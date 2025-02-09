09 февраля 2025, 13:13

«Казалось, что лицо вытянули»: Кока рассказала пикантную подробность о первом поцелуе

Global Look Press
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Певица Клава Кока побывала на концерте Big Love Show 2025 в Москве, где поделилась с поклонниками своими личными историями, включая воспоминания о первом поцелуе, сообщил Life.ru. Отвечая на вопрос о том, занято ли ее сердце, артистка произнесла: «Сердце свободно!»

«Мальчик, в которого я была безумно влюблена, учился в шестом классе, а я - в седьмом. У него был пресс, он катался на скейтборде и носил большие кроссовки. Это была моя первая любовь», - призналась она.

Поцелуй оказался не таким, как она думала. Певица призналась, что ожидала, что будет «что-то вроде „засоса“. Однако все оказалось иначе.

«После поцелуя я зашла в подъезд, чтобы посмотреть в зеркало: мне казалось, что мое лицо изменилось, как будто его вытянули, как пластилин. Но все было нормально», - добавила Кока.

Ранее Кока сообщила, что ей пришлось заплатить 400 тысяч рублей за поврежденный капот автомобиля BMW после фотосессии в рамках съемок клипа «Нет проблем». Артистка поделилась перепиской с сотрудником зарубежного автосервиса, где проходили съемки. Владелец автомобиля потребовал возместить ущерб, потому что певица «промяла попой багажник».

Концерты Москва Клава Кока
08 февраля 2025, 23:47
Стало известно, от чего отказался комик Гудков ради заработка в России
РИА «Новости»
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Популярный комик Александр Гудков отказался от фривольных шуток о России на своих корпоративах. Об этом сообщил Telegram-канал Mash со ссылкой на собственные источники и на райдер артиста.

По данным издания, стоимость выступления Гудкова на корпоративах поднялась до 2,5 миллиона рублей. Перформанс комика длится пять часов.

Mash утверждает, что Гудков рассматривает возможность частных выступлений перед заказчиками - если тех устроит сценарий. Одним из главных условий артист выдвигает отказ от просьб спеть песню «Я узкий», за которую его неоднократно критиковали в прошлом году.

Шутить о России комик, судя по его райдеру, также отказывается.

В сентябре 2022 года Александр Гудков выпустил пародию на песню Шамана «Я русский». Гудков спел «Я узкий - не в форме яйца, я узкий - всем широким назло».

Выступление артиста вызвало резко негативную реакцию в обществе. Летом 2024 года показы его шоу отменили в Череповце, Тольятти и Мытищах. Комика обвиняли в поддержке Украины. До скандала с пародией на Шамана Гудков зарабатывал за выступление около 1,5 миллионов рублей.

Скандалы Россия Артисты
08 февраля 2025, 16:23
Жена Олега Стриженова рассказала о состоянии актера
РИА «Новости»
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Народный артист СССР Олег Стриженов проходил плановое обследование в больнице, рассказала ТАСС его супруга Лионелла Стриженова. По ее словам, сейчас актер чувствует себя хорошо.

«Чувствует себя нормально, ничего серьезного нет. Ходили провериться, это было планово. Никаких страшных диагнозов нет», - сказала жена.

Ранее Telegram-канал Shot сообщил, что у 95-летнего Стриженова случился инфаркт мозга. Народному артисту потребовалась экстренная госпитализация. Врачи смогли спасти артиста. После случившегося он месяц был под присмотром медиков.

Помощница Стриженова рассказала 360.ru, что актера могут выписать из больницы в понедельник.

Ранее в больницу попал актер Виктор Тищенко, известный по роли в сериале «Тайны следствия». Его госпитализировали в тяжелом состоянии прямо со съемочной площадки. Артист упал с дивана и разбил нос, после чего у него начались судороги.

Больницы Актеры
08 февраля 2025, 11:07
Активисты потребовали закрыть Канье Уэсту въезд в Россию
Global Look Press
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Рэперу Канье Уэсту следует запретить въезд в Россию в связи с его высказываниями о Гитлере и нацизме. С таким обращением выступили участники движения «Ветераны России», сообщил Telegram-канал Shot.

Они обратились в МИД с требованием признать музыканта персоной нон грата после того, как он признался в любви к Гитлеру и назвал себя нацистом. Активисты выразили уверенность, что слова Уэста подпадают под статью о реабилитации нацизма.

Рэпер опубликовал в соцсети ряд странных сообщений с нецензурной лексикой и без знаков препинания. В них он признался, что считает «всех белых людей расистами», а себя - «королем». Также артист заявил о «ненависти к рэперам» и раскритиковал американского миллиардера Илона Маска за то, что тот на инаугурации президента Дональда Трампа «украл нацистский стиль».

После этого дизайнер Гоша Рубчинский объявил, что больше не будет сотрудничать с принадлежащим рэперу брендом Yeezy. Он выразил благодарность команде за проделанную совместную работу и полученный опыт.

Россия МИД РФ Канье Уэст
08 февраля 2025, 06:27
Волочкова начала год с мира и счастья и передумала судиться из-за пенсии
РИА «Новости»
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Балерина Анастасия Волочкова рассказала, что решила больше не судиться за свою пенсию, так как начала новый год с миром и счастьем. Об этом звезда заявила РИА «Новости».

«Никаких исков я ни на кого подавать не буду. Я вошла в этот новый год с миром, с радостью, счастьем. У меня все настолько прекрасно, спектакли через каждые два дня», - сказала Волочкова.

Артистка также рассказала, что сейчас она организовывает свадьбу своей дочери и в том числе поэтому не настроена заниматься судом.

По закону балерина может получать пенсию уже через 15 лет стажа. А в случае, если она не подтвердит стаж в качестве солистки балета, пенсия будет выплачиваться на общих основаниях с 60 лет.

В октябре прошлого года Мещанский суд Москвы не стал рассматривать иск балерины к Пенсионному фонду России, который она подала из-за того, что ПФ «потерял 15 лет ее стажа» и теперь балерина не может выйти на пенсию.

Пенсия Суд Законы Женщины Россия Анастасия Волочкова Москва

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