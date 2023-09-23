«Кашлял, как из трубы». Костомаров рассказал о начале своей болезни

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Фигурист поделился, что его супруга Оксана Домнина заболела 30 декабря. У нее поднялась температура до 39,5, и женщина начала пить антибиотики. После Нового года Костомаров стал подкашливать.

«Сделали укол, выпил обезболивающие, вроде все прошло - кроме кашля не было симптомов», - рассказал спортсмен.

Заболевание обострилось к концу январских праздников. Костомаров отправился на дачу - там он попарился в бане, а затем окунулся в прорубь.

«Кашлял, как из трубы, не мог откашляться. Дома это продолжалось, начало болеть в боку, я понимал, что это очень подозрительно», - отметил Костомаров.

К фигуристу приехала скорая помощь, врачи заявили о необходимости госпитализации. Костомаров запомнил больницу и палату с пациентами.

«Потом произошло то, что произошло. Я приехал, лег на постель и все», - добавил спортсмен.

Костомаров попал с пневмонией в реанимацию 10 января. Позже стало известно, что фигурист находится в медикаментозной коме. Впоследствии ему ампутировали стопы и пальцы обеих рук.

Роман Костомаров примет участие в ледовом гала-шоу , которое состоится по случаю 50-летнего юбилея хореографа, продюсера и режиссера Ильи Авербуха.