19 сентября 2024, 10:45

Кашпировский вернулся. Сеанс гипнотизера в Москве собрал почти 300 человек

Global Look Press
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Анатолий Кашпировский спустя много лет организовал в Москве новую встречу, на которой предлагает своеобразные методы лечения различных заболеваний. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

По его данным, к 85-летнему гипнотизеру пришли около 300 человек. После непродолжительных разговоров Кашпировский предложил лечь на пол и начал сеансы.

Например, чтобы восстановить зрение, как пишет Shot, предлагается пять минут с закрытыми глазами слушать песни Александра Малинина. В основном пациентами стали люди старше 40 лет, приехавшие из разных регионов страны.

Одна такая встреча стоит от 3,5 до девяти тысяч рублей, а индивидуальный прием - 25 тысяч. Кроме того, гипнотизер продает диски, книги и собственную поваренную соль.

В феврале стало известно, что Кашпировский женился на своей помощнице , которая моложе его на 20 лет и ради которой он в свое время бросил бывшую супругу.

Кроме того, он рассказал, что потерял все деньги и квартиру , когда переехал в США.

Россия Психология Москва
16 сентября 2024, 12:45
Рита Дакота нарвалась на мошенников при покупке виллы на Бали
Unsplash
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Певица Рита Дакота едва не стала жертвой мошенников, пытаясь купить виллу на Бали. Об этом артистка рассказала в Instagram*.

Дакота с супругом чуть не купила дом у мужчины, который затеял стройку в зеленой зоне. Дакота пояснила, что возведение объектов в этом месте запрещено по закону Индонезии.

«Я не буду никогда больше играть в „принимающую и мудрую“, ни с аферистами по рабочим, бытовым делам. <…> Эра „принимающей терпилы“ недавно у меня официально закончилась», - высказалась артистка.

Дакота уточнила, что мужчина обязался вернуть ее залог до понедельника. Если это не произойдет, она планирует обратиться со всеми документами по строительству в полицию. Артистка заверила, что подключит все инстанции, в том числе СМИ, чтобы дать огласку происходящему на Бали.

* Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов-социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена.

Законы Строительство Индонезия Instagram Полиция Бали
16 сентября 2024, 03:55
Стали известны причины объявления Слепакова иноагентом
РИА «Новости»
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Минюст внес артиста Семена Слепакова* в реестр иностранных агентов за исполнение антироссийских песен и стихов. Причину указали в судебных документах, попавших в распоряжении РИА «Новости».

Предметом разбирательств в том числе стала музыкальная композиция в исполнении Слепакова* «Колыбельная». В ней речь шла о матери, потерявшей сына, якобы участвовавшего в спецоперации на Украине.

«Тем самым он высмеивает гибнущих российских солдат, принимавших участие в боевых действиях», - отметили в документах.

Также в судебных материалах обратили внимание на композицию «Нет вобле!». Кроме того, Слепаков* опубликовал пост на одном из иностранных порталов, в котором назвал Израиль своей родиной. Выступая в этой стране, он шутил про референдумы в русскоязычном городе.

Семен Слепаков* попал в список иноагентов в апреле 2023 года. Летом его о штрафовали на 30 тысяч рублей за нарушение порядка деятельности иностранного агента. Позже бывший участник КВН обжаловал в Верховном суде отказ снять с него статус иноагента.

*Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.

Суд Песни Иноагенты Семен Слепаков
15 сентября 2024, 03:05
Земфира обжаловала отказ снять с нее статус иноагента
РИА «Новости»
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Певица Земфира* обжаловала в Верховном суде отказ исключить ее из реестра иностранных агентов. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на картотеку суда.

«Обжалуется: Решение об отказе в удовлетворении административного иска от 14 июня 2023 года», - указали в карточке дела.

Певица попала в список иноагентов в феврале 2023 года. По данным Минюста, Земфира* «открыто выступала в поддержку Украины, осуществляя концертную деятельность в недружественных странах». Также ей оказывали помощь иностранные источники.

В мае артистка пыталась обжаловать признание себя иноагентом , но ее иск отклонили в Замоскворецком суде Москвы. Второй кассационный суд общей юрисдикции также отказал Земфире* в исключении из реестра иностранных агентов.

Ранее стало известно, что певица получила французское гражданство. При этом она недавно зарегистрировала студию звукозаписи в Москве.

*Физическое лицо, признанное СМИ - иностранным агентом на территории России.

Певица Земфира* обжаловала в Верховном суде отказ исключить ее из реестра иностранных агентов. Об этом сообщило РИА «Новости » со ссылкой на картотеку суда.

Суд Иноагенты Певица Земфира
14 сентября 2024, 09:43
Слепаков обжаловал в Верховном суде отказ снять с него статус иноагента
РИА «Новости»
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Артист Семен Слепаков* обратился в Верховный суд с обжалованием решения нижестоящей инстанции, отказавшейся снять с него статус иноагента. Об этом сообщило РИА «Новости».

В апреле стало известно, что юморист закрыл последний бизнес в России , а ранее продал квартиру в центре Москвы. Сейчас он проживает в Израиле.

При этом в декабре прошлого года Слепаков* рассказал, что готов выступить в России , если ему оплатят перелет бизнес-класса, лучшую гостиницу в городе и 50 тысяч евро гонорара за 40 минут на сцене.

Слепаков* попал в реестр иноагентов в апреле прошлого года. По данным Минюста, артист «получал поддержку от иностранных источников, выступал против специальной военной операции на Украине, формировал негативное отношение к военной службе и государственной службе в целом, негативно высказывался в отношении граждан Российской Федерации».

*Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.

Суд Иноагенты Семен Слепаков

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