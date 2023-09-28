«Каждая роль — всего лишь вариант моей личности». Каким запомнят сыгравшего Дамблдора Майкла Гэмбона

28 сентября 2023, 23:51
Кадр из фильма «Гарри Поттер»
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Умер британский актер Майкл Гэмбон, которого весь мир запомнил директором Хогвартса Альбусом Дамблдором. Его карьера — пример головокружительного взлета человека без образования, а жизнь — пронизанный магией путь, в котором было место чудесам и ожесточенной борьбе с серьезным недугом.

Вся жизнь - игра А играл Майкл Гэмбон практически на протяжении всей жизни. В 2014 году ему диагностировали болезнь Альцгеймера, напомнила «Газета.ру». Актер не мог запомнить свои роли, но продолжал играть на сцене, пользуясь наушником с суфлером.

В 2015 году Гэмбон в интервью UK Sunday Times заявил, что больше не будет участвовать в театральных постановках.

«Ужасно признавать это, но я больше не могу. У меня уходит вечность, чтобы запомнить хотя бы строчку текста. Это очень пугает», - говорил он.

О завершении карьеры Гэмбон официально заявил в 2019 году. Тогда вышел биографический фильм «Джуди», снятый на основе пьесы об американской певице и актрисе Джуди Гарленд.

Актера не стало 27 сентября. Он скончался в больнице , не дожив меньше месяца до своего 83-летия.

У Гэмбона остался сын Фергюс от брака с британской актрисой Энн Миллер и двое детей от союза с художницей Филиппой Харт - 16-летний Майкл и 14-летний Уильям. Последний родился, когда актеру было 68 лет.

Хороший старик В кинофраншизе «Гарри Поттер» Майкл Гэмбон стал вторым Дамблдором. В этой роли он сменил покойного Ричарда Харрисона, который успел сняться в первых двух фильмах серии.

Дамблдор Гэмбона, кажется, стал мягче. Старый волшебник будто светился добротой. Хотя до этого актер изображал не самых приятных персонажей.

«Я сыграл довольно много мошенников и убийц, и это довольно интересно. Тогда как Дамблдор - полная противоположность, не так ли? Он хороший старик», - говорил Майкл Гэмбон в интервью.

И все же играть волшебника актеру, по его собственным словам, было легко.

«На самом деле, не нужно никого играть. Я просто приклеиваю бороду и играю на себе, так что в этом нет ничего особенного. Я никогда не вживаюсь в роль - каждая роль, которую я играю, - это всего лишь вариант моей собственной личности», - уверял Гэмбон.

Сыгравшая во франшизе Фиона Шоу охарактеризовала Гэмбона «блестящим, великолепным обманщиком».

«Он виртуозно распоряжался карьерой, никогда не рассуждал о том, что делает - просто играл», - привела ее слова The Guardian.

Самая легкая работа в мире Впервые на сцену Гэмбон вышел в шестилетнем возрасте. Его отец занимался декорациями в маленьком любительском театре. Там Майклу и досталась первая эпизодическая роль - он вышел на сцену и попросил чашку чая.

«Неужели людям за это платят? Это же так легко!» - с восторгом оценивал ребенок свой первый сценический опыт.

В 15 лет Майкл Гэмбон бросил школу, а актерской профессии учился «в бою», играя любительских постановках.

Вымышленный опыт Пробиться на большую сцену помогла хитрость: 24-летний Гэмбон написал письмо Майклу Маклиаммойру, руководившему ирландским театром «Гейт» в Дублине. В нем начинающий актер рассказал о своем богатом (и полностью вымышленном) театральном опыте. Врал Гэмбон так уверенно и убедительно, что в театр его взяли.

Смелость и безоговорочная вера в себя всегда сопровождала Гэмбона на заре его карьеры. Например, он рассказывал, что никогда не видел постановок пьесы Шекспира «Отелло», прежде чем сам в ней сыграл.

Великое поколение актеров Молодого актера заметил легендарный Лоуренс Оливье и пригласил играть в Королевский Британский театр. На его сцене Гэмбон исполнил роли Короля Лира, Отелло и Марка Антония, Фальстафа и многие другие.

«Майкл Гэмбон был одним из последних звеньев великого поколения актеров, в которое входили Лоуренс Оливье и Ральф Ричардсон», - заявил в четверг бывший худрук театра Николас Хайтнер газете The Guardian.

Уже в 80-е годы театральные критики называли Майкла Гэмбона великим актером. А в 1998 году королева Елизавета II посвятила актера в рыцари за заслуги на драматическом поприще.

Звезда «Гарри Поттера» Дэниел Рэдклифф отозвался о Гэмбоне как о самом блестящем и непринужденном актере, с которыми ему приходилось работать.

Умер британский актер Майкл Гэмбон, которого весь мир запомнил директором Хогвартса Альбусом Дамблдором. Его карьера - пример головокружительного взлета человека без образования, а жизнь - пронизанный магией путь, в котором было место чудесам и ожесточенной борьбе с серьезным недугом.

На экране С 70-х годов параллельно с работой в театре Майкл Гэмбон активно снимался. Сначала на телевиденье, а с 80-х - и в большом кино.

На экране ему удалось воплотить самые разные роли: мстительного гангстера Альберта Спика («Повар, вор, его жена и ее любовник»), комиссара Мэгре (одноименный сериал), банкира Балтуса Ван Тассела («Сонная лощина»), короля Георга V («Король говорит») и многие другие.

