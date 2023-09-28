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Вся жизнь - игра А играл Майкл Гэмбон практически на протяжении всей жизни. В 2014 году ему диагностировали болезнь Альцгеймера, напомнила «Газета.ру». Актер не мог запомнить свои роли, но продолжал играть на сцене, пользуясь наушником с суфлером.

В 2015 году Гэмбон в интервью UK Sunday Times заявил, что больше не будет участвовать в театральных постановках.

«Ужасно признавать это, но я больше не могу. У меня уходит вечность, чтобы запомнить хотя бы строчку текста. Это очень пугает», - говорил он.

О завершении карьеры Гэмбон официально заявил в 2019 году. Тогда вышел биографический фильм «Джуди», снятый на основе пьесы об американской певице и актрисе Джуди Гарленд.

Актера не стало 27 сентября. Он скончался в больнице , не дожив меньше месяца до своего 83-летия.

У Гэмбона остался сын Фергюс от брака с британской актрисой Энн Миллер и двое детей от союза с художницей Филиппой Харт - 16-летний Майкл и 14-летний Уильям. Последний родился, когда актеру было 68 лет.

Хороший старик В кинофраншизе «Гарри Поттер» Майкл Гэмбон стал вторым Дамблдором. В этой роли он сменил покойного Ричарда Харрисона, который успел сняться в первых двух фильмах серии.

Дамблдор Гэмбона, кажется, стал мягче. Старый волшебник будто светился добротой. Хотя до этого актер изображал не самых приятных персонажей.

«Я сыграл довольно много мошенников и убийц, и это довольно интересно. Тогда как Дамблдор - полная противоположность, не так ли? Он хороший старик», - говорил Майкл Гэмбон в интервью.

И все же играть волшебника актеру, по его собственным словам, было легко.

«На самом деле, не нужно никого играть. Я просто приклеиваю бороду и играю на себе, так что в этом нет ничего особенного. Я никогда не вживаюсь в роль - каждая роль, которую я играю, - это всего лишь вариант моей собственной личности», - уверял Гэмбон.

Сыгравшая во франшизе Фиона Шоу охарактеризовала Гэмбона «блестящим, великолепным обманщиком».

«Он виртуозно распоряжался карьерой, никогда не рассуждал о том, что делает - просто играл», - привела ее слова The Guardian.

Самая легкая работа в мире Впервые на сцену Гэмбон вышел в шестилетнем возрасте. Его отец занимался декорациями в маленьком любительском театре. Там Майклу и досталась первая эпизодическая роль - он вышел на сцену и попросил чашку чая.

«Неужели людям за это платят? Это же так легко!» - с восторгом оценивал ребенок свой первый сценический опыт.

В 15 лет Майкл Гэмбон бросил школу, а актерской профессии учился «в бою», играя любительских постановках.

Вымышленный опыт Пробиться на большую сцену помогла хитрость: 24-летний Гэмбон написал письмо Майклу Маклиаммойру, руководившему ирландским театром «Гейт» в Дублине. В нем начинающий актер рассказал о своем богатом (и полностью вымышленном) театральном опыте. Врал Гэмбон так уверенно и убедительно, что в театр его взяли.

Смелость и безоговорочная вера в себя всегда сопровождала Гэмбона на заре его карьеры. Например, он рассказывал, что никогда не видел постановок пьесы Шекспира «Отелло», прежде чем сам в ней сыграл.

Великое поколение актеров Молодого актера заметил легендарный Лоуренс Оливье и пригласил играть в Королевский Британский театр. На его сцене Гэмбон исполнил роли Короля Лира, Отелло и Марка Антония, Фальстафа и многие другие.

«Майкл Гэмбон был одним из последних звеньев великого поколения актеров, в которое входили Лоуренс Оливье и Ральф Ричардсон», - заявил в четверг бывший худрук театра Николас Хайтнер газете The Guardian.

Уже в 80-е годы театральные критики называли Майкла Гэмбона великим актером. А в 1998 году королева Елизавета II посвятила актера в рыцари за заслуги на драматическом поприще.

Звезда «Гарри Поттера» Дэниел Рэдклифф отозвался о Гэмбоне как о самом блестящем и непринужденном актере, с которыми ему приходилось работать.

Умер британский актер Майкл Гэмбон, которого весь мир запомнил директором Хогвартса Альбусом Дамблдором. Его карьера - пример головокружительного взлета человека без образования, а жизнь - пронизанный магией путь, в котором было место чудесам и ожесточенной борьбе с серьезным недугом.

На экране С 70-х годов параллельно с работой в театре Майкл Гэмбон активно снимался. Сначала на телевиденье, а с 80-х - и в большом кино.

На экране ему удалось воплотить самые разные роли: мстительного гангстера Альберта Спика («Повар, вор, его жена и ее любовник»), комиссара Мэгре (одноименный сериал), банкира Балтуса Ван Тассела («Сонная лощина»), короля Георга V («Король говорит») и многие другие.

За работы Гэмбона номинировали на премии «Эмми» и «Золотой глобус», а премию BAFTA в номинации «Лучший актер» получил четыре раза.