы появились в ежедневной газете The Telegraph. Херли позировала в прозрачном бежевом нижнем белье, коротких шортах и расстегнутом тренче. Она прислонилась плечом к зеркалу, подчеркивая изящность фигуры.

Фото Актеры Шоу-бизнес

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