За работы Гэмбона номинировали на премии «Эмми» и «Золотой глобус», а премию BAFTA в номинации «Лучший актер» получил четыре раза.

Кино Актеры Гарри Поттер
Пугачева с детьми сбежала из Израиля на Кипр — СМИ
23 октября 2023, 03:43
РИА «Новости»
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Звезда советской и российской эстрады Алла Пугачева вместе с детьми Лизой и Гарри уехала из неспокойного Израиля. Окружение Примадонны предполагает, что певица отправилась на Кипр. Об этом написало издание kp.ru.

Пугачева жила в Израиле на широкую ногу. После обострения палестино-израильского конфликта Примадонна покинула страну и воспользовалась кипрским паспортом - Пугачева в 2017 году купила виллу на Кипре и получила гражданство этой страны. Кипрские паспорта выдали также детям Пугачевой.

Знакомые артистки утверждают, что звездное семейство намерено провести на Кипре ближайший год.

Недавно продюсер Иосиф Пригожин заявил, что если Примадонна надумает вернуться на российскую эстраду, то « на нее пойдут ». С ним не согласился музыкальный критик Сергей Соседов. Он сказал, что вокальная карьера Пугачевой завершилась , так как ей «нечем петь».

Израиль Алла Пугачева
«Про Иисуса не стоило». Галкина в России разнесли в пух и прах после концерта на Кипре
23 октября 2023, 03:16
РИА «Новости»
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Новые шутки шоумена Максима Галкина* вызвали шквал негатива у российских граждан. Об этом сообщило издание News.ru.

Во время последнего выступления на Кипре комик неудачно пошутил про Иисуса. Артист напомнил, что в июне ему исполнилось 47 лет и назвал это число возрастом Христа с некоторыми условиями.

«Иисусу Христу было бы столько же, если бы он вовремя эмигрировал», - заявил комик.

Узнавшие о религиозной насмешке россияне не оценили шутку. Как сообщили авторы материала, люди написали, что «про Иисуса не стоило» шутить. Также некоторые граждане заявили, что не понимают смеха восторженной публики. Они посчитали шутки Галкина* менее смешными, чем он сам.

Также в публикации сказано, что россияне раскритиковали внешность юмориста. По их словам, при жизни в России знаменитость был «холеным, ухоженным, а сейчас пообтрепался». Помимо этого юморист оказался «не нужен за бугром», как и другие артисты, сбежавшие из РФ после февраля 2022 года. Впрочем, сам комик действительно рассказал о сложной финансовой ситуации после эмиграции. На концерте шутник признался, что деньги ему нужны для помощи ВСУ.

Высказался о Галкине* и блогер Гражданин Кадет. Он отметил, что муж певицы Аллы Пугачевой «никогда не представлял никакой ценности для России».

«Сейчас жидкий метается и называет свою родину Израилем, но это временно, как мы сейчас поняли. <…> Галкин* сам на себя не похож, похож на Дракулу», - заявил он.

Ранее Максим Галкин* обвинил Россию в отмене концертов в Казахстане. Он заявил, что «недрогнувшая российская рука дотянулась до Астаны и Алматы».

*Максим Галкин - признан иноагентом в России.

Россия Максим Галкин
Ушел из жизни российский 56-летний блогер Дядя Слава
23 октября 2023, 02:16
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Российский блогер Дядя Слава (Станислав Андреев) умер 22 октября в больнице от онкологического заболевания. Об этом его сын сообщил в официальном Telegram-канале Дяди Славы.

«Он сталкивался с болями, которые прожигают не только тело, но и душу с разумом. Но разум оставался с ним до самого конца <…> Смеялся над шутками, не унывал, не расстраивался, хотя понимал к чему все идет и сам этого и хотел», - написал сын блогера.

Дядя Слава не боялся смерти, он улыбался ей не как врагу, как другу. Станислав Андреев был любящим отцом, мужем и патриотом своей страны. Сын написал, что улыбка, которая навсегда застыла на его лице, была доброй и искренней, и выражала облегчение.

В одном из интервью блогер заявлял, что экономика России стала эффективнее развиваться после санкций. Дядя Слава призывал не снимать санкции, «чтобы в России все работало мощно».

Время и место прощания с Дядей Славой пока неизвестно.

Блогеры Онкология
«Феномен успеха мне непонятен». Долина выступила с критикой в адрес Шатунова
23 октября 2023, 01:41
РИА «Новости»
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Певица Лариса Долина заявила, что не понимает, почему знаменитого вокалиста 80-х Юрия Шатунова называют «легендой». Свое мнение она высказала в Telegram-канале.

«Феномен успеха мне до сих пор непонятен и до сих пор непонятен тот факт, что его называют легендой… Пусть земля будет ему пухом…» - написала она.

Долина отметила, что понятие «легенда» относится к таким артистам, как Дмитрий Хворостовский и Геннадий Гладков. По словам исполнительницы, значимость человека выглядит для нее по-другому.

До этого поста артистка выступила на концерте, посвященном 50-летию Шатунова. Она отметила, что участие в мероприятии было сложным решением. Несмотря на это, звезда вышла на сцену и исполнила песню «Забудь».

Ранее продюсер «Ласкового мая» Андрей Разин пожелал смерти телеведущей Лере Кудрявцевой. По его словам, все кто выступил на мероприятии в память Шатунова, «начнут мереть как мухи».

Музыка Юрий Шатунов

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