Катя Лель рассказала о внеземной природе пожаров в Лос-Анджелесе

«Могу сказать, что за этим стоит сила неба. Это однозначно. Надо подождать совсем немного, и будет проявление истины», - заверила она.

Певица отказалась раскрывать подробности, потому что истина и так скоро станет достоянием общественности. По ее словам, проявится фактор, который привел к пожарам в Лос-Анджелесе.

Катя Лель известна не только хитом «Мой мармеладный» , но и верой в паранормальное. В 2019 году она утверждала, что инопланетяне похитили ее зубы и наделили голосовые связки уникальными возможностями.

Природные пожары в Лос-Анджелесе начались 7 января. В зону бедствия попали более 12 тысяч домов, ущерб превысил 250 миллиардов долларов. Огонь уничтожил дом лидера группы «Мумий Тролль» Ильи Лагутенко и едва не оставил без жилья актера Алексея Воробьева.