«Каждая копейка считается». Актер Галкин рассказал о тяжелой жизни Пугачевой и ее мужа

Муж Пугачевой, юморист Максим Галкин* во время своих выступлений признавался, что после переезда предупредил жену - им придется «потуже затянуть пояса». По мнению актера Бориса Галкина, это неудивительно.

«Европа не щедрая, щедрая Россия. Поэтому чего тут удивляться падению доходов? Там каждая копейка считается, в Европе-то. Вот они теперь их считать и учатся. За границей им никогда не заработать так, как они зарабатывали в России. Галкину никогда не собрать таких залов, какие он прежде собирал на наших российских просторах», - выразил уверенность артист.

Галкин назвал петицию в поддержку Пугачевой, а также ее резкие заявления, попыткой певицы привлечь угасающее внимание к своей персоне.

Также актер высказался о Лайме Вайкуле, с которой много лет знаком лично. Сейчас певица активно поддерживает антироссийскую политику латвийских властей. По словам Галкина, Вайкуле всегда волновали только деньги.

Ранее депутат Госдумы Андрей Луговой попросил Генпрокуратуру привлечь шоумена Максима Галкина* к уголовной ответственности за фейки и дискредитацию вооруженных сил России. По этим статьям юмористу может грозить до 15 лет лишения свободы.

В конце декабря стал известен гонорар Аллы Пугачевой за новогодние корпоративы. Примадонна готова снова выйти на сцену за 45 миллионов рублей. Об этом сообщило издание Life.

* Максим Галкин признан иностранным агентом на территории России.