Катя Жужа родила четвертого ребенка в США

«Добро пожаловать в нашу семью!» - написала 36-летняя блогер.

Ребенок появился на свет в американской клинике. Жужа не уточнила ни пол, ни имя новорожденного. Бывшая звезда телестройки до последнего старалась не афишировать свою беременность, но на значительном сроке все же рассказала о будущем прибавлении в семье.

Жужа уже воспитывает дочь Николь от прошлых отношений, а также сыновей Макса и Алекса от автогонщика Артема Маркелова, с которым они сейчас вместе.

Поклонники поздравили пару и пожелали семье счастья.

«Катя, очень рады за вас!», «Боже, какие вы красивые» Молодцы!», «Здоровья и счастья вам!» - написали подписчики.

На днях ведущая передачи «Утро России» Елена Николаева родила второго ребенка. Выписавшись из роддома, она разместила в соцсетях ролик с новорожденным, а также рассказала, что сына назвали Романом.

* Соцсеть Instagram запрещена в России, так как принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской организацией.