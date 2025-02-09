«Казалось, что лицо вытянули»: Кока рассказала пикантную подробность о первом поцелуе

«Мальчик, в которого я была безумно влюблена, учился в шестом классе, а я - в седьмом. У него был пресс, он катался на скейтборде и носил большие кроссовки. Это была моя первая любовь», - призналась она.

Поцелуй оказался не таким, как она думала. Певица призналась, что ожидала, что будет «что-то вроде „засоса“. Однако все оказалось иначе.

«После поцелуя я зашла в подъезд, чтобы посмотреть в зеркало: мне казалось, что мое лицо изменилось, как будто его вытянули, как пластилин. Но все было нормально», - добавила Кока.

Ранее Кока сообщила, что ей пришлось заплатить 400 тысяч рублей за поврежденный капот автомобиля BMW после фотосессии в рамках съемок клипа «Нет проблем». Артистка поделилась перепиской с сотрудником зарубежного автосервиса, где проходили съемки. Владелец автомобиля потребовал возместить ущерб, потому что певица «промяла попой багажник».