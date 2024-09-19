Кашпировский вернулся. Сеанс гипнотизера в Москве собрал почти 300 человек

По его данным, к 85-летнему гипнотизеру пришли около 300 человек. После непродолжительных разговоров Кашпировский предложил лечь на пол и начал сеансы.

Например, чтобы восстановить зрение, как пишет Shot, предлагается пять минут с закрытыми глазами слушать песни Александра Малинина. В основном пациентами стали люди старше 40 лет, приехавшие из разных регионов страны.

Одна такая встреча стоит от 3,5 до девяти тысяч рублей, а индивидуальный прием - 25 тысяч. Кроме того, гипнотизер продает диски, книги и собственную поваренную соль.

В феврале стало известно, что Кашпировский женился на своей помощнице , которая моложе его на 20 лет и ради которой он в свое время бросил бывшую супругу.

Кроме того, он рассказал, что потерял все деньги и квартиру , когда переехал в США